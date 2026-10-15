¿Qué puñetas tendrías en el móvil?, Pedro

A medida que se disipan las dudas de los más fervorosos y cándidos defensores del sanchismo y ya resulta evidente que Marruecos promovió la invasión de Ceuta de finales de julio, más se hace patente que el PSOE se ha rendido a Rabat y que el partido del Gobierno tiene más miedo a Mohamed VI que a un nublado. Sólo así se entiende que Pedro Sánchez se haya tragado, enterita, una invasión a la ciudad autónoma española y que haya ocultado, entre otras bagatelas, que Rabat ordenó a su Armada entrar en aguas españolas coincidiendo con el asalto masivo. Les da igual. Y prueba de la claudicación es que el PSOE ha presentado una enmienda a un reglamento sobre las ayudas a empresas de la Unión Europea para extenderlas a «terceros países» que tienen un acuerdo con el club comunitario, entre los que está, por supuesto, Marruecos.

Los socialistas españoles han introducido una modificación legislativa que aún tendrá que someterse a votación en el Parlamento, pero resulta altamente clarificador que, ahora que está claro que Marruecos organizó el ataque a la integridad territorial de España, los socialistas pretendan regalarle al invasor un trato privilegiado —más aún— del que ya gozan en la UE. El nuevo precepto legal introducido por los socialistas españoles reza así: «Las autoridades competentes y la Comisión procurarán conceder el trato más favorable y la aplicación más flexible de las disposiciones del presente capítulo a los productos, servicios e inversiones originarios de terceros países que ya mantengan asociaciones o acuerdos comerciales con la Unión».

En suma, que el PSOE pretende extender las ayudas y los beneficios de la norma a países que no son de la UE, pero tienen un acuerdo con el club comunitario. Y el reino alauí podría ser considerado dentro de esta descripción al existir un Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos. Caramba, Pedro, ¿qué puñetas tendrías en el móvil?