Lo que Marruecos se encontró en el móvil de Sánchez tiene que ser la mundial

Nos invade, nos corta el envío de diésel en agosto y, encima, el Gobierno premia a Marruecos con el despacho masivo de gas natural alabando, al tiempo, su extraordinaria colaboración en la crisis de Ceuta. Conclusión: Marruecos trata a Pedro Sánchez por el pito del sereno. Y como tanta genuflexión ante el monarca alauita no es posible sin mediar alguna causa mayor, volvemos a la cuestión esencial: ¿Qué puñetas sabe Mohamed VI del presidente del Gobierno para tratarle como una marioneta? El problema, claro está, es que en estas circunstancias Pedro Sánchez se convierte en un problema de Estado, porque un jefe del Ejecutivo sometido al chantaje y la extorsión de una nación vecina es un flanco débil que debilita la integridad territorial y la seguridad nacional.

Vayamos por partes: Rabat cortó el envío de diésel a España en agosto, precisamente cuando el flujo estaba en cifras récord. De pronto, coincidiendo con la invasión de Ceuta, cerrojazo total, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, tutelada por el Ministerio de Transición Ecológica. Eso sí, España continuó con el despacho masivo de gas natural al reino alauí.

Según los datos de Cores, Marruecos recibió 785 GWh de gas natural de España, el 26% de todo lo exportado por nuestro país. Además de gas natural, España exporta productos petrolíferos a Marruecos en cantidades importantes. Hasta agosto había enviado 1,66 millones de toneladas de productos petrolíferos. En el conjunto del año 2025, la exportación española fue de tres millones de toneladas. Resumiendo: Mohamed VI pone a prueba las tragaderas de Sánchez invadiendo Ceuta, violando las aguas territoriales españolas con varias fragatas y cortándonos el flujo de diésel. Y el presidente, erre que erre: que si Marruecos es un socio leal, una nación amiga y demás zarandajas. Lo del móvil de Sánchez infectado con Pegasus tiene que ser la mundial. Vamos, que ha dado hasta para una invasión. Imaginen lo que habrá.