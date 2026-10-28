Este es el rostro de la izquierda en la educación pública madrileña

Este es el rostro de la izquierda en la educación pública madrileña

La marea verde de la Educación, esa amalgama de estudiantes y profesores que en Madrid le bailan el agua a la izquierda y han decidido elevar su presión contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso coincidiendo, qué casualidad, con la precampaña electoral, se han quitado —poniéndosela— la careta. Coincidiendo con la incitación a la violencia de Blocus el próximo sábado, han decidido cubrirse el rostro con caretas de la presidenta madrileña y la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Las caretas hablan por sí solas y revelan hasta qué punto esta gente está a lo que está: a servir a los intereses del sanchismo. Se les nota un montón, aunque se cubran el rostro, que destilan un odio visceral a Isabel Díaz Ayuso.

Estamos ante una huelga política revestida de reivindicaciones laborales, pero el contexto —el momento elegido, el tono de sus protestas y lo que sale por sus bocas— revela que lo que les mueve es salir en auxilio de las autodenominadas fuerzas progresistas. Y nada que objetar a que ideológicamente se abracen a los postulados de izquierda, pero que no finjan. No estamos a unas protestas que reivindiquen sólo aspectos laborales, porque si así fuera, su comportamiento habría sido otro.

Ahora se han echado a la calle y están en su perfecto derecho, siempre que no se excedan ni acosen a la presidenta madrileña. Están preparando unas terroríficas caretas con los rostros de la jefa del Gobierno de Madrid y su consejera de Educación, que es una forma de ocultarse tras una cartulina, al modo que los violentos de La Coruña, Avilés, Barcelona o Bilbao se cubren la cara con pasamontañas. Y el día elegido, coincidiendo con la convocatoria de Blocus, no invita a una jornada tranquila. Lo que faltaba. Alguien de Más Madrid dijo hace poco que no habría paz en las calles y algunos se lo han tomado al pie de la letra.

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