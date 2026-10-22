Este mueble de TV de madera de fresno es el que le faltaba a tu salón (y ahora cuesta menos)

Tu salón se merece un mueble de TV que haga mucho más que aguantar la tele. Si quieres algo que de un toque de calidez, orden y personalidad, necesitas el Mueble TV Beyla de Kave Home. Está hecho de chapa y madera maciza de fresno con un precioso acabado tono nogal, mide 180 cm de ancho y su diseño de listones verticales queda genial. ¡Y encima puedes llevártelo con descuento!

Es un mueble pensado para quien quiere un salón sereno y bien organizado sin renunciar al diseño. Además, si usas el cupón AFFOKDIARIOKAVE, pasa de 599 € a 569,05 €. Y, si tu pedido supera los 700 €, el cupón DEAL100 te regala otros 100 € de descuento. ¡Aprovecha!

Te lo recomendamos porque…

Combina chapa de fresno en la estructura con madera maciza en la puerta y las patas. Es tan robusto como elegante.

Sus puertas abatibles con listones verticales aportan ritmo y juegos de luz muy elegantes.

Sus baldas interiores son regulables. Lo puedes adaptar como quieras.

Sus patas con regulador corrigen los desniveles del suelo y le dan estabilidad.

Mueble de TV Beyla

Hay muchos muebles de TV bonitos, y luego está el Mueble TV Beyla. Su estructura es de chapa de fresno, mientras que la puerta y las patas son de madera maciza en tono nogal, y lo mejor son sus puertas abatibles con listones verticales, que crean sutiles contrastes cuando la luz se desliza por la superficie. Es de esos muebles que se notan en la habitación sin llamar la atención. Y por dentro no defrauda, sus huecos miden 57 x 37 x 16,5 y sus baldas son regulables; además, trae agujero para cables, lo que es de agradecer cuando quieres un exterior más ordenado.

Con 180 x 49,5 x 42,5 cm, un sobre de 22 mm y 10 cm de espacio libre bajo las patas, encaja en todo tipo de salones. Eso sí, pesa cerca de 42 kg, tenlo presente porque no se mueve con facilidad. Por eso lo recomendamos tanto a quienes quieren algo con estilo y robusto para su salón.

¿Encaja con el estilo de tu casa?

Su acabado tono nogal y sus líneas verticales lo hacen muy versátil, pero no todos los estilos lo aprovechan igual. Toma nota:

Nórdico y japandi: perfecto. La madera cálida, los listones y su presencia tranquila son justo lo que piden estos estilos, sobre todo con textiles naturales y colores suaves.

La madera cálida, los listones y su presencia tranquila son justo lo que piden estos estilos, sobre todo con textiles naturales y colores suaves. Contemporáneo y mid-century: también bien. El tono nogal y las patas elevadas le dan un aire retro muy actual, ideal junto a sofás sencillos.

El tono nogal y las patas elevadas le dan un aire retro muy actual, ideal junto a sofás sencillos. Industrial o muy minimalista: no. Si tu casa tiene metal, negro y superficies frías o ultralisas, la madera puede restarle protagonismo.

Recuerda que, para llevártelo más barato, tienes un cupón AFFOKDIARIOKAVE para dejarlo en 569,05 €, y el cupón DEAL100 te da 100 € extra si tu pedido supera los 700 €. ¡No lo dejes escapar!

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