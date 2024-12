Ximo, un labrador ecológico valenciano de Guadassuar, está pidiendo ayuda, voluntarios, a través de su cuenta de Instagram para que le ayuden a restaurar sus tierras tras la DANA, como muchos otros agricultores.

Una convocatoria en la que clama apoyo, al igual que él hizo durante los primeros días de la catástrofe natural con sus medios, ofreciendo bombas de achique y todo lo que tenía para ayudar a los habitantes de las ciudades…

La frase que ha corrido como la pólvora de que el pueblo salva al pueblo, Ximo Herrero Boïl la conoce bien: Él fue a ayudar, él vio voluntarios en las calles y, tras los primeros días enfocados en el entorno urbano, empezó a ver la realidad de sus terrenos, su almacén y el desastre en lo que quedaba de su huerta.

Salvar a los agricultores

Los primeros días aparecieron jóvenes a ayudar a recuperar lo que quedaba, pero Ximo sigue reclamando más ayuda, también pide que el pueblo salve a los agricultores.

Se habla que la DANA inundó el 90% de los terrenos agrícolas y las primeras estimaciones de pérdidas están en torno a los 1.300 millones de euros en pérdidas. El agua lo arrasó todo, explotaciones agrícolas, almacenamiento de la producción…

Las intensas lluvias de la DANA y el desbordamiento de los ríos Turia y Júcar convirtieron grandes áreas y terrenos de la llanura litoral valenciana en un paisaje inundado, destrozando campos y destruyendo cultivos.

Ayuda al campo de Valencia

Y en medio de toda esta desolación también ha habido voluntarios que se han acercado al campo, no sin antes recordar que muchos agricultores se volcaron con sus tractores y otros medios, como bombas de achique, para ayudar a sus vecinos de poblaciones cercanas.

A Ximo me lo encontré en la pasada feria Biocultura Madrid, con un pequeño estand de poco más de tres metros por dos, del que colgaba una pequeña bandera de Valencia, y mostraba una pizarra colocada encima de sus productos, en la que escribía simplemente, con mayúsculas «Ayuda al campo de Valencia». Ha llamado la atención de medios y hasta de la reina Letizia, que se acercó a su pequeño stand y compartió sus inquietudes con ella.

Un mes después del paso de la terrible DANA que pasó por Valencia y Castilla – La Mancha, se sigue hablando de recobrar la normalidad en las zonas afectadas, una recuperación que también afecta a los agricultores que ha dejado barro y cosechas perdidas.

Cultivando solidaridad

Entrevistamos a Ximo para que nos cuente lo vivido y lo que queda por vivir, intentando deshacer el nudo que se te queda en la garganta cuando te cuenta detalles de lo que han sufrido y lo que les queda por resolver ante tamaña tragedia.

La solidaridad también ha tocado a la agricultura ecológica y como recuerda el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) los impactos que deja esta DANA van mucho más allá de daños en las poblaciones.

Mientras tanto la ayuda a los agricultores ecológicos viene de CERAI ha activado una serie de acciones solidarias enmarcadas bajo el nombre de Cultivemos solidaridad describiendo las áreas de ayuda para tareas de emergencia, cubrir los costes de los cultivos perdidos, ayudar a replantar, reparar maquinaria o infraestructuras.

OKGREEN: Cuéntanos cómo viviste tú y tus compañeros los primeros días de la Dana

XIMO HERRERO BOÏL: Los primeros días estuvimos al servicio de los pueblos, dejando lo nuestro de lado. Bueno, es lo que nos nació hacer. Ha sido una catástrofe para todos. Ahora ya estamos empezando a ir a los campos, a poder hacer algo.

Pero hay mucho trabajo aún, en el campo también hay muchas pérdidas, mucha tarea por hacer, cosechas perdidas, infraestructura, maquinaria que hemos perdido en los almacenes, en fin, un largo etcétera de daños que nos ha dejado la DANA.

También ha dejado un trabajo con el barro que ha dejado en el campo, que aún está tierno después de casi veintipico días. No se puede entrar a trabajar y habrá plantaciones que se van a perder. Esa es la realidad que nos encontramos.

P.: Dónde estás ubicado y cómo es tu producción ecológica, qué es lo que cultivas, qué es lo que vendes y cómo lo vendes…

R.: Estamos ubicados en Guadassuar y producimos cítricos, porque tenemos mandarina, naranja, caqui y luego tenemos también fruta de hueso. Tenemos melocotón y albaricoque. Y junto a todo esto, pues hacemos también algo de hortaliza

Trabajamos a pequeña escala, hacemos poco, intentamos vender nuestros productos de forma directa a nuestros vecinos, por decirlo así, a la gente que nos compre. Tenemos una página web que se llama Horta de Ximo, donde se pueden hacer ahora pedidos.

Ahora sólo tenemos naranja, mandarina y algo de caqui que ha dejado la DANA, que ha dejado afectado medio árbol hasta donde ha llegado el agua. Si el agua ha cogido un metro, pues de ahí para abajo no ha dejado nada de fruta, se ha aguado todo y lo ha tirado al suelo.

Entonces, cogemos de la parte de arriba del árbol, la estamos cosechando e intentando venderla online.

P.: Otro problema es el cosechar…

R.: Sí, la gente de los comercios que tenían que venir a cosechar, pues ahora no quieren venir porque no les merece la pena venir a cosechar medio árbol. Entonces, tenemos que intentar sacar la cosecha por donde sea para recuperar ese dinero que habíamos invertido.

Llevamos ya trabajados ocho años en este proyecto e intentamos trabajar de forma sostenible y respetando al medioambiente, que es lo que nos gusta y los que nos apetece.

P.: Estuviste ayudando a los vecinos con bombas de achique. ¿Tuviste tú también ayuda en tus campos?

En los campos de momento no hemos empezado aún. Sí que se han organizado, desde una organización agraria llamada Per l’Horta, brigadas de limpieza en campos. Lo que sí sé es que el próximo sábado [30 de noviembre] va a venir una brigada de voluntarios a ayudarme a mí, a limpiar los campos.

Vamos a dar prioridad a los campos que más lo necesiten e iremos haciendo hasta que quede todo limpio. Es un trabajo que creo que no va a ser de un fin de semana, si no que va para largo, porque hay muchos muros caídos, verjas que estaban perimetralmente rodeando los campos, acequias colmatadas de tierra, campos colmatados de tierra…

En fin, muchísima faena, que también tendremos que mandar maquinaria e ir haciendo y, donde no puede acceder la maquinaria, ahí hay que sacarlo a mano.

P.: ¿Sientes que ser agricultor ecológico tiene más sentido ahora que nunca después de una catástrofe climática como la que has sufrido?

R.: Desde luego, el cambio climático que estamos viviendo es indudable. Y practicar la agricultura ecológica, pues siempre favorece a tener un mundo mejor, más limpio, más respetuoso con el medioambiente y a evitar estas posibles catástrofes o a mitigarlas en la medida de lo posible.

Yo siempre digo que cambiaré en mí lo que yo pueda hacer y la gente que haga lo que pueda. Y eso es lo que pretendo. El mundo no lo puedo cambiar, pero yo con mis pequeñas aportaciones iré cambiando lo que pueda.

P.: Después de varias semanas desde la catástrofe de la DANA, ¿qué situación es la que más te ha desesperado?

R.: Fueron los primeros días con la descoordinación que había, la desesperación de la gente por querer limpiar y tenerlo todo limpio. Y luego, lo que fue lo que colmó el vaso para mí fue que a la semana de la DANA, me llamó un vecino alertándome que me habían robado la naranja. ¡Me estaban robando la naranja!

Ésta es una situación que padecemos los agricultores todos los años y que desde las administraciones sería muy fácil de solucionar, permitiendo que sólo se venda esa naranja a profesionales y propietarios.

Entonces eso me desespera, porque la verdad, te sientes desamparado y solo. Y es una solución muy fácil que la Administración no sé por qué no pone remedio. Yo estoy intentando que se escuche la problemática y que tomen medidas, porque es una solución fácil.

Y al labrador, pues le fastidia mucho y que le roben como cualquiera, ¿no?, porque se llevan por delante todo su trabajo, todo su esfuerzo y su salario.

P.: Para terminar, ¿crees que se está prestando atención al campo ahora?

R.: De momento… Yo llamé a Agroseguro y parece ser que se van a dar ayudas para pérdidas de cosecha en más de un 40% de afección de pérdida. Pero no a las infraestructuras, no para los campos en los que ha entrado toda la basura dentro, y hay que limpiarla. Hay que volver a poner a nivel…

Estamos completamente olvidados y lo han dejado al amparo de Dios, que digo yo, que se apañe cada uno con lo suyo… La verdad que después de todo lo que hemos dado, pues sí, los agricultores nos sentimos un poco solos tras la DANA.

Aunque ya digo, hay campañas como la de Cultivemos Solidaridad, cuya primera acción que hizo fue comprar producto a los labradores tanto afectados como no afectados.

Los afectados, de lo poco que se ha podido salvar, hicieron llegar ese producto fresco a la población. Ese producto fresco llegó a la población de las zonas afectadas porque allí habían llegado muchas lentejas, mucha leche, muchas galletas, etcétera. Pero faltaba una simple manzana.

Ahora, otra forma de podernos ayudar a nosotros, pues es comprándonos, producto directamente, apoyándonos. Vamos, eso es todo lo que se puede hacer hoy.