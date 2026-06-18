Viven el triple que sus congéneres: el secreto de la longevidad está en las mariposas ‘geriátricas’

La naturaleza ha encontrado su propia receta antienvejecimiento en la selva. Una mariposa tropical ha desarrollado una estrategia evolutiva que le permite vivir mucho más que sus parientes más cercanos. Así lo confirma un estudio liderado por la Universidad de Bristol y publicado en Nature Communications.

Las reinas Heliconius

El trabajo se centra en las mariposas de la tribu Heliconiini, que habitan los bosques tropicales de América del Sur y Central. Algunas especies del género Heliconius figuran entre las más longevas jamás registradas y bien merecen el apodo de «geriátricas». Su biología abre una vía nueva para estudiar las claves de la longevidad.

Mientras la mayoría de las mariposas apenas sobrevive unas semanas, estas viven de media unas tres veces más que sus parientes próximos. Algunos ejemplares rozan el año de vida. El contraste resulta llamativo frente al ciclo fugaz habitual en estos insectos.

El caso más extremo enfrenta a dos parientes muy distintos. La especie Heliconius hewitsoni alcanzó un máximo de 348 días de vida. Su pariente Dione juno apenas llegó a los 14 días, una diferencia de 25 veces en la esperanza máxima.

Sin huella de la edad

Los investigadores fueron más allá de la simple cuenta de los días. Al menos una especie, Heliconius hecale, apenas muestra deterioro físico con la edad. Una prueba de fuerza de agarre no detectó debilitamiento en los ejemplares más viejos.

En su pariente Dryas iulia, en cambio, esa misma prueba sí reveló una pérdida clara de fuerza con los años. La conclusión apunta a que estas mariposas escapan en buena medida al declive asociado a la vejez. Es un rasgo excepcional en el reino animal.

El equipo combinó datos de mariposarios comerciales, estudios de marcado y recaptura y experimentos controlados en insectario. Con ese cruce de fuentes comparó la longevidad y los patrones de envejecimiento en toda la tribu. Los resultados fueron consistentes entre los distintos métodos.

Menos mortalidad

En conjunto, las Heliconius mostraron vidas medianas y máximas más largas que sus parientes. También registraron una mortalidad de base menor y un ritmo de envejecimiento más lento. La ventaja se mantuvo en todos los escenarios analizados.

La gran incógnita era el porqué de esa vida tan dilatada. Una hipótesis destacada apunta a su rara capacidad de alimentarse de polen en la fase adulta. Es un comportamiento insólito, pues la mayoría de las mariposas depende del néctar de las flores.

Para comprobarlo, el equipo examinó el efecto de la dieta en Heliconius hecale y en su pariente Dryas iulia. La primera mantuvo su masa corporal y su función muscular durante más tiempo. No mostró el deterioro fisiológico observado en la segunda.

El papel del polen

Sin embargo, Heliconius hecale conservó una notable ventaja de longevidad incluso privada de polen. Eso sugiere que detrás de su larga vida hay factores nutricionales y también evolutivos heredados. La dieta explica solo una parte del fenómeno.

El estudio sitúa además un nuevo récord de longevidad entre las mariposas. La especie Myscelia cyaniris, con 380 días registrados, se erige como la mariposa más longeva conocida. El dato amplía el horizonte de un grupo ya de por sí extraordinario.

La investigación de especies muy longevas guarda un enorme potencial para la ciencia. Permite rastrear mecanismos de envejecimiento saludable que podrían interesar a la biología humana. Los insectos ofrecen un terreno fértil por su diversidad.

Un modelo único

Jessica Foley, autora principal del trabajo en la Escuela de Ciencias Biológicas de Bristol, subraya esa diversidad. Los insectos abarcan desde efímeras que viven días hasta castas de hormigas y termitas con décadas de vida. Esa horquilla multiplica por 5.000 la diferencia de longevidad dentro de la clase.

Lo más notable, según la investigadora, es que estas mariposas «geriátricas» no sólo viven más, sino que envejecen más despacio. Eso las convierte en un modelo prometedor para entender la biología de la longevidad. Comparar especies longevas con otras efímeras y emparentadas es un experimento natural difícil de igualar.