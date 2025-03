Los contenedores de residuos de Madrid ya se hablan a los ciudadanos que transitan por las calles en inglés y en español para que la basura no se quede fuera de los contenedores. «No littering. Inside plastic, metal and brik» reza un llamativo y enorme vinilo recién pegado en un contenedor amarillo con las letras en mayúsculas.

La frase también está traducida al español en un tamaño menor, comunicando que no hay que dejar «nada fuera. Dentro sólo plástico, metal y brik», en referencia la fea costumbre de algunos desconsiderados que dejan las bolsas de basura en el exterior en los contenedores de una zona de Madrid.

Campaña piloto

Así es la campaña piloto que el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado en el distrito de Centro para concienciar sobre el depósito correcto de residuos con el objetivo de mantener limpia la ciudad.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha visitado la plaza de Herradores número 7, en donde ha presenciado la colocación de la nueva cartelería, en español e inglés, en los contenedores de residuos de 20 puntos conflictivos del distrito.

Como ha señalado Carabante, estos vinilos pretenden llamar la atención de los ciudadanos y los visitantes de Madrid para disuadirlos de dejar las bolsas de basura a reciclar en el suelo a pie de contenedor. De este modo, la economía circular supera la brecha lingüística para que el mensaje llegue a más gente.

Sanciones por falta de urbanidad

Una mala práctica tipificada en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y en la Ordenanza 12/2022, de 20 de diciembre, de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular como infracciones leves y graves que pueden ser sancionadas con multas desde los 250 euros hasta los 600.000.

Los avisos se van a situar en los contenedores de cartón, de envases y de vidrio con el mensaje común que va variando según el tipo de contenedores. El mensaje «No littering/Nada fuera» se acompaña de iconos con los residuos que se tienen que depositar en cada recipiente, distintos para los de papel y cartón; envases, plásticos, metales y briks; y vidrio.

Localizaciones elegidas por los inspectores

Según el Ayuntamiento de Madrid, «las localizaciones han sido seleccionadas por el equipo de inspección municipal de recogida de residuos en el distrito de Centro de la ciudad. Se trata de puntos en los que sistemáticamente se abandonan residuos en el exterior de los contenedores, dando una muy mala imagen y teniendo un fuerte impacto en el entorno».

En la web del Ayuntamiento de Madrid se pueden conocer las localizaciones exactas para que los habitantes de distrito Centro conozcan los contenedores que visibilizan esta campaña.

Durante el año 2024, la Policía Municipal y los servicios de inspección impusieron 1.190 denuncias por abandono de residuos indebidos en toda la ciudad, con multas que fueron de los 250 a los 4.000 euros.

Gestión de la basura en Madrid

En 2024, se gestionaron 1.168.579 toneladas de residuos en la capital, un 15% menos que en 2018, pese a que ha crecido el número de habitantes en más de 190.000 personas (2018: 3.223.334 habitantes; 2024: 3.416.771 habitantes). Sin embargo, la recogida selectiva ha pasado de representar un 23% del total a finales de 2018 al 51,62% a cierre de 2024.

En la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos, la limpieza ocupa el cuarto lugar entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. En el mandado 2015-2019, la limpieza escaló hasta el primer puesto.

El número de quejas cayeron en 2024, un 6% respecto a 2023; un 24% si se compara con 2022 y un 39% teniendo de referencia 2021. El número de sugerencias y reclamaciones en el Área Delegada de Limpieza también se ha reducido un 51% en 2024 si se compara con 2018.

Inversión histórica

La mejora del servicio de limpieza y recogida de basura y residuos y su percepción entre los ciudadanos están relacionadas con la inversión histórica que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid desde noviembre de 2021.

El Gobierno municipal destina 4.333 millones de euros en siete nuevos contratos plurianuales, incluido el nuevo y pionero servicio de interbloques. Estas zonas, tradicionalmente excluidas de los contratos, cuentan con una limpieza y mantenimiento diarios desde noviembre de 2022.

Presupuesto y gasto

Madrid dedica 800 millones anuales a la limpieza del municipio, un 33% más que los contratos anteriores (200 millones más), al que se suma un octavo contrato de puntos limpios, que entró en vigor el pasado mes de febrero.

Todas estas cifras de la limpieza y la recogida de residuos implican un gasto per cápita de unos 239 euros por madrileño y año. Dado este esfuerzo presupuestario, el Ayuntamiento solicita a los ciudadanos que contribuyan a mantener limpias las calles.