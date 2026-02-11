La Universidad Europea ha presentado este martes su nueva estrategia de sostenibilidad, una hoja de ruta que refuerza su apuesta por un modelo integral y transversal. Bajo el lema Talento responsable, futuro sostenible, la institución articula un marco que integra docencia, investigación, gestión universitaria y compromiso social para responder a los principales retos globales en esta materia.

Esta estrategia, que nace con una clara ambición de liderazgo en el ámbito de la Educación Superior, se sustenta en años de trabajo en voluntariado, inclusión, salud, empleabilidad, innovación y mejora ambiental en los campus. Este nuevo paso permitirá ahora ordenar, medir y potenciar todas estas iniciativas dentro de una visión común, coherente y transversal.

El proyecto se suma al impulso iniciado con la creación de la primera Escuela Universitaria de Sostenibilidad en España, inaugurada en septiembre de 2024. Su desarrollo servirá como marco estratégico para orientar las decisiones académicas y de gestión, con el objetivo de consolidar a la Universidad Europea como referente nacional e internacional en Educación Superior sostenible.

Excelencia académica al servicio del bien común

Para Maxine Kaisin, responsable de la estrategia ESG de la Universidad Europea, «el objetivo es, sobre todo, que cada estudiante obtenga algo más que un título, que adquiera una forma de comprender el mundo y de actuar en él desde la responsabilidad y el compromiso». Esta nueva estrategia parte de una convicción: la excelencia académica sólo cobra sentido si contribuye al bien común.

Bajo esta premisa, el concepto de talento responsable impulsa la formación de profesionales capaces de tomar decisiones informadas y éticas, de gestionar con integridad y de impulsar transformaciones positivas en sus organizaciones y en la sociedad. El compromiso con un futuro sostenible se traduce en la voluntad de contribuir, desde la educación, la investigación y la transferencia de conocimiento, a una sociedad más resiliente, inclusiva y respetuosa con el entorno.

Con este proyecto, la sostenibilidad deja de ser un elemento accesorio para convertirse en eje estratégico de la misión universitaria. La Universidad Europea articula su estrategia en torno a los tres pilares ESG reconocidos internacionalmente: ambiental, social y de gobernanza. Cada uno de ellos contará con indicadores específicos y objetivos medibles, garantizando un compromiso firme, integral y medible.

Liderazgo en sostenibilidad universitaria

La institución educativa cuenta actualmente con más de 40.000 estudiantes de Grado, Postgrado o Formación Profesional Superior que cada año se forman de manera presencial o semipresencial en alguno de sus campus o en modalidad online. La Universidad Europea se ha consolidado como la principal institución privada de España en cuanto al número de estudiantes.

Su enfoque global se refleja en la diversidad de su alumnado, con un 40% de estudiantes internacionales, y en su notable tasa de empleabilidad, con un 92,5% de los egresados que encuentran empleo en los primeros 15 meses tras finalizar sus estudios. En España, la institución cuenta con cuatro centros universitarios: Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de Valencia, Universidad Europea de Andalucía y Universidad Europea de Canarias.

La nueva estrategia de sostenibilidad refuerza el modelo educativo internacional de la institución, conectado con el mundo profesional y de alta calidad académica. Esta filosofía innovadora promueve una investigación aplicada y útil para la sociedad, sustentando su actividad en la potenciación del individuo y su capacidad para generar impacto positivo en el entorno.

Formación integral para los desafíos del futuro

La estrategia ESG presentada por la Universidad Europea se alinea con las políticas europeas en materia de sostenibilidad, incluyendo la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo. La institución busca formar a los líderes que conducirán la transición hacia una economía verde y circular, dotándoles de herramientas para gestionar los retos ambientales, sociales y de gobernanza que enfrentan las organizaciones contemporáneas.

Además, la Universidad Europea cuenta con un campus en Alicante y dos Centros Profesionales que imparten Ciclos Formativos de Grado Superior y comparten el mismo espacio universitario que las demás modalidades de enseñanza superior en Madrid y Valencia. Esta red de centros permitirá extender la estrategia de sostenibilidad a todas las áreas del conocimiento y Escuelas de Grado, la Escuela de Postgrado y la Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea.

La implementación de esta estrategia marcará un antes y después en el compromiso de la Universidad Europea con la sostenibilidad, estableciendo un modelo de referencia para otras instituciones de Educación Superior en España y Europa. Los tres pilares ESG garantizan un enfoque holístico que aborda tanto la gestión responsable del medio ambiente como el impacto social y la transparencia en la gobernanza institucional.