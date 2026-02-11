La sostenibilidad en las empresas españolas ha evolucionado desde un discurso reputacional hasta convertirse en una palanca estratégica de competitividad. Según el informe Panorama de innovación en cleantech presentado en Madrid, el 82% de las grandes compañías europeas ya ha activado programas estructurados de innovación abierta para ejecutar la transición sostenible desde una lógica de negocio real.

El estudio, elaborado por Tetuan Valley y CleantechHUB, analiza cómo las empresas abordan la transformación sostenible en un contexto de alta presión regulatoria, energética y de mercado.

Los datos revelan que las alianzas entre corporaciones y startups han aumentado más de un 200% en la última década, impulsadas por la necesidad de acceder al conocimiento, la velocidad y la capacidad tecnológica que ningún actor posee por sí solo para afrontar retos como la descarbonización o la circularidad de recursos.

Del posicionamiento a la gestión de riesgos

El cambio de fase es evidente: las compañías ya no innovan en sostenibilidad por posicionamiento ESG, sino para mantener su competitividad y supervivencia empresarial. Esta transformación responde a una realidad compartida por el tejido empresarial español, donde la sostenibilidad se integra como herramienta para reducir riesgos operativos, garantizar suministro energético, cumplir regulación y proteger la cuenta de resultados.

El análisis constata también el fin del denominado «green premium», ese modelo basado en cobrar más por productos o servicios sostenibles. La nueva lógica económica, definida por el informe como economía del realismo, sitúa a las empresas ante una disyuntiva clara: transformarse o perder relevancia en un mercado que premia la eficiencia, la resiliencia y la innovación aplicada.

«El cambio energético no es ecológico: es geopolítico», señala Alex Barrera, cofundador de Tetuan Valley. La sostenibilidad representa una reconfiguración del poder económico global donde la viabilidad futura de las empresas depende de su capacidad para ejecutar esta transición de forma real y medible.

Brecha entre estrategia y ejecución

El informe identifica una brecha persistente entre el discurso corporativo y la implantación efectiva de la sostenibilidad. Aunque las empresas han incorporado el concepto en sus comunicaciones estratégicas, su ejecución real sigue encontrando barreras internas relacionadas con gobernanza, cultura organizativa, métricas y capacidad de adopción tecnológica.

«La sostenibilidad sólo se mantiene si genera valor operativo; es el puente entre propósito y resultados», afirma Carlos Arango, director de DIRSE. Esta afirmación subraya la necesidad de vincular las iniciativas sostenibles con impactos tangibles en la operación diaria de las empresas, superando el enfoque declarativo que ha caracterizado los últimos años.

El cuello de botella interno

El estudio clasifica los modelos de innovación empresarial en cuatro categorías: incremental, radical, de producto y organizativa. Sin embargo, concluye que el principal obstáculo ya no es tecnológico, sino interno. La falta de alineación entre equipos, procesos y toma de decisiones explica por qué muchas iniciativas sostenibles no escalan dentro de las organizaciones.

«El cuello de botella no es la tecnología, sino los equipos internos que no entienden cómo adoptarla», apunta Javier González Báez, fundador de Letsinnovate. Esta reflexión pone el foco en la necesidad de transformar la cultura corporativa para que la sostenibilidad se integre de forma transversal en todas las áreas de negocio.

Casos reales de transformación

El informe incluye siete casos de estudio que muestran cómo distintas organizaciones ejecutan la transición sostenible con modelos concretos. Repsol ha estructurado su estrategia a través del fondo All4Zero, orientado a escalar soluciones industriales. Renfe ha evolucionado su programa TrenLab hacia un modelo de venture client que facilita que startups se conviertan en proveedores estratégicos.

CAPSA Food ha integrado la sostenibilidad social y el desarrollo rural en su estrategia de innovación, mientras que Ecoalf ha convertido el residuo en modelo de negocio textil invirtiendo en I+D propia. Canal de Isabel II ha transformado depuradoras en biofactorías capaces de generar energía y fertilizantes, incorporando tecnologías de medición inteligente con impacto social.

Plan de acción hacia 2030

Además del diagnóstico, el estudio incluye modelos aplicables, frameworks de activación y un plan de acción hacia 2030 acompañado de preguntas estratégicas para equipos directivos.

El objetivo es facilitar que las empresas pasen del compromiso a la ejecución real de soluciones sostenibles, consolidando la sostenibilidad como motor de competitividad en un mercado que exige resultados medibles y transformación efectiva.