Signus ha presentado hoy los resultados del ejercicio 2025 y anunciado las principales novedades que afectarán a la gestión de neumáticos al final de su vida útil para el próximo año.

La entidad ha compartido datos preliminares de gestión, las implicaciones del nuevo Real Decreto y la actualización de las tarifas Ecovalor que se aplicarán en 2026 para garantizar la sostenibilidad del sistema. En este sentido, la entidad ha presentado sus avances y retos: más reciclaje, nuevas reglas y Ecovalor ajustado para 2026

Reutilización y reciclado

SIgnus Ecovalor es una entidad sin ánimo de lucro en la que participan los principales fabricantes de neumáticos, con la finalidad de que pueda ser utilizado como mecanismo con el que todos los productores que lo deseen puedan cumplir con las obligaciones que les impone el Real Decreto 1619/2005.

Este real decreto tiene por objeto prevenir la generación de neumáticos fuera de uso, al final de su vida útil, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización, con la finalidad de proteger el medioambiente.

Datos 2025

Entre los datos más relevantes, Signus gestionará durante 2025 alrededor de 220.000 toneladas, lo que representa un incremento del 6,1% de la responsabilidad del sistema, equivalente a unas 10.000 toneladas adicionales.

Este exceso de recogida se debe principalmente a importaciones y adquisiciones intracomunitarias que no son declaradas, así como neumáticos de segunda mano que ponen en el mercado de reposición los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT-Desguaces). Por este motivo, Signus solicita un mayor control e inspección por parte de las autoridades competentes.

En este sentido, Carlos Prieto, director general de Signus, ha adelantado que que para luchar contra estos excesos, iniciará un sistema de trazabilidad de los neumáticos previsiblemente en 2026, que abarca desde el productor al taller, basado en derechos de emisión. Ha afirmado que en el ánimo de la organización está el recoger todos los neumáticos en desuso, pero que este funcionamiento hace «que paguen justos por pecadores».

Nuevo marco regulatorio

El nuevo Real Decreto que regula la gestión de los neumáticos al final de su vida útil introduce importantes novedades que beneficiarán al sistema. Entre ellas destaca la simplificación administrativa con un modelo de autorización única para todo el territorio nacional, la ecomodulación a la hora de establecer los costes de gestión, y una mayor participación de los productores en el funcionamiento del sistema. Además, se fomenta la prevención y el reciclaje mediante la definición de objetivos a alcanzar para el periodo 2025-2035.

La regulación establece un incremento gradual del reciclado y la valorización material, alcanzando un 65% para el año 2035. Este objetivo supone un mayor coste de gestión de los neumáticos al final de su vida útil, lo que, sumado al número de toneladas que es necesario recoger y gestionar frente a las declaraciones de las empresas adheridas, ha llevado a la entidad a realizar un ajuste de la tarifa Ecovalor. Esta actualización permitirá garantizar la sostenibilidad del sistema y la correcta gestión ambiental de los neumáticos.

Tarifas Ecovalor 2026

Las nuevas tarifas del Ecovalor para 2026 han sido ajustadas para hacer frente a los mayores costes de gestión derivados de los nuevos objetivos de reciclaje establecidos por la normativa. El ajuste busca equilibrar las necesidades operativas del sistema con la responsabilidad ambiental de los productores y garantizar que todos los neumáticos al final de su vida útil reciban el tratamiento adecuado según marca la regulación vigente.

La Dirección Técnica de Signus también compartió los resultados de los principales proyectos desarrollados en 2025. Entre ellos destaca la Guía sobre Materiales Circulares con Neumático Reciclado en Edificación.

Se trata de una herramienta técnica destinada a incorporar materiales reciclados de alto valor añadido en soluciones constructivas, así como la evaluación de tecnologías de pirólisis tanto de la fracción caucho como de la fracción textil que contiene el neumático al final de su vida útil.

Plan estratégico

Asimismo, Prieto ha avanzado que la consultora Pricewaterhouse Cooper (PwC) llevará a cabo el Plan Estratégico de Valorización a partir de enero de Signus. Por otro lado, ha indicado que Signus quiere avanzar hacia un sistema de recogida «más dinámico».

Además, ha adelantado, entre otras medidas, que la entidad está preparando una Unidad Logística de Emergencia que pretende ser un refuerzo para los momentos en los que hay una subida importante de demanda, tal y como ocurrió el pasado mes de agosto en España.

Proyectos de innovación

Los últimos avances del Proyecto Greenfu, basado en el desarrollo de materiales formados por un termoplástico y polvo de caucho de neumáticos con aplicación en sectores como la automoción y la edificación, fueron expuestos junto con el Proyecto Perseus.

Este último, financiado por el CDTI, tiene como principal objetivo diseñar un pavimento seguro y duradero que permita reducir las emisiones de ruido generadas por el tráfico hasta un 25% menos.

Pavimentos y hormigones con caucho

Para 2026, además de continuar consolidando las aplicaciones ya existentes, el foco se pondrá en los pavimentos urbanos con caucho y en estudiar la viabilidad de fabricar hormigones con caucho procedente de los neumáticos al final de su vida útil. Signus mantiene su compromiso con la economía circular y la innovación en el aprovechamiento de este material reciclado.

En el encuentro con la prensa también se comunicó el reciente nombramiento de Daniel Camacho, head of Region South West Bridgestone Europe, como presidente de la entidad en representación de su compañía.