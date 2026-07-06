Seis de cada diez ayuntamientos españoles premian con menos IBI a quien instala placas solares en casa

El 66% de los municipios españoles ya cuenta con ordenanzas fiscales que bonifican el autoconsumo mediante reducciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Así lo revela el informe «Incentivos fiscales al autoconsumo», publicado este lunes por la Fundación Renovables con el apoyo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

El dato beneficia a 32.190.370 ciudadanos, el 81% de quienes residen en los municipios analizados. La fiscalidad local se consolida así como una de las principales palancas para reducir la inversión inicial de las placas solares.

Pese al avance, no todos los ayuntamientos aplican la misma bonificación. El 67% de los consistorios que descuentan el IBI imponen condiciones asumibles, frente al 29% con requisitos más restrictivos y un 4% con condiciones muy restrictivas.

Condiciones desiguales

El informe, que incluye una herramienta web para localizar estas ayudas, analiza por séptimo año consecutivo cómo fomentan el autoconsumo los municipios de más de 10.000 habitantes, que concentran el 80% de la población y el 97% de las empresas del país.

Además del IBI, el estudio revisa el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El 76% de los ayuntamientos ya bonifica el ICIO, con condiciones asumibles en el 93% de los casos. Es, junto al IBI, el tributo con mayor margen de mejora para las administraciones locales.

En el IAE, el 71% de los municipios ofrece descuentos si hay generación fotovoltaica propia, aunque el 30% de esas ordenanzas impone requisitos restrictivos frente al 70% con condiciones asumibles.

Municipios más generosos

En la propia web se pueden consultar las provincias con mayor número de aplicaciones de bonificaciones fiscales a instalaciones fotovoltaicas en municipios de más de 10.000 habitantes. Entre ellas destacan Álava, Palencia, Soria, Segovia, Ávila, Huesca y Teruel, donde el 100% de las localidades tienen ya implantada esta figura.

La horquilla de bonificaciones varía enormemente de un municipio a otro, pese a tratarse del mismo impuesto y del mismo tipo de instalación fotovoltaica.

Siete años de avance

La comparativa histórica confirma una tendencia clara al alza. En 2021, cuando la Fundación Renovables publicó la primera edición de este informe, sólo el 48% de los municipios bonificaba el IBI para autoconsumo.

Desde entonces, el incremento ha sido de 18 puntos porcentuales en apenas siete años. Los datos de esta edición son similares a los de 2025, cuando el porcentaje se situó en el 67%. En el ICIO, el crecimiento ha sido aún más acusado en los últimos ejercicios, según los datos recopilados por la fundación.

Raquel Paule, directora general de Fundación Renovables, recuerda que la organización lleva años analizando las bonificaciones «que ayudan a reducir la barrera que supone la inversión inicial». Ahora, añade, se suma una reforma crucial que supone un salto de escala en el apoyo al autoconsumo: la nueva deducción del IRPF.

Deducción nacional

Paule explica que, por primera vez, el beneficio fiscal deja de depender de las bonificaciones locales y pasa a tener alcance nacional, permitiendo que toda la ciudadanía acceda a un incentivo económico para instalar autoconsumo.

José Donoso, director general de UNEF, señala que el autoconsumo «no es sólo una forma de luchar contra el cambio climático». Recalca que también es «un motor de crecimiento y desarrollo económico».

Donoso subraya que la política energética de los próximos años «debe apostar por extender los beneficios de la energía solar a todos, nunca por ponerle barreras». Quien quiera comprobar qué bonificaciones aplica su ayuntamiento puede consultar el buscador y la calculadora de ahorro de autoconsumo que la Fundación Renovables ofrece de forma gratuita en su página web.