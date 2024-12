La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado un año más los resultados del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, en el que se refleja los retos a los que se enfrenta el sector, el impacto en precio de la electricidad y en el medioambiente, además del cumplimiento de objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

El informe, elaborado en colaboración con Deloitte, y presentado por Rocío Sicre y Juan Virgilio Márquez, presidenta y director general de AEE respectivamente, subraya el papel clave de la energía eólica como motor económico y destaca los indicadores que caracterizan a la eólica como una tecnología vertebral para el progreso socioeconómico del país.

Juan Virgilio ha subrayado que, con los actuales parámetros de instalación «es necesario acelerar el ritmo de instalación y buscar equilibrio en el avance de las tecnologías», advirtiendo que actualmente no se está consiguiendo el ritmo de instalación necesaria para conseguir los objetivos del PNIEC, un plan que ve «tremendamente complicado de conseguir».

Industria, tecnología y precio de la electricidad

Entre los datos del informe que refleja los datos de 2023 se analizan el posicionamiento industrial y de desarrollo tecnológico de la eólica en España, junto con el impacto positivo en el precio de la electricidad y en el medioambiente, además de la creación de empleo de alto valor añadido.

Desde la AEE se destaca que este conjunto de parámetros desvelados en el estudio «hacen de la eólica un activo país de primer orden que hay que potenciar, además de un sector prioritario en el nuevo marco de competitividad y autonomía industrial europeo».

Retos de la eólica

La energía eólica es actualmente la primera renovable del mix energético y, en palabras de Juan Virgilio «lo seguirá siendo», tras haber destacado que se han conseguido los mayores datos de generación de la historia.

Sin embargo, el sector se enfrenta a retos significativos como la insuficiente instalación anual, en la que «España debe acelerar significativamente el despliegue de nueva potencia eólica para cumplir con los objetivos de 2030» explica la asociación eólica.

Una de las principales preocupaciones también radica en el ritmo de instalación anual, que «está muy lejos de los objetivos que debemos alcanzar, lo que supone impactos múltiples a lo largo de la cadena de valor. Si la eólica no alcanza objetivos, España no cumplirá los suyos y si España no cumple, Europa tampoco» por el peso de nuestro país en la UE, ha subrayado el director general.

Protagonismo en el mix

En cuanto al protagonismo en el mix, aunque se vive un bajo ritmo de instalación, la energía eólica representa con más de 30,5 GW el 24% del mix energético en términos de potencia y cubre ya el 25,6% de la demanda eléctrica, consolidándose como la primera tecnología eléctrica de España.

Se destaca en el estudio que España tiene un papel protagonista en el liderazgo global al seguir siendo una referencia eólica global y manteniendo una posición de liderazgo. Es el 2º país de la UE y el 6º del mundo por potencia instalada, además de ocupar el 5º lugar como exportador mundial de aerogeneradores en 2023.

El estudio de AEE analiza el despliegue territorial de la eólica con un destacado puesto para la Comunidad de Castilla y León sigue liderando en generación y potencia instalada. Aragón alcanza el segundo puesto y encabeza la instalación de nueva capacidad en 2023. En total, son 868 municipios en 16 de las 17 comunidades autónomas los que cuentan con parques eólicos, que suman un total de 1.371 instalaciones por todo el país.

Avanzar en temas clave

No obstante, el sector eólico subraya la importancia de avanzar en temas clave como el trasponer la normativa europea de Interés Público Superior para dejar «un marco jurídico claro y armonizado a nivel estatal, que permita homogeneizar los criterios autonómicos y desbloquee proyectos eólicos frente a barreras administrativas o cuestionamientos en los territorios».

Otro de los temas a abordar es el de la electrificación, en la que «se necesitan medidas que impulsen la electrificación de sectores clave, reforzando el vínculo entre energía limpia e industria. Es clave orientar los instrumentos públicos de desarrollo de la Transición energética prioritariamente hacia el crecimiento de la demanda eléctrica».

En cuanto a la industria la AEE cuenta que España dispone del 100% de la cadena de valor eólica, con 287 centros industriales en 16 comunidades autónomas, cuya viabilidad depende de lograr una política industrial europea y nacional ambiciosa y eficaz en pro de mantener nuestras capacidades y competitividad en un escenario de amenaza constante desde terceros mercados.

Sin embargo, advierten desde la AEE que el NZIA (Net Zero industrial Act) y el CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) «no ofrecen las garantías para ello, pudiendo generar efectos contrarios en sus primeros años de vida».

Eólica marina flotante

La urgencia se muestra también en la instalación de la eólica marina flotante, que está pendiente de un desarrollo completo de un marco normativo con la Orden Ministerial que diseñe la primera subasta y su convocatoria en 2025, dos puntos clave «para no perder la oportunidad industrial como país».

Entre las prioridades también se encuentra la repotenciación de los parques eólicos que «debe convertirse en una prioridad país, incentivando su despliegue, pero nunca mediante imposiciones que puedan generar quebranto económico a los inversores», en referencia a los cambios normativos acontecidos en Galicia.

La aceptación social de la energía eólica es también una de las bases que se necesita trabajar, según la AEE, destacando que «es crucial reforzar el diálogo con las comunidades locales y fomentar la transparencia en todas las fases de los proyectos».

Resolver la oposición social

Entre las fórmulas se adelanta que «hay que trabajar por parte del sector y de las instituciones con mucha anticipación, pedagogía, sensibilidad y rigor, ya que estamos siendo testigos de una oposición social, minoritaria, pero que puede ocasionar el retraso de la construcción de los parques en determinados territorios».

En este sentido se pone el acento en que la energía eólica «no sólo es esencial para la transición energética y la descarbonización, sino también para mantener la competitividad industrial y la independencia energética de España. AEE reitera la necesidad de un compromiso firme de las administraciones y de todos los agentes implicados para superar los retos actuales y aprovechar todo el potencial de la eólica como pilar del futuro energético».

Indicadores del sector eólico en España

El estudio de la AEE saca a la luz los indicadores de 2023 destacando que la generación eólica fue de 62.594 GWh, lo que supone una cobertura de la demanda del 25,6%. De esta manera, se consolida como la primera tecnología en el mix energético.

La contribución total del sector eólico al PIB, sumando directa e indirecta, alcanzó los 3.791 millones de euros, un 0,31% del PIB en España, resultando que la contribución directa del sector eólico al PIB de España en 2023 ascendió a 2.434 millones, mientras que la contribución indirecta supuso 1.357 millones.

Estamos hablando de un sector que empleó en 2023 a 35.741 personas (19.421 empleos directos y 16.320 empleos indirectos) con una actividad exportadora supuso 1.970 millones de euros. España es el quinto exportador bruto del mundo de aerogeneradores, por detrás de Alemania, Dinamarca, China e India.

Más eólica, menos petróleo y emisiones

En 2023, la energía eólica ahorró la importación de 12 millones de toneladas equivalentes de petróleo por un valor de 3.697,6 millones de euros y contribuyendo a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, dejando de emitir 32,8 millones de toneladas de CO₂.

Destaca el sector eólico que continúa soportando una carga fiscal importante, cifrada en unos 578 millones de euros (un 46% más que el coste de personal). Además, se realizaron inversiones en I+D equivalente al 3,49% de su contribución al Producto Interior Bruto: 84,9 millones de euros.

La AEE recuerda que la generación eólica tiene un «efecto reductor sobre los precios de la electricidad y sobre los propios ingresos del sector. El uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles permitió ahorrar a los consumidores españoles 4.685 millones de euros en 2023».

Eólica por comunidades autónomas

Los parques eólicos en España están ubicados en prácticamente todas las comunidades autónomas. En España hay en total 8.135 municipios y en 868 hay instalación eólica. Un 10% de los municipios españoles tienen presencia eólica, y un 11% de la población española vive en municipios en los que hay parques eólicos.

La potencia eólica se concentra en cinco comunidades autónomas con el 79% del total: Castilla León (11%), Aragón (14,4%), Galicia (14%), Andalucía (13%) y Castilla-La Mancha (12%). En 2023 las CCAA que más potencia eólica han instalado son Aragón (307 MW, un 50,1%), Castilla La Mancha (92 MW, un 15%), Cataluña (60 MW, 9,8%) y Extremadura (50 MW, 8,1%).

El viento de la España vacía

Las provincias con mayor número de municipios con parques eólicos son Lugo (51%), Las Palmas de Gran Canaria (47%) y La Coruña (46%). Las provincias en las que una mayor cantidad de población está situada en un municipio con población eólica son Albacete (82%) y Zaragoza (81%), seguidas de Valladolid (63%), Palencia (61%) y Las Palmas de Gran Canaria (50%).

Analizando el número de provincias, puede concluirse que los parques eólicos tienden a localizarse en municipios en los que la población es más baja (la España Vaciada), contribuyendo a fijar población, dado que generan actividad económica y empleo.

En 2023, 5 de las 17 comunidades autónomas supusieron el 69% de la contribución al PIB del sector eólico en España. Estas comunidades son Castila y León (16,9%), Galicia (15,7%), Aragón (14,5%) Andalucía (11,2%) y Castilla La Mancha (10,6%).