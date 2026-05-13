Suntory Beverage & Food Iberia (SBFI), la compañía de bebidas refrescantes integrada en el grupo japonés Suntory, completa este año un hito en su estrategia de sostenibilidad: todos los envases de Schweppes ya son 100% rPET desde 2022, y los de La Casera lo serán en su totalidad a mediados de 2026. El compromiso de que todos los envases de todas sus marcas sean rPET reciclado en 2030 marca el horizonte de una hoja de ruta que avanza a ritmo firme.

La transición hacia el plástico reciclado se enmarca en un modelo de circularidad más amplio que también incluye la reducción de materiales y el impulso de formatos reutilizables. La compañía ya incorpora un 70% de plástico reciclado en las agrupaciones de multipacks de todas sus marcas, una cifra que refleja la envergadura real del cambio.

El canal Horeca, ya en verde

El 57% de sus envases del canal Horeca ya son reutilizables, reforzando la apuesta por modelos que alargan la vida útil de los materiales y reducen la generación de residuos. Este porcentaje, que sólo contempla el segmento de hostelería y restauración, subraya el alcance de la transformación en uno de los canales más exigentes logísticamente.

El vidrio retornable es, junto al rPET reciclado, uno de los pilares del modelo circular de la compañía. En 2024, Suntory Beverage & Food Iberia realizó una inversión de 5,6 millones de euros para la renovación de la línea de vidrio retornable en su fábrica de Toledo. En 2025, comercializó más de 140 millones de botellas retornables bajo ese sistema.

Diez años de vida útil

Las botellas reutilizables, una vez consumidas, se recogen y se someten a una minuciosa inspección para verificar su idoneidad para un nuevo uso. A continuación, pasan por un proceso de limpieza e higienización antes de reincorporarse a la cadena de producción para su rellenado, etiquetado y distribución. Gracias a este circuito, cada botella puede alcanzar una vida media de hasta diez años.

Las marcas o ligeras rozaduras que pueden aparecer en el vidrio tras varios usos responden a un fenómeno conocido como scuffing. Lejos de ser un defecto, son la huella visible de un material que ha viajado y regresado al ciclo productivo múltiples veces. El rPET funciona bajo una lógica idéntica: materia que no desaparece, sino que regresa transformada al mercado.

Guardianes del Tajo

La apuesta de Suntory por la sostenibilidad no se limita a los envases reciclados. En materia de recursos hídricos, la compañía ha logrado devolver a la naturaleza el equivalente al 20% del consumo anual de agua de su planta de Toledo en 2025, gracias en parte al proyecto de agricultura regenerativa desarrollado en el marco de Guardianes del Tajo, su primer santuario natural del agua en España.

Esta iniciativa contribuye directamente a la ambición Water Positive 2030, por la que la compañía aspira a devolver a la naturaleza y a las comunidades más agua de la que utiliza para producir sus bebidas. El objetivo se asienta en la Filosofía de Agua Sostenible del Grupo Suntory, aplicada de forma transversal en todos los mercados en los que opera.

Iniciativas reales

«En Suntory Beverage & Food Iberia llevamos trabajando muchos años para cuidar de nuestro planeta, y con estas iniciativas ya reales avanzamos en soluciones que nos permiten reducir el impacto de nuestros envases y hacer un uso más eficiente de los recursos», señala Carmen Guembe, directora de Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Públicos de SBFI.

Guembe añade que la conversión al rPET reciclado y el impulso al vidrio retornable forman parte de una estrategia integral que no busca sólo cumplir objetivos normativos, sino transformar el modelo productivo de la compañía. La circularidad, recalca la directiva, no es un fin en sí mismo, sino el marco desde el que se toman todas las decisiones sobre materiales y envases.