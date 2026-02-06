«Conservación significa ser conscientes del entorno total en el que vivimos. No significa simplemente preservar cada seto, árbol, campo o insecto a la vista, sino pensar de forma racional y consciente tanto en el entorno urbano como en el rural». Estas palabras son de un discurso que pronunció en el año 1970 el Rey Carlos III, entonces un joven príncipe de Gales de apenas 21 años de edad.

Y es que, durante más de medio siglo, el monarca de Inglaterra ha defendido la necesidad de buscar el equilibrio en la relación que mantenemos los seres humanos con la naturaleza. Esta filosofía de vida es la que describe el documental Encontrando la Armonía: La Visión de un Rey, que hoy se estrena en Prime Video.

La película también servirá para conocer la labor de The King’s Foundation, la fundación creada por el propio Carlos III en 1990 para promover modelos de desarrollo sostenible tanto en las Islas Británicas como en decenas de países de todo el mundo.

Armonía

Este trabajo de la fundación se basa precisamente en la filosofía de la Armonía formulada por el propio monarca. Dicha filosofía «abarca una variedad de temas, desde la forma en que planificamos y diseñamos espacios urbanos hasta la forma en que cultivamos y producimos nuestros alimentos, la forma en que abordamos nuestra salud y bienestar, la forma en que procesamos los desechos y la importancia de desarrollar economías más circulares».

Carlos III considera que todas estas dimensiones están conectadas, motivo por el que aboga por una mirada holística para afrontar los principales retos y desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad.

Una sociedad que debemos entender como parte de la naturaleza. «De alguna manera, hemos abandonado nuestra conexión con la naturaleza. De alguna manera, imaginamos que podemos prescindir de ella o luchamos contra ella por todos los medios, en lugar de comprender que el futuro reside en trabajar en una armonía mucho mayor con ella», insiste el monarca.

Regeneración

Encontrando la Armonía: La Visión de un Rey también cuenta la plasmación de esta filosofía personal a través de The King’s Foundation, comenzando por su propia sede. Se trata de Dumfries House, una casa señorial del siglo XVIII ubicada en Ayrshire (Escocia), que al mismo tiempo es su proyecto insignia de regeneración comunitaria y ambiental.

La finca, que está abierta al público, acoge los diferentes programas educativos de la entidad presidida por Carlos III, que aborda materias tan diversas como horticultura y sistemas alimentarios sostenibles, cocina, costura, habilidades rurales y agrícolas y artes tradicionales, entre otros campos de aprendizaje vinculados a la sostenibilidad y a la interconexión con la naturaleza.

Población local

La finca no sólo actúa como un espacio de enseñanza técnica, sino que también se ha convertido «en un catalizador para la regeneración del área local, que se vio afectada por la desaparición de la industria minera del carbón», destaca la fundación de Carlos III.

Actualmente, Dumfries House ofrece oportunidades de empleo a cientos de personas. «Además, recibimos a 10.000 estudiantes cada año en nuestros múltiples centros educativos, ofreciendo inspiración y nuevas conexiones a través de la naturaleza para los jóvenes», añade la misma fuente.

Decenas de países

Pero el documental sobre el activismo ecologista de Carlos III no sólo nos muestra lo que pasa en la sede escocesa de su fundación. También refleja el trabajo desarrollado por la entidad en más de 35 países, donde colabora con organizaciones locales en ámbitos como el urbanismo, la arquitectura, la conservación del patrimonio y la gestión del paisaje.

«Nuestros proyectos en el extranjero abarcan desde la planificación de un nuevo barrio sostenible en Sierra Leona, hasta la restauración de un edificio histórico en Yangon, Myanmar, y la supervisión de un plan de regeneración urbana en Jamaica», resalta The King’s Foundation.

Narración

La actriz británica Kate Winslet, que además es embajadora de la fundación, pone la voz para la narración del documental, acompañando al espectador a través de testimonios e imágenes de archivo de varias décadas.

La estructura alterna reflexiones personales del monarca con visitas a iniciativas vinculadas con The King’s Foundation. De este modo, el documental evita un tono exclusivamente biográfico y se centra en el impacto práctico de sus ideas y planteamientos.

Naturaleza y humanidad

«Sorprendentemente, pocas personas en el mundo conocen la profundidad de la lucha que el Rey llevó a cabo durante toda su vida para armonizar la naturaleza y la humanidad. Incluso hoy, la labor de Su Majestad con la fundación del Rey está transformando el mundo de muchas maneras inspiradoras», afirma Nicolas Brown, el director del documental.

A pesar de todos esos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, según el propio protagonista. «Nunca ha sido más importante que el mundo haga un esfuerzo conjunto para proteger y priorizar nuestro planeta, y para restaurar nuestra relación con él», afirma Carlos III, en una reflexión que conecta el mensaje del documental con los desafíos ambientales actuales.