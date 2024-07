Reparar tus aparatos electrónicos para que sigan funcionando y salvarlos evitando que acaben como residuos, es el objetivo de los talleres Repair Café que ha puesto en marcha Leroy Merlin en sus tiendas.

La posibilidad de arreglar tus aparatos electrónicos para darles una segunda vida es la iniciativa que recientemente se ha celebrado en las tiendas de Marbella (Andalucía) y Majadahonda (Madrid), una convocatoria calificada por la compañía como exitosa y que se repetirá el próximo 13 de julio en Barajas (Madrid).

En concreto, en los talleres ya celebrados, los Repair Café han logrado una tasa de reparación del 62 % de los productos, mientras que un 33 % requirió piezas de repuesto que fueron indicadas a los clientes para que pudieran adquirirlas, junto con instrucciones detalladas para completar la reparación en casa.

Segunda vida

Según Leroy Merlin, en estas dos jornadas se consiguió el salvar de acabar como residuos unos 37,2 kilos de productos, dándoles así una segunda vida. Estos talleres forman parte de la apuesta de Leroy Merlin por una economía circular centrada no sólo en una reducción de la huella ambiental de la compañía, sino en la creación de nuevos servicios de economía colaborativa a disposición de los clientes.

Con ellos se pretende fomentar la cultura de la reparación y la del Do It Yourself (DIY), es decir, «Hazlo tú mismo». Tras la buena acogida de estos talleres, el objetivo es llevar a cabo más jornadas de Repair Café durante los próximos meses, como la que se celebrará en Barajas próximamente.

Consumidor responsable

El interés de los consumidores por productos relacionados con la economía circular sigue creciendo, reflejando un cambio significativo en los hábitos de compra y en la conciencia ambiental.

Según un estudio reciente (Oney, 2023), el 66 % de los consumidores europeos han adquirido productos y servicios relacionados con la economía circular, y el 90 % de ellos lo han hecho para adoptar comportamientos más responsables con el medioambiente.

En España, esta tendencia hacia un consumo más responsable también está en alza. Según datos del último estudio Marcas con Valores, el 81 % de los ciudadanos españoles manifiestan preocupación por dar una segunda vida a los productos que poseen, ya sea reparándolos, vendiéndolos, prestándolos o regalándolos.

Recuperar productos

Así, los talleres Repair Café se unen a otras iniciativas de Leroy Merlin que fomentan la economía circular, como la iniciativa Casi Perfectos, con la que la compañía recupera productos de devoluciones con pequeños daños estéticos para poder volver a ponerlos a la venta.

Desde Leroy Merlin afirman que esta opción que está teniendo una gran acogida en aquellas tiendas donde está disponible, cerrando el 2023 con 30.000 productos recuperados.

Reparación y alquiler

Además, también se ofrece el servicio de reparación y postventa WeCare, o el servicio de alquiler de productos y herramientas, disponible en su web y tiendas.

En este sentido, el modelo de alquilar herramientas, disponible on line en la península y Baleares, ofrece una amplia gama de productos disponibles: desde herramientas, pasando por barbacoas, elementos de climatización o máquinas de limpieza para el jardín.

«En Leroy Merlin sabemos que a veces los clientes utilizan nuestras herramientas y productos de manera ocasional, por eso estamos impulsando su alquiler como una alternativa responsable que cumpla esas necesidades», destaca José María Gil, director de Servicios de Leroy Merlin España.

«Este servicio lleva años mostrando un gran desempeño, y queríamos dar un paso más, llevándolo también al online, facilitando que cualquier persona pueda beneficiarse del servicio, sin importar donde se encuentre», apunta Gil.

Consumo más responsable

También, Leroy Merlin ha puesto en marcha una red de embajadores de sostenibilidad entre sus empleados para que ésta permee en todos los niveles de la organización.

Para la empresa, «estas iniciativas suponen pasos hacia adelante en el compromiso de Leroy Merlin por promover un consumo más responsable, contribuyendo así a una mayor comodidad para sus clientes y en la creación de entornos donde vivir mejor».