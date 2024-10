Hoy, 25 de octubre de 2024, termina el plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid a las operadoras de los 6.000 patinetes eléctricos de alquiler para que dejen de prestar su servicio en la capital.

A partir de hoy todo patinete de alquiler compartido que se encuentre en las calles de Madrid podrá ser sancionado por la Policía Municipal con una multa de 1.500 euros por vehículo.

Decisión firme

Según fuentes del Ayuntamiento de Madrid, la decisión de retirada es firme desde que se publicó, el 8 de octubre, la decisión de eliminar este medio de transporte de micromovilidad, y la determinación de aplicar la resolución no tiene vuelta atrás.

A partir de ahora, lo que pasará es una de las cuestiones que se plantean, si las tres operadoras, Dott, Tier y Lime, seguirán manteniendo sus patinetes en las calles o retirarán todos los vehículos de movilidad personal de las calles de Madrid.

Hasta ahora, OKGREEN ha querido saber la postura oficial de las tres operadoras que sí han mostrado su estupefacción por la decisión sin aviso previo de la revocación del servicio y por haberse enterado de la misma por las redes sociales y por la prensa.

Sorpresa de las operadoras

La situación para las empresas es inusual, ya que la concesión del servicio a los 6.000 patinetes estaba autorizada por tres años, pero con la decisión del Ayuntamiento de Madrid, este periodo de tiempo se ha truncado prácticamente tras un poco más del año de la puesta en servicio.

De momento, desde Tier & Dott, han comunicado a OKGREEN que las «acciones legales están en curso» y que han «empezado a retirar los patinetes». Echando un vistazo a las aplicaciones móviles de las operadoras, sí que se nota que el número de patinetes disponibles ha ido reduciéndose en los mapas.

Además, las dos operadoras fusionadas, han comunicado ante la decisión que afecta a 6.000 patinetes que «estamos al tanto de las posibles multas». Añaden que «en general seguimos creyendo que la decisión no está justificada y es desproporcionada. El plazo de 15 días para retirarlos es demasiado corto».

Plazo muy corto

Alega Tier & Dott que el tiempo dado a las operadoras es muy reducido y ponen como ejemplo el caso de París, ciudad en la que también se prohibió este servicio. Las dos empresas señalan como referencia que «tuvimos 5 meses para retirar la flota en París entre abril y septiembre de 2023».

Además, también muestran su disconformidad acerca de las sanciones que podrían imponer por cada patinete. A este respecto, expresan que «las posibles multas (1.500 euros por patinete) con las que nos amenazan son excesivas».

La otra operadora, Lime, también se mostró disconforme con la decisión de Madrid, que «supone un cambio perjudicial no sólo para las compañías comprometidas y sus usuarios, sino para el conjunto de la ciudad de Madrid, que dejará de contar con un servicio de micromovilidad accesible y sostenible para desplazarse por la ciudad».

Falta de cumplimiento

Desde el Ayuntamiento siguen aduciendo que las tres compañías no han cumplido con lo establecido en el concurso público, incidiendo en que no se ha cumplido la aplicación de la tecnología adecuada para que los patinetes fueran estacionados en los espacios previstos para ello y que no pudieran circular por vías no permitidas para ello.

En este punto, Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, afirmó que «los patinetes contribuyen poco a la movilidad y generan numerosos problemas», señalando que hay un desconocimiento de las normas por parte de los ciudadanos y que «hay un incumplimiento flagrante de las condiciones establecidas».

Sanciones a las operadoras

¿Qué pasará si hoy la Policía Municipal de Madrid encuentra un patinete de una de estas tres compañías? El procedimiento es sancionar a cada uno de los patinetes por estacionamiento indebido, unos 30 euros. Posteriormente, el patinete se trasladaría a un depósito municipal.

Este servicio de retirada le costará a cada compañía unos 60 euros por vehículo depositado, más los días de estancia que permanezca en el espacio municipal. La sanción de 1.500 euros por no retirar los patinetes se impondrá de todas maneras, una cantidad que tendrá que ser resarcida si la operadora quiere retirar el patinete.

Desde Tier & Dott apuntan que sus 4.000 patinetes de Madrid serán trasladados a otras ciudades, «aún no sabemos dónde exactamente, operamos en 427 ciudades de Europa y Oriente Próximo».