Dos declaraciones de emergencia en menos de 15 días sitúan a la presa de El Tejo, en el Espinar (Segovia), en una disputa prácticamente surrealista entre la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y el ayuntamiento por el deficiente estado de conservación de un embalse que preocupa por su rotura y el peligro de inundación.

Todo empezó en el Consejo de Ministros del 14 de enero, cuando se publicó una declaración de emergencia con su importe, 4,8 millones de euros, para vaciar los 1,2 hectómetros cúbicos del embalse segoviano. Este tipo de trámite sólo se toma cuando existe un imprevisto y supone algún tipo de riesgo inminente.

La Confederación Hidrográfica del Duero informó de unas obras necesarias para el vaciado de la presa de El Tejo, sin causar el desabastecimiento a la población durante el mismo, pero nunca hablando de rotura. En este contexto, el organismo declaró como una emergencia estas actuaciones ante el deficiente estado de conservación y mantenimiento de esta infraestructura.

Sin titularidad definida

Sin embargo, en toda esta historia unos y otros alegan que no son responsables de su mantenimiento, mejor dicho, señalan a su contrario el no tenerla en perfecto estado, aunque la CHD afirma que no existe «una titularidad definida».

La alarma surge y se profundiza entre los habitantes de El Espinar, cuando el pasado 13 de febrero entra un tercer actor en esta disputa. Se trata del Gobierno de la Junta de Castilla y León que activó «la situación 2 de emergencia tiene como objetivo tomar medidas de prevención y protección de las personas, bienes y medioambiente».

Rotura, avería e inundaciones

Es en este comunicado cuando aparecen por primera vez oficialmente los términos «rotura», «avería» e «inundaciones» en referencia a esta presa. En concreto la Junta comunica que «como consecuencia del escrito recibido el día 4 de febrero de 2025 de la Confederación Hidrográfica del Duero, del que se deduce que existe peligro de rotura o avería grave de la presa y no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado mediante la aplicación de las medidas y medios disponibles, la Delegación Territorial declara la situación 2 en fase de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNCyL)».

Desde la Junta de Castilla y León se ha solicitado a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagensen, datos que permitan acotar al máximo el grado de emergencia, con el fin de extremar las medidas de seguridad ya en marcha.

Nivel de deficiencias

Desea conocer el nivel de deficiencias en la infraestructura, el volumen de agua embalsada y el que se desbordaría en caso de una rotura, ya que la CHD «tiene competencias y capacidades para dar esos datos que necesitamos con el fin de establecer las medidas preventivas necesarias».

Tras este anuncio comienza de nuevo la disputa sobre quién es el responsable de haber llegado a esta situación. El 13 de febrero la CHD expone en un largo comunicado lleno de explicaciones en el que reconocen que se declara la emergencia de estas actuaciones «ante el deficiente estado de conservación y mantenimiento de esta infraestructura, cuya titularidad no está definida».

Sin mantenimiento ni conservación

Sin embargo, este organismo sí que afirma que «el Ayuntamiento de El Espinar no ha realizado una correcta explotación de la presa y embalse de El Tejo, así como tampoco ha realizado el necesario mantenimiento, conservación y seguimiento del comportamiento de la infraestructura, ni tampoco aplica ningún régimen de llenado ni de vaciado, comportándose el nivel del embalse de manera libre en función de las circunstancias climáticas del momento».

Así mismo, la CHD concreta que con fecha de 21 de enero de 2025 «se remitió nuevo oficio al mismo Ayuntamiento solicitando la adopción de medidas preventivas por riesgo en la presa de El Tejo».

Tras este comunicado del 13 de febrero, el Ayuntamiento de El Espinar afirmó, un día después, que «mantiene una comunicación con la CHD y las autoridades competentes para recibir información actualizada sobre la situación de la presa y las acciones que se estén llevando a cabo».

Activación del CECOPI

«La prioridad principal es garantizar la seguridad de las personas y los bienes, así como mantener informados a los ciudadanos sobre cualquier novedad relevante», refleja el ayuntamiento en el escrito, desvelando que «se están tomando medidas preventivas para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de la población».

En este conflicto salta otro punto por parte de la Junta de Castilla y León, que recuerda a las riadas provocadas por la DANA en Valencia, la activación del CECOPI.

En concreto, se trata de la activación del «INUNCyL, el Plan de Protección Civil de Castilla y León ante riesgo de inundaciones. La delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, ha constituido el CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado), órgano de gestión entre administraciones para la coordinación, comunicación y ejecución de planes de emergencia».

Acciones en caso de emergencia

Además, el consistorio afirma en su comunicado el estar «colaborando con el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), órgano de gestión entre administraciones, para coordinar las acciones necesarias en caso de emergencia y poner a disposición los recursos municipales que sean requeridos».

Ante esta situación, el Ayuntamiento de El Espinar hace un llamamiento a la calma y la prudencia, y en referencia a la rotura, indica que «no tenemos constancia de ningún cambio brusco ni incidencia puntual en el estado de la presa en las últimas horas, pero queremos transmitir la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informados a través de los canales oficiales».

«En caso de emergencia, se solicita a los ciudadanos que sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y colaboren en todo lo posible para garantizar la seguridad de todos», reiteran los responsables municipales.

Falta de conservación

Sin embargo, el tema competencial de la presa de El Tejo vuelve a surgir en la disputa de su mantenimiento y de su falta de conservación. El Ayuntamiento de El Espinar insiste en que «desde hace tiempo, en que la titularidad de la presa de El Tejo corresponde al Estado que, por tanto, es el obligado y responsable de garantizar su seguridad, llevando a cabo cuantas actuaciones sean precisas para ello».

Alegan que han estado advirtiendo ante la Confederación Hidrográfica del Duero en los últimos tiempos de «las obligaciones y responsabilidades relativas a las condiciones esenciales de seguridad de las presas corresponden a su titular, tal y como preceptúa el artículo 123 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio».

Seguridad de la infraestructura

En cuanto a la inversión de emergencia declarada por el Consejo de Ministros, que supondrá un desembolso por parte de la CHD de 4.819.593,25 euros, destacan que «actualmente se está llevando a cabo un importante trabajo de ingeniería hidrológica e hidráulica, que permita calcular posteriormente la cota inocua para la seguridad de la presa».

La CHD no cita expresamente el riesgo de rotura, pero añade que posteriormente, se realizará una revisión extraordinaria de la seguridad de la infraestructura, con los estudios necesarios que permitan disponer de una propuesta que defina estrictamente las actuaciones necesarias para mantener las condiciones de seguridad que se puedan alcanzar en la presa.

Explica la CHD que «mientras se trabaja en todo lo anterior, de forma paralela, están teniendo lugar varias actuaciones materiales sobre la propia presa. Se están llevando a cabo las preceptivas labores de ingeniería y diseño del sistema de vaciado del embalse, así como también se están desarrollando los trabajos de fabricación de los elementos hidromecánicos necesarios para ello. También se van a instalar diferentes aparatos de auscultación que permitan obtener la información sobre el estado de la presa».

50 años desde su construcción

Haciendo un poco de historia, el 17 de junio de 1966, el Ayuntamiento de El Espinar acordó emprender la construcción de una presa para incrementar el suministro de agua a su población, dado que la existente, Vado de las cabras, no ofrecía suficiente abastecimiento.

Entonces se solicitó al Estado los auxilios técnicos y financieros necesarios para la construcción de esa nueva presa (El Tejo), amparándose en el Decreto de 1 de febrero de 1952 por el que se modifican las normas que rigen para auxilio del Estado a los ayuntamientos en las obras de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado en las poblaciones.

Una vez ejecutada la obra, el agua procedente del río Moros, en su cabecera, se embalsa en dos presas: la Presa del Vado de las Cabras (la más antigua) y el embalse del Tejo, situado aguas abajo de la anterior. La construcción de la presa El Tejo finalizó el 5 de junio de 1979.