El próximo martes 25 de febrero a las 23:59 se cierra el plazo para presentar candidaturas a la 5ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad, organizados por la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible.

El certamen se realiza con el apoyo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería.

Los Premios Internacionales de Movilidad buscan visibilizar casos de éxito, poner en valor a las organizaciones que están liderando el cambio y facilitar una dinamización de las mejores soluciones que ayuden a generar resultados con impactos positivos en corto, medio y largo plazo.

Categorías de la 5ª edición

A los Premios Internacionales de Movilidad se puede presentar la misma candidatura a varias categorías, siempre que se cumplan con los criterios especificados en las bases para cada una de ellas, y los criterios de extensión definidos en cada apartado.

Gala con finalistas

Los finalistas se preseleccionarán en marzo y el trabajo del jurado culminará en mayo con el anuncio de los ganadores, que se darán a conocer en la gala de entrega de premios.

La 5ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad cuenta con el apoyo de medios de comunicación referentes.

Punto de encuentro

La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible es un punto de encuentro para profesionales, administraciones e industria que están liderando la movilidad, el transporte y el comercio que viene.

Se trata de un foro de co-creación y potenciador de soluciones referentes, que ofrece toda la información de actualidad y las tendencias dentro del sector de la movilidad sostenible.

La plataforma coordina los Premios Internacionales de Movilidad con la colaboración del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería.

Información de referencia

Además, es impulsora del movimiento entregasostenible.org por un e-commerce responsable, y de TOOLBOX ZBE, una plataforma que reúne de forma práctica y amena información de referencia sobre Zonas de Bajas Emisiones.

Empresas por la Movilidad Sostenible cuenta con el apoyo del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).