El embalse de L’Albagès, en la comarca leridana de Les Garrigues, empezará a llenarse esta semana tras cinco largos años de trámites burocráticos que han paralizado una infraestructura hidráulica valorada en 65 millones de euros.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha confirmado que la presa comenzará a recibir agua procedente del pantano de Rialb a través del canal Segarra-Garrigues en los próximos días.

La infraestructura fue galardonada como la mejor de Cataluña en 2021 por el Consejo Asesor de Infraestructuras, prácticamente cuando finalizó la construcción de esta presa de 85 metros de altura y 750 metros de coronación. La burocracia administrativa ha impedido su funcionamiento durante todo este tiempo, generando un desperdicio de recursos hídricos que los regantes han criticado.

Protocolo de seguridad completado

Protección Civil, el Departamento de Agricultura de la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Gobierno han firmado el acta de reunión necesaria para llevar a cabo las pruebas de carga de la presa. Este documento incluye la validación de todos los protocolos necesarios, como el plan de autoprotección, el plan de emergencias y la coordinación con los ayuntamientos, Protección Civil y la CHE.

«Teníamos muchas asignaturas pendientes con los regadíos y las estamos poniendo al día garantizando la seguridad», ha afirmado el consejero Ordeig. El inicio del llenado del embalse de L’Albagès permitirá realizar las pertinentes pruebas de carga de la presa y, posteriormente, aprovechar el próximo deshielo para acumular reservas hídricas en un momento en que los embalses de Rialb y Oliana presentan niveles «óptimos».

Premio como mejor infraestructura

El embalse de L’Albagès fue premiado como la mejor infraestructura catalana de 2021 en la sexta edición de la Nit de les Infraestructures. El jurado destacó la transformación hídrica que supone para la zona y su contribución al desarrollo agrícola de Lleida, considerándola «un salto cualitativo para la agricultura» en un contexto de gran relevancia del sector primario.

La presa del embalse de L’Albagès forma parte del sistema del canal Segarra-Garrigues, que el consejo reconoció como «un claro ejemplo de colaboración interadministrativa y también de colaboración público-privada». La infraestructura tiene una capacidad total de 82 hectómetros cúbicos, aunque actualmente almacena apenas 10 hectómetros cúbicos, lo que representa aproximadamente el 10% de su capacidad.

Críticas de los regantes

Los regantes del Segarra-Garrigues han manifestado su malestar por el retraso en la puesta en marcha del embalse de L’Albagès. Durante las lluvias del invierno, señalaron que se estaba desperdiciando agua. En 2025, los embalses de Rialb y Oliana liberaron más de 80 hectómetros cúbicos por falta de capacidad, un volumen suficiente para llenar completamente la infraestructura.

El presidente del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, ha insistido en múltiples ocasiones en la necesidad urgente de poner en funcionamiento esta infraestructura para garantizar el riego a nuevas áreas. El pantano está situado en el curso del río Set, en la cola del canal principal del sistema, y su función es fundamental para abastecer el sector agrícola del sur de Les Garrigues y el Segrià.

Pruebas que durarán años

Una vez iniciado el llenado del embalse de L’Albagès, las pruebas de carga se prolongarán entre dos y tres años. Se realizarán maniobras de ascenso y descenso del agua para probar la resistencia del dique y del terreno. El plan de autoprotección afecta a 16 municipios catalanes y dos aragoneses, incluyendo L’Albagés, Aspa, El Cogul, Alfés, Lleida, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell, Alcarràs, Torres de Segre, Soses, Seròs, Aitona, Massalcoreig, La Granja d’Escarp, Torrent de Cinca y Mequinensa.

La puesta en marcha definitiva del embalse permitirá regar cerca de 1.000 hectáreas adicionales en Les Borges Blanques y La Floresta, que se sumarán a las 16.000 hectáreas que ya disponen de riego en el sistema Segarra-Garrigues. La empresa pública Aigües del Segarra-Garrigues está ejecutando las obras de conexión, con una inversión superior a 8,3 millones de euros, y prevé dar agua a las primeras fincas este año.

La operación permitirá a Cataluña «ahorrar costes y tener más reservas», según ha destacado el consejero Ordeig, poniendo fin a un largo período de espera para una infraestructura clave en la gestión hídrica de la región catalana.