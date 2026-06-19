Palencia estrena la quinta planta solar de Matrix Renewables y completa un clúster de 250 MW

Matrix Renewables ha inaugurado Adelfa Solar, una planta fotovoltaica de 50 MW situada en Paredes de Nava (Palencia, Castilla y León), con la que completa un clúster de cinco instalaciones en la provincia. La plataforma de energías renovables está respaldada por TPG Rise.

El acto reunió a directivos de la compañía, autoridades regionales y locales, propietarios de terrenos y representantes de la comunidad. Todos ellos celebraron la entrada en operación de una instalación que la firma considera emblemática para el territorio.

Un clúster de 250 MW

Adelfa Solar es el último proyecto de un conjunto formado por cinco plantas de 50 MW cada una: Adelfa, Almendro, Baluarte, Bombarda y Retama. La capacidad instalada conjunta asciende a 250 MW en la provincia palentina.

El desarrollo ha supuesto una inversión total de 227 millones de euros en la región. La cifra refleja la apuesta de la compañía por Castilla y León como uno de los territorios más estratégicos de España para el despliegue de las renovables.

De cara al futuro, Matrix explora la integración de sistemas de almacenamiento en baterías y la posible hibridación de estos activos con energía eólica terrestre. El objetivo es aportar energía limpia, flexible y disponible las 24 horas al sistema eléctrico español.

Energía las 24 horas

«La inauguración de Adelfa Solar representa un hito del que nos sentimos muy orgullosos, tanto para Matrix Renewables como para Palencia. Nuestro compromiso con esta región va mucho más allá de la energía que producimos; es un compromiso con su gente, con su tierra y con su futuro», ha destacado Sergio Arbeláez, managing director y responsable para Europa y Latam de la compañía.

Por su parte, Luis Calderón, alcalde de Paredes de Nava, señaló que la planta «ha supuesto el inicio de una colaboración con Matrix Renewables que estamos convencidos de que generará nuevas oportunidades para nuestro municipio». El regidor reclamó articular los procedimientos para que parte de esa energía «repercuta positivamente en el territorio donde se genera».

Para la firma, los proyectos renovables conllevan una responsabilidad hacia las comunidades que los acogen. En Palencia, esa convicción se materializa en un programa estructurado de iniciativas sociales integrado en las cinco plantas.

Compromiso social

En colaboración con los institutos de Educación Secundaria de la zona, Matrix desarrolla Building the Future, su programa orientado a acercar a los estudiantes al sector mediante contenidos sobre tecnología fotovoltaica, sostenibilidad y economía verde.

Junto a la Fundación Talento 58, la compañía ha apoyado además programas formativos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social. La iniciativa ha permitido que varios participantes accedieran a puestos de trabajo durante la construcción del clúster.

Las cinco plantas también se han concebido como una oportunidad para generar beneficios medioambientales tangibles. Matrix desarrolla un proyecto piloto centrado en la monitorización de la biodiversidad y la implantación de prácticas de pastoreo regenerativo, dentro de su estrategia ESG.

España, mercado clave

España sigue siendo uno de los mercados de mayor relevancia estratégica para Matrix Renewables. La compañía opera 691 MW de capacidad solar en el país y mantiene una cartera de proyectos en construcción y desarrollo en almacenamiento, eólica terrestre e hidrógeno verde.

Creada y respaldada por el gestor global de activos alternativos TPG y su plataforma de inversión de impacto, valorada en 32.000 millones de dólares, Matrix suma una cartera de 15,5 GW de proyectos solares, de almacenamiento e hidrógeno verde en Europa, Estados Unidos y América Latina.