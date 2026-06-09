Trepador campea ya por libre por el Pirineo aragonés, lejos de Claverina, la osa que lo trajo al mundo. El osezno más famoso de Aragón ha iniciado la fase de emancipación, un proceso natural que la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón ha podido documentar gracias al seguimiento continuo que realiza sobre la población de oso pardo pirenaica.

La separación coincide con la época de celo de su madre. Las cámaras de fototrampeo han captado a Claverina acompañada de un macho adulto, una estampa habitual en el periodo reproductor del oso pardo que marca, al mismo tiempo, el final de la convivencia entre la osa y su cría de segundo año.

Emancipación gradual

El proceso no es abrupto. La desvinculación entre una osa y sus crías de segundo año se produce de forma progresiva, a lo largo de días o semanas, durante las cuales los jóvenes pasan cada vez más tiempo en solitario hasta completar la separación definitiva. La presencia de un macho adulto puede acelerar el desenlace, ya que la hembra orienta su energía hacia una nueva etapa reproductora.

Para Trepador, este momento marca el inicio de una fase clave de aprendizaje autónomo: localizar alimento, reconocer el territorio y consolidar los hábitos de un oso pardo adulto en el Pirineo. Las hembras tienden a establecerse cerca de su área natal; los machos, en cambio, suelen dispersarse a mayores distancias, por lo que el seguimiento del osezno cobrará especial relevancia en los próximos meses.

El primer osezno aragonés en 50 años

Trepador es el primer osezno nacido en Aragón en medio siglo. Llegó al mundo durante la hibernación de 2025, previsiblemente entre enero y febrero, y su existencia fue confirmada cuando las cámaras de fototrampeo lo captaron junto a Claverina en los valles de Hecho y Ansó. Su nombre lo eligió un vigilante de la Patrulla Oso que se jubilaba, como homenaje personal a décadas dedicadas a la montaña pirenaica.

Claverina es una hembra adulta liberada en 2018 en el Valle de Aspe por el Gobierno francés. Su capacidad reproductora —sin presencia constante de machos en su área durante años— confirma que la subpoblación occidental de oso pardo se consolida. Tras la hibernación de este año, la Patrulla Oso ha identificado en territorio aragonés cinco ejemplares distintos: Claverina y Trepador, los machos Beroi y Rey en el Pirineo Occidental, y un ejemplar sin identificar en Ribagorza.

Coexistencia con el ganado

La independencia de Trepador llega en un momento de mejora notable en la convivencia entre el oso pardo y las comunidades ganaderas del Pirineo. En 2025 se registraron sólo ocho ataques al ganado con 13 ovejas muertas, todos en el Parque Natural de los Valles Occidentales: un descenso del 75% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 33 ataques y 46 reses muertas. En la temporada actual no se ha producido ningún ataque.

Detrás de esa reducción están las medidas impulsadas desde la Mesa del Oso, constituida en septiembre de 2024 y que reúne a administraciones, ganaderos, cazadores y agentes locales. Entre las actuaciones ejecutadas figuran la instalación de un doble vallado en el puerto de Segarra (Ansó), el traslado en helicóptero de una caseta de vigilancia, la contratación de dos pastores para la custodia de rebaños en el valle de Hecho y la construcción de una nueva pista en Calveira.

Seguimiento continuo

El Gobierno de Aragón cuenta con dos Patrullas Oso —tres agentes en el Pirineo Occidental y dos en el Oriental— que combinan el seguimiento poblacional, la vigilancia frente al furtivismo y el peritaje de daños con la atención directa a los ganaderos. Su labor es la que ha permitido documentar la emancipación de Trepador y confirmar que el osezno se mueve ya con autonomía por los valles pirenaicos.

Que el primer osezno aragonés en 50 años haya llegado sano a la fase de emancipación valida tanto el trabajo de conservación realizado como las medidas de coexistencia adoptadas. Trepador sigue en el Pirineo. Ahora, ya por su cuenta.