Llega una buena noticia que aliviará el tráfico y facilitará la movilidad en el madrileño Paseo de la Castellana, ya que se ha anunciado por parte de la Comunidad de Madrid la fecha de finalización de las obras de superficie de la estación de Metro de Santiago Bernabéu.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que las obras de renovación de la estación de Metro de Santiago Bernabéu (L10) acabarán con las restricciones de tráfico en el Paseo de la Castellana a comienzos de 2026.

35% de ejecución

Desde el Gobierno regional se adelanta que los trabajos, que ya alcanzan el 35% de ejecución, permitirán que los vehículos vuelvan a circular con normalidad en esta zona de la capital a finales de enero del próximo año.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha visitado hoy las instalaciones para comprobar la evolución de los trabajos. Durante su visita, García ha detallado que «la previsión es que a finales de enero los vehículos vuelvan a circular con normalidad en esta zona de la capital, mientras que la compañía metropolitana continúa con las actuaciones».

Una estación del futuro

Las obras arrancaron en febrero de 2024 con una inversión de 66 millones de euros y finalizarán en el primer semestre de 2027. La conclusión de este proyecto coincidirá con el 125 aniversario de la fundación del Real Madrid y el 80 cumpleaños del mítico estadio del conjunto blanco, una fecha cargada de simbolismo para la infraestructura que llevará su nombre.

Una vez concluidas, los usuarios dispondrán de un espacio completamente renovado y 100% accesible gracias a la implantación de 12 nuevos ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas. De esta forma, el Gobierno regional refuerza su compromiso con el transporte público y garantiza los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

El triple de espacio para los eventos

El viceconsejero ha recordado que «la futura estación va a multiplicar por tres el espacio disponible, pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400». Esta configuración proporcionará una respuesta eficaz a la importante densidad de aficionados que se registran en los días de partido, cuando la infraestructura puede superar los 34.000 pasajeros.

En 2024, esta estación de Metro contabilizó más de 4 millones de usuarios, una cifra que refleja la necesidad de adaptar la infraestructura a las necesidades de un espacio con un elevado volumen de viajeros. El rediseño facilitará transiciones más rápidas desde la calle al andén, sustituyendo los pasillos por un gran vestíbulo con vistas a los niveles intermedios y los propios andenes.

Una estación moderna con identidad madridista

«En definitiva, será una de las más modernas de toda la red, con tornos de acceso y máquinas de venta de última generación, pero manteniendo la vinculación con el Real Madrid y con los éxitos cosechados a lo largo de su historia», ha asegurado García. Su nueva imagen incorporará instantáneas inolvidables para los seguidores de este club.

Además, en próximas fechas la estación será conocida únicamente como Bernabéu, perdiendo la denominación «Santiago» en su nombre oficial. De este modo, el Real Madrid tendrá un papel relevante en la nueva imagen de una infraestructura que busca convertirse en referente de modernidad y funcionalidad en la red de Metro.

Avance de las obras bajo la Castellana

Actualmente, el suburbano está finalizando tanto la cimentación profunda de la futura estación, a unos 40 metros de profundidad, como la losa de cubierta que permitirá restituir el tráfico en superficie. Esta estructura es fundamental para que los vehículos puedan volver a circular con normalidad a finales de enero.

Además, ya ha comenzado la excavación interior y el siguiente paso, cuando se alcance la estructura de la cubierta actual, será su demolición, de manera que ese espacio quede integrado en el nuevo recinto.

Las actuaciones en la estación de Metro en el Santiago Bernabéu introducen importantes novedades tanto en los trenes como en las instalaciones, con el objetivo de mejorar la experiencia de los viajeros que utilizan esta céntrica estación de la Línea 10.