Moeve y Exolum cierran la financiación del proyecto Muelle Sur en Huelva para impulsar la transición energética en Europa

El Puerto Exterior de Huelva se prepara para acoger una de las infraestructuras clave de la transición energética europea. Terminal Puerto Tartessos, la joint venture que comparten Moeve y Exolum, ha cerrado un acuerdo de financiación para respaldar Muelle Sur, una obra que ya supera el 50% de ejecución.

La instalación será uno de los principales puntos de entrada de materias primas y salida de productos de la nueva planta de biocombustibles 2G de Moeve, el mayor complejo de este tipo en el sur de Europa.

La operación, por importe de 105 millones de euros, se ha estructurado bajo un modelo de Project Finance con BBVA y Kutxabank que permitirá optimizar la estructura de capital y afrontar a largo plazo esta inversión estratégica.

Los asesores legales

En la transacción han participado los despachos Garrigues, como asesor legal de Terminal Puerto de Tartessos, y Gómez-Acebo & Pombo, en representación de las entidades financieras implicadas.

Carmen de Pablo, CFO y directora de Estrategia, Sostenibilidad y M&A de Moeve, ha subrayado que Muelle Sur es mucho más que una infraestructura portuaria. La directiva la define como una pieza esencial para impulsar la transición energética y reforzar la autonomía de Europa.

El acuerdo financiero, según De Pablo, permitirá mejorar la eficiencia y disponer en las instalaciones de Huelva de la capacidad logística necesaria para impulsar los proyectos de moléculas verdes de la compañía.

Infraestructura moderna y flexible

David Folgado, CFO de Exolum, ha destacado que la logística es un elemento esencial para hacer posible la transición energética, y que Muelle Sur permitirá disponer de una infraestructura más moderna y flexible.

El directivo ha añadido que la nueva instalación estará preparada para gestionar nuevos vectores energéticos, reforzando la eficiencia y la seguridad de las operaciones del complejo industrial onubense.

Folgado ha subrayado además que la financiación demuestra el interés del mercado de Project Finance por respaldar infraestructuras clave para la transición energética, aportando valor al desarrollo de este tipo de activos.

Un muelle de 511 metros

El proyecto contempla la construcción de un nuevo muelle de atraque de 511 metros de longitud que modernizará las capacidades logísticas del Parque Energético La Rábida y de las instalaciones de Exolum.

La nueva infraestructura optimizará las operaciones de carga y descarga de buques y permitirá gestionar con mayor eficiencia la entrada de materias primas sostenibles y la expedición de nuevos combustibles.

El desarrollo incrementará también la flexibilidad operativa y reforzará la seguridad del complejo, contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía energética europea.

Dos gigantes de la energía

Moeve, antigua Cepsa, es una compañía internacional con más de 11.000 empleados que aspira a liderar la producción de energías sostenibles en Europa. Desde 2024 impulsa su plan estratégico Positive Motion, centrado en el hidrógeno verde y los biocombustibles de segunda generación.

Exolum, por su parte, es una multinacional con más de 2.500 profesionales presente en diez países. Gestiona una red de más de 6.000 kilómetros de oleoductos y 66 terminales, con una capacidad de almacenamiento superior a los 11 millones de metros cúbicos.