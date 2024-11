Pierre Cazeneuve, diputado del partido Renacimiento de Emmanuel Macron, ha sido el artífice de una propuesta de ley en Francia para prohibir las botellas de plástico de menos de 50 centilitros, un envase que en un 90% de las ventas contiene agua.

Según Cazeneuve, estos envases, generalmente de 33, 25 y 17 centilitros, representan un «disparate medioambiental» debido a la cantidad de plástico que usan en proporción al agua que contienen.

El doble de plástico

Esta propuesta responde al desafío que tiene el planeta con un material que ya contamina el doble de lo que se creía hasta ahora. Un dato que sale del estudio Un inventario de emisiones locales y globales de contaminación por macroplásticos publicado en septiembre por la revista científica Nature.

En él se comprueba que la cantidad anual de plástico que termina en los ecosistemas del planeta es el doble de lo que se calculaba hasta ahora. En concreto, son más de 52 millones de toneladas anuales las que contaminan campos, ríos y mares.

«El reino del absurdo»

En este contexto de lucha contra plástico en Francia, el diputado busca la desaparición de los lineales de los supermercados y tiendas y prohibir la venta de botellas de menos de 50 cl.

Una medida que parece que agrada a los franceses y por la que se muestran bastante favorables y de que piensan que es bastante lógico no tener a mano botellas de plástico de menos de medio litro…

En un vídeo publicado en su perfil X, el diputado del Renacimiento Pierre Cazeneuve explica esta propuesta. «Se necesitan tres botellitas de 17 centilitros para hacer una de 50… Estamos realmente en el reino del absurdo», explica.

17cl, 20cl, 25cl, 33cl : encore en 2024, des dizaines de millions de micro-formats de bouteilles plastiques sont produites en France chaque année, une véritable absurdité écologique. 👉 Je dépose ce matin une proposition de loi visant à les interdire ! pic.twitter.com/ZMF1V3JnDE — Pierre Cazeneuve (@PierreCazeneuve) October 14, 2024

«Cuatro sorbos de agua»

También pone el foco en el material utilizado y lo desproporcionado entre masa de plástico utilizada y la cantidad de líquido que contiene. En referencia a las botellas de 17 centilitros: «Son entre 20 y 25 gramos de plástico por sólo cuatro sorbos de agua», comenta de forma rotunda.

El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional contiene una sola frase que modifica un artículo del código ambiental. Prohibiría, a partir de 2027, «la producción, distribución, venta, puesta a disposición y uso de envases de plástico de un solo uso destinados a contener líquidos de menos de cincuenta centilitros».

Por ello, el diputado mayoritario de Altos del Sena decidió presentar un proyecto de ley destinado a prohibir las botellas de pequeño formato. Ahora queda convencer a sus colegas para que su prohibición se active a partir de enero de 2027.

Apoyos políticos

Si se consigue el apoyo de las asociaciones ecologistas, aún queda por reunir una mayoría parlamentaria y enfrentarse a los lobbys de la industria de las bebidas, aunque sus empresas obtengan los mayores márgenes en los formatos pequeños, para sacar adelante la propuesta.

El joven diputado francés afirma que «también me han mostrado ya su apoyo de forma directa y espontánea muchos diputados de diferentes grupos, ya sea de derecha o de izquierda, entre ecologistas, socialistas y LR».

25 gramos de plástico

El político impulsor de esta medida señaló que estas botellas pequeñas llegan a utilizar hasta 25 gramos de plástico, aunque sólo proporcionan unos pocos sorbos. El proyecto de ley subraya el impacto negativo de las botellas de plástico en el medioambiente en Francia.

En el país galo se producen al menos 13.000 millones de estos envases al año, de los que una gran parte no se recicla y muchos terminan en los océanos, contribuyendo gravemente a la contaminación.

Y es que el 90% de las botellas de plástico contienen agua mineral en el formato de 33 centilitros. Este último es el tamaño más común entre los aproximadamente 2.000 millones de botellas de plástico de un solo uso de 50 centilitros o menos que se venden en Francia cada año.

Los franceses, a favor

Cazeneuve considera que eliminar estos envases pequeños sería un paso hacia una gestión más responsable y sostenible de los recursos plásticos en su país.

«La botella de plástico es el primer residuo plástico encontrado en las playas de Europa», apunta Muriel Papin, delegada general de No Plastic In My Sea que añade que los formatos pequeños, consumidos principalmente al aire libre, presentan un mayor riesgo de dispersión.

La opinión pública francesa se muestra a favor tras un sondeo en abril de 2024 encargado por las asociaciones Zero Waste France y No Plastic in My Sea: casi dos de cada tres franceses están a favor de prohibir las pequeñas botellas de plástico.

Falta de compromiso

Tres cuartas partes de los encuestados también lamentan la falta de esfuerzos por parte de las autoridades públicas para reducir el consumo de botellas de plástico.

Con este paso también se plantea cómo podrán los franceses hidratarse ante la ausencia de estos pequeños formatos, por lo que hablan de utilizar botellas no desechables, aunque también se apunta a que se necesitan una mayor presencia de puntos de agua.