El lobo ibérico (Canis lupus) figura como Vulnerable en la actualización de la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN en España, según una evaluación del riesgo de extinción publicada esta semana por la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM).

La información, difundida ayer por EFE Verde, señala que la SECEM, junto a investigadores, gestores y técnicos de entidades españolas y portuguesas, alerta de que la viabilidad a largo plazo de esta especie no está garantizada.

Lista Roja e implicaciones

La inclusión de una especie en la Lista Roja de la UICN no implica por sí misma ninguna protección legal automática, pero sí establece un diagnóstico científico de referencia que los Estados utilizan —o deben utilizar— para justificar sus decisiones de gestión y conservación.

En la práctica, una categoría de Vulnerable, En Peligro o En Peligro Crítico obliga moralmente a los gobiernos a revisar sus marcos normativos y puede activar mecanismos de protección derivados de directivas europeas como la Directiva Hábitats.

El lobo ibérico en la Lista Roja

En el caso español, la clasificación del lobo ibérico como Vulnerable en la Lista Roja de España refuerza la base científica para exigir su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, un paso que sí conlleva consecuencias jurídicas concretas: la obligación de redactar planes de conservación, la prohibición de actividades que puedan dañar a la especie y el acceso a financiación específica para su protección.

La declaración llega en un momento crítico: España revirtió en 2025 la protección nacional que había otorgado al lobo ibérico cuatro años antes, y comunidades como Asturias y Cantabria han ejecutado controles letales que acabaron con la vida de más de 50 ejemplares en menos de un año. El Tribunal Supremo anuló esas actuaciones el pasado 12 de febrero de 2026.

Censo y cifras

Los datos del último censo nacional, realizado entre 2021 y 2024, identificaron 333 grupos familiares de lobo ibérico en España. A partir de esa cifra y de parámetros como el tamaño de cada manada o la edad de primera reproducción, los expertos estiman que el número de individuos maduros es inferior a 1.000, umbral que, según los criterios D1 de la UICN, justifica la categoría de Vulnerable en la Lista Roja.

Esta evaluación es coherente con la realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) conforme al artículo 17 de la Directiva Hábitats para el periodo 2013–2018, que ya calificó el estado de conservación del lobo ibérico como Desfavorable-Inadecuado en las tres regiones biogeográficas españolas: atlántica, mediterránea y alpina.

Treinta años estancados

Los censos previos de 1987-88 y 2012-14 registraron, respectivamente, 294 y 297 grupos de lobo ibérico, lo que indica que el número de manadas apenas ha variado en tres décadas. La distribución actual de la especie en España se estima en solo el 30% de la existente en 1850, y la extinción reciente de la población de Sierra Morena agrava aún más este panorama.

La SECEM subraya que estos datos no permiten esperar una mejora en la próxima evaluación sexenal, correspondiente al periodo 2019-2024, cuyos resultados aún no han sido publicados. La Lista Roja de España certifica así una situación de vulnerabilidad que los científicos llevan años advirtiendo.

Portugal: el lobo en peligro

Al sur de la frontera, el lobo ibérico lleva catalogado como En Peligro desde 1990, estatus que el Libro Rojo de los Mamíferos de Portugal ratificó en su última edición de 2023, al estimar menos de 250 individuos maduros. El último censo nacional portugués, realizado entre 2019 y 2021, constató además una contracción de aproximadamente el 20% del área de presencia de la especie en las dos últimas décadas.

El número de manadas también descendió en Portugal: de las 63 registradas en el censo de 2002-2003 a las 58 del último recuento. Entre 5 y 6 de ellas se sitúan al sur del río Duero, conformando una subpoblación aislada con elevado grado de diferenciación genética. La Lista Roja ibérica, por tanto, dibuja un mapa de retroceso a ambos lados de la frontera.

La protección revertida

En 2021, España incluyó al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) mediante la Orden TED/980/2021, prohibiendo su caza en todo el territorio nacional. Sin embargo, en 2025 esa protección fue eliminada a través de una enmienda incorporada a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (Ley 1/2025), sin que el estado de conservación de la especie hubiera mejorado.

La SECEM denuncia que esta decisión no respondió a criterios científicos y contrasta con el marco legal vigente en Portugal, donde el lobo ibérico está protegido desde 1988. La fragmentación de las competencias autonómicas en España y la ausencia de un régimen homogéneo de protección han agravado la situación, ya que el lobo constituye una única metapoblación funcional en la península ibérica.

50 lobos abatidos

Desde marzo de 2025, Asturias y Cantabria ejecutaron controles de población que causaron la muerte de más de 50 ejemplares de lobo ibérico en ambas regiones en menos de doce meses. Esta gestión letal fue suspendida por una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 12 de febrero de 2026, aunque la SECEM advierte de que el marco legal sigue siendo insuficiente para garantizar la recuperación de la especie.

Los especialistas recuerdan que la Directiva de Hábitats de la Unión Europea (92/43/CEE) obliga a garantizar un estado favorable de conservación del lobo a largo plazo, una obligación que la gestión actual está lejos de cumplir. El papel ecológico del lobo ibérico —regulación de ungulados silvestres y reducción de la transmisión de enfermedades— lo convierte en una pieza clave para el funcionamiento de los ecosistemas peninsulares.

Las demandas de la SECEM

El manifiesto de la SECEM reclama que el lobo ibérico sea incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en categoría de Vulnerable, en consonancia con su clasificación en la Lista Roja, lo que conllevaría automáticamente su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

La entidad también exige la redacción coordinada de planes de conservación autonómicos y una estrategia ibérica conjunta entre España y Portugal que gestione la población como una única unidad.

Además, la SECEM pide implantar protocolos de seguimiento estandarizados y científicamente validados a escala peninsular, y mejorar los sistemas de compensación por daños al ganado para reducir el conflicto social y fomentar la tolerancia hacia el lobo ibérico. Sólo la combinación de instrumentos normativos, técnicos y económicos adecuados podrá, según la entidad, asegurar el futuro de esta especie.

Un depredador clave

La SECEM concluye que la viabilidad a largo plazo del lobo ibérico exige que España y Portugal —y sus administraciones competentes— actúen de forma coordinada y sin demora.

La especie no sólo ocupa un lugar central en la Lista Roja de ambos países, sino que representa un valor ecológico, cultural y emblemático cuya pérdida tendría consecuencias difíciles de revertir en el contexto del cambio global.