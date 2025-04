Los ingenieros españoles han alzado la voz para defender el patrimonio hidráulico español solicitando la necesidad de conservar y mantener las presas para garantizar una correcta gestión hídrica y que sean una pieza fundamental de la generación de energía renovable.

Esta petición ha sido lanzada con motivo de una interesantísima y completa jornada, titulada Salvar el Patrimonio Hidráulico Español, que se ha celebrado este jueves en el Instituto de Ingeniería de España.

Expertos en ingeniería

Distintos expertos en ingeniería, economía, patrimonio y sostenibilidad han coincidido en la importancia de conservar las infraestructuras hidráulicas ante las crecientes amenazas de demolición y falta de mantenimiento.

El encuentro ha sido convocado por el Instituto de la Ingeniería de España, la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, con la colaboración de APPA Renovables.

El acto ha contado con la presencia de Gonzalo Capellán de Miguel, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, quien ha destacado la relevancia del conjunto hidráulico de La Retorna y la figura del insigne Ingeniero logroñés Carlos Fernández Casado, cuya obra sigue siendo un referente para los ingenieros en materia de presas y puentes en España.

Conservar el patrimonio hidráulico

La inauguración de la jornada ha estado a cargo de María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y vicepresidenta del Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, junto con José Trigueros, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y presidente del Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad.

Ambos han subrayado la necesidad de un fuerte incremento de la inversión en recursos humanos y materiales, desde un enfoque multidisciplinar, para garantizar la conservación de las infraestructuras hidráulicas.

Lucía Fernández Muñoz, Ingeniera de Caminos y nieta de Carlos Fernández Casado, ha puesto en valor la relevancia cultural y técnica del patrimonio hidráulico, haciendo especial mención a la obra de su abuelo.

Evolución del patrimonio hidráulico

Ramiro Aurín, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y vicepresidente del Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, ha señalado que «el patrimonio hidráulico es fundacional en todas las grandes civilizaciones. La gestión hidráulica es, desde los griegos, fuente de derecho y no hay gran civilización que no se sostuviera en una tecnología hidráulica importante, y no tiene sentido la frivolidad con que en la actualidad se enfrenta su destrucción».

También se ha abordado la evolución del patrimonio hidráulico desde la época romana hasta la actualidad, y cómo las obras de ingeniería son parte del patrimonio nacional, del mismo modo que otras disciplinas, lo que añade otra perspectiva clave en la defensa de su conservación.

Impacto socioeconómico y cultural de las presas

La jornada ha contado con una mesa redonda, moderada por Ramiro Aurín, en la que han intervenido expertos de distintos ámbitos. Entre los participantes de la mesa estaba José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), quien ha resaltado la importancia de las centrales minihidráulicas centenarias y su contribución, mediante la generación de electricidad renovable, a los objetivos de descarbonización, de energía y clima.

«El 24% de la energía que consumimos es ya renovable. El objetivo europeo es llegar al 48% en 2030. Además, este objetivo incluye que en ese plazo estamos obligados a producir el 80% de la energía eléctrica de forma renovable. Si tiramos centrales minihidráulicas, alcanzarlo va a ser todavía más difícil. Son negocios rentables. Su viabilidad no debe determinarla una Confederación Hidrográfica», ha añadido González Moya.

Demolición de presas

Por su parte el ecólogo, Josep Lascuráin, ha explicado durante el turno de intervenciones delante de lo ingenieros que el impacto medioambiental negativo que supone la demolición de presas en ecosistemas consolidados y la pérdida de biodiversidad que supondría su eliminación.

«Pocas cosas han hecho más daño a los ecosistemas que pensar que la naturaleza ha de ser virgen. La naturaleza debe ser gestionada y las infraestructuras hídricas contribuyen a ello», ha explicado. Así mismo, ha hecho hincapié en la frivolidad con que se adjudican impactos negativos a las obras hidráulicas.

Presas contra las DANAS y la sequía

Francisco Flores, doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y exconsejero presidente de la Sección Técnica de Fomento del Consejo de Obras Públicas, ha argumentado que, «además de proteger al territorio de los fenómenos climáticos extremos como las DANAS y las sequías, es motor de desarrollo cultural y económico para las zonas donde se encuentran, en ocasiones territorios amenazados por la despoblación».

Finalmente, Ángel Sampedro Rodríguez, director del Área de Ingeniería y Arquitectura en la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (EIAD) de la UAX, ha analizado la importancia de la conservación de infraestructuras hidráulicas desde el punto de vista formativo y técnico, resaltando su valor dentro del desarrollo profesional de los ingenieros.

Los riesgos de demoler presas

Durante el evento se ha puesto de manifiesto que las Confederaciones Hidrográficas están impulsando expedientes de extinción de los aprovechamientos hidroeléctricos según finalizan las concesiones, emitiendo requerimientos de demolición sin abrir nuevos concursos ni evaluar de manera integral su impacto.

Los ingenieros españoñes han incidido que estos procesos de demolición ponen en riesgo la continuidad de presas que siguen desempeñando funciones esenciales en la gestión del agua, la prevención de desastres y la producción de energía renovable.

La hidroeléctrica como fuente renovable

Los expertos han coincidido en que la demolición de estas infraestructuras contradice los objetivos de la legislación europea y española, que abogan por la sustitución de la energía de origen fósil por fuentes renovables, en particular la hidroeléctrica.

Además, han señalado que existen estudios de viabilidad que demuestran la rentabilidad económica y ambiental de muchas de estas instalaciones, lo que refuerza la necesidad de su mantenimiento y optimización en lugar de su eliminación.

Moratoria en la demolición de presas

Los ponentes han planteado distintas soluciones para garantizar la conservación y aprovechamiento de las infraestructuras hidráulicas, entre ellas una moratoria en la demolición de presas, hasta que se realicen estudios rigurosos y objetivos sobre su viabilidad.

Además, han abogado por la reutilización y modernización de infraestructuras existentes, adaptándolas a nuevas necesidades energéticas y ambientales y el desarrollo del rebombeo en centrales hidroeléctricas, una solución eficaz para almacenar energía y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.

Evaluación de las presas

Los ingenieros también han especificado que, entre las soluciones, está el aplicar criterios multidisciplinares en la evaluación de presas, considerando aspectos económicos, medioambientales, patrimoniales y energéticos antes de tomar decisiones sobre su futuro.

El acto ha concluido con una reflexión sobre el papel clave de la ingeniería en la gestión sostenible del agua y la necesidad de preservar el patrimonio hidráulico como un activo estratégico para el país.