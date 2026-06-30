Grupo Ruiz roza el 90% de flota sostenible y estrena su bus eléctrico de largo recorrido

Grupo Ruiz, ha presentado su Memoria de Sostenibilidad 2025, un documento que, según la compañía, confirma la aceleración de su estrategia de descarbonización y el avance de la movilidad inteligente. Con 135 años de trayectoria y presencia en Portugal y Marruecos, la compañía transportó el año pasado a más de 111 millones de pasajeros.

El hito más destacado del ejercicio fue la incorporación de los primeros autobuses 100% eléctricos de largo recorrido en España. Esta novedad demuestra que la movilidad cero emisiones es viable también en trayectos interurbanos de mayor distancia, una vía clave para la cohesión territorial en zonas menos pobladas.

Linares, la primera ciudad 100% eléctrica

A esto se suma la renovación completa de la flota urbana de Linares, que se convierte así en la primera ciudad con transporte público 100% eléctrico del grupo. Estos avances consolidan a la compañía como la empresa privada con la mayor flota sostenible de España.

En concreto, el 86,28% del parque móvil de Grupo Ruiz ya está compuesto por vehículos eléctricos, híbridos o de gas natural comprimido. Desde 2023, la empresa eliminó por completo la adquisición de nuevos vehículos diésel, una decisión que refleja su apuesta firme por la transición energética.

La compañía encadena tres años consecutivos reduciendo las emisiones por kilómetro recorrido, con una caída acumulada del 19,52% desde 2022. Solo en 2025, este indicador descendió un 8,82% respecto al ejercicio anterior, según los datos recogidos en la memoria.

Más puntos de recarga y energía solar

Para sostener este ritmo, Grupo Ruiz amplió también sus infraestructuras energéticas. Los puntos de recarga eléctrica pasaron de 106 a 123 durante el año, mientras que las instalaciones fotovoltaicas de la compañía generaron 383.120 kWh de energía solar.

A ello se suman los proyectos vinculados al biometano, que el grupo continúa impulsando como parte de su hoja de ruta hacia un modelo energético diversificado. «La movilidad del futuro debe ser sostenible, pero también inteligente y capaz de adaptarse en tiempo real a las necesidades de las ciudades y de las personas», señala Andrés Ruiz, consejero delegado de la compañía.

El directivo añade que la combinación de transición energética, innovación tecnológica y análisis de datos persigue ofrecer un transporte público más eficiente, conectado y accesible para todos los perfiles de usuarios.

La IA entra en escena

La tecnología ha sido otro de los grandes ejes de 2025. La compañía puso en marcha un data lake corporativo que centraliza toda la información operativa y permite optimizar la planificación de servicios mediante modelos predictivos de demanda.

En paralelo, Grupo Ruiz impulsó la sensorización inteligente de su flota con herramientas de mantenimiento predictivo, localización en tiempo real y modelos de conducción eficiente. Estas soluciones permiten reducir el consumo de combustible y minimizar los tiempos de inactividad operativa.

La compañía también desarrolló modelos propios de Computer Vision capaces de calcular con precisión la ocupación de los vehículos. Esta herramienta permite adaptar la oferta a la demanda real, optimizar rutas y reducir desplazamientos innecesarios.

Apuesta por la movilidad como servicio

Uno de los hitos tecnológicos del año fue el desarrollo de Yurni, la plataforma propia de Movilidad como Servicio (MaaS) de Grupo Ruiz. Esta herramienta integra diferentes opciones de transporte en una única aplicación para ofrecer una experiencia de viaje más conectada.

En el terreno de la accesibilidad, la compañía fue pionera al desarrollar validadoras específicas para personas con movilidad reducida en todos los autobuses de la Comunidad de Madrid. Este avance se complementa con la integración del pago con tarjeta en la red del CRTM.

La apuesta del grupo por un transporte sin barreras se reforzó además con la obtención de la certificación ISO 17001 de accesibilidad universal para su flota de Salamanca, que garantiza un servicio equitativo y autónomo para todas las personas.

Una compañía en pleno crecimiento

Durante 2025, Grupo Ruiz recorrió más de 88 millones de kilómetros gracias al trabajo de sus más de 2.800 empleados y una flota de 1.174 vehículos. La empresa mantuvo además un volumen de negocio superior a los 200 millones de euros.

El grupo reforzó también su compromiso con la formación interna, superando las 29.000 horas formativas dirigidas a sus empleados a lo largo del año. Una cifra que refleja la apuesta de la compañía por acompañar su transformación tecnológica con el desarrollo de sus equipos.

Con todos estos avances, desde Grupo Ruiz señalan que, de este modo, se reafirma como un actor de referencia en la movilidad sostenible española, combinando descarbonización, digitalización y accesibilidad en un mismo proyecto de futuro.