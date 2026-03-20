«No somos granjas, somos centros de animales», reivindican los más de 30 santuarios que han manifestado su oposición a dos reales decretos actualmente en fase de tramitación. A su juicio, si ambas normas se aprueban en los términos actuales, estos espacios acabarían en un «limbo legal letal» que los forzaría a operar bajo los criterios de la industria ganadera.

En concreto, los santuarios critican que el proyecto de Real Decreto de Núcleos Zoológicos Tradicionales que está redactando el Ministerio de Agricultura les exigirá registrarse como explotaciones ganaderas, situación que podría obligarles a realizar sacrificios preventivos de animales sanos por «criterios de rentabilidad de mercado».

También lamentan «el olvido» del Ministerio de Derechos Sociales y su Dirección General de Derechos de los Animales (DGDA), responsable del proyecto de Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, que aseguran que excluye a los santuarios que albergan especies de producción alimentaria —caballos, cerdos, gallinas o vacas rescatadas— dejándolas desprotegidas y bajo el control exclusivo de la industria.

Campaña de protesta

Los santuarios han puesto en marcha la campaña #SantuariosNoSonGranjas para transmitir su rechazo a este escenario, así como una recogida de firmas que ha superado los 4.000 apoyos en pocos días.

También protagonizaron anoche una acción simbólica de protesta en el centro de Madrid, en la que escenificaron la «muerte administrativa» a la que aseguran que se ven abocados.

Vestidos de riguroso luto, una columna de activistas recorrió el trayecto entre la Plaza de Cibeles y el Ministerio de Agricultura, incluyendo también una parada frente a la Dirección General de Derechos de los Animales. La movilización culminó con una lectura coordinada del manifiesto firmado por los más de 30 santuarios adheridos.

Presentación de alegaciones

Los santuarios presentarán hoy mismo sus alegaciones ante los Ministerios de Agricultura y Derechos Sociales con el propósito de evitar sacrificios preventivos y exigir su reconocimiento legal como centros de protección animal.

También piden que su regulación dependa de la Dirección General de Derechos de los Animales (DGDA) y que se desarrolle una normativa sanitaria específica, «centrada en el bienestar real de los animales rescatados y no en criterios diseñados para la producción o el comercio».

Estos centros de protección animal afirman en su manifiesto que «los santuarios representan un modelo ético de relación con los animales y con el planeta. Reconocerlos legalmente no es sólo una cuestión jurídica: es un paso necesario hacia una sociedad más justa».

Animales de compañía

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han indicado que en su proyecto de real decreto sí que se incluyen los centros de protección animal que alberguen animales de producción que, habiendo perdido su fin productivo, sean inscritos por su titular como animales de compañía en el Registro de Animales de Compañía.

Estos se mantendrían permanentemente en los santuarios hasta su muerte sin que puedan ser en ningún caso objeto de utilización o venta. En este aspecto, han incidido en que el núcleo zoológico al que se asimilan estos centros en el futuro real decreto es el de refugio definitivo para animales.

Ministerio de Agricultura

Por su parte, fuentes de Agricultura han recordado que la Ley de Bienestar Animal reconoce como animales de compañía a ciertas especies —perros, gatos, hurones, peces, anfibios, reptiles, roedores, etc.— pero no a las destinadas a la producción de alimentos.

Por tanto, los animales de este segundo tipo que se encuentren estabulados en santuarios, «no pueden ser ajenos a la normativa en materia de sanidad animal, que se dicta desde la Unión Europea», han indicado.

Sacrificios de animales

El Ministerio ha destacado que estos animales no pueden estar, por tanto, al margen de los programas de vigilancia, control o erradicación de enfermedades, incluyendo las zoonosis, para seguridad de animales y humanos.

Por ello, cuando se detecta una enfermedad de erradicación obligatoria, los animales deben ser sacrificados para evitar contagios a otros animales y a humanos.

«La salud pública no se puede poner en riesgo. Por ejemplo, si una vaca tiene tuberculosis, la puede transmitir al ser humano. Además, es un riesgo para la actividad ganadera, ya que pueden contagiar a los animales de granja, con las consiguientes pérdidas económicas para la actividad», han recalcado.

Falta de reconocimiento

Por su parte, Fernando Sánchez, portavoz de la campaña, responde que los dos reales decretos niegan el reconocimiento de la labor que realizan los santuarios.

«No son normas al azar, sino complejos textos que se entremezclan y complementan en los aspectos más controvertidos, como el de la propia figura de los santuarios. El reconocimiento real sería nombrarnos como nos nombra la sociedad, como santuarios, pero seguimos siendo denominados refugios permanentes de animales».

DGDA

En respuesta a la DGDA, Sánchez afirma que su real decreto «remite en cuestiones sanitarias a las condiciones de animales de producción, vaciando por completo cualquier pretensión de incluirnos en su texto, más allá de una inclusión cosmética e insuficiente que valida, de hecho, el sacrificio y las medidas sanitarias para los animales de santuarios que se aplican en producción ganadera», lamenta.

«Un santuario de gatos, perros o hurones sí que está amparado por la norma de Derechos Sociales, pero los santuarios antiespecistas seguimos en el limbo y bajo las restricciones de la norma ganadera», concluye el portavoz de la campaña.