Este escarabajo arruina uno de los alimentos más caros del mundo: por fin un remedio natural lo frena

La trufa negra es uno de los productos gastronómicos más cotizados del planeta, pero un pequeño escarabajo amenaza su calidad y su valor en el mercado. Ahora, un equipo de la Universidad de Valladolid (UVa) y la empresa palentina IDForest ha demostrado que un hongo natural aplicado por goteo puede reducir un 26% la presencia de esta plaga.

El estudio, publicado en la revista científica Phytoparasitica, es el primero realizado en condiciones reales de campo que evalúa el control biológico frente al escarabajo Leiodes cinnamomea, la plaga más dañina en los cultivos de trufa negra.

La clave está en Beauveria bassiana, un hongo entomopatógeno capaz de parasitar y matar insectos. Aplicado a través del riego por goteo, se asocia con una caída notable en las capturas de escarabajos adultos durante su periodo de máxima actividad.

Una plaga que devalúa el «oro negro»

El cultivo de la trufa negra se ha convertido en una actividad agroforestal estratégica en varias regiones europeas y españolas. Su elevado valor comercial y el aumento de la demanda han multiplicado los terrenos dedicados a este hongo.

En ese contexto, el escarabajo micófago Leiodes cinnamomea representa uno de los mayores retos para productores e investigadores. Sus larvas se alimentan directamente de los tejidos de la trufa y los adultos la usan como refugio.

El resultado es una pérdida directa de calidad y de valor comercial. Frenar a este insecto sin recurrir a pesticidas convencionales es, por tanto, una prioridad para un sector en plena expansión.

Del laboratorio al campo

El punto de partida fue una intuición apoyada en trabajos anteriores. «Sabíamos por trabajos previos que esta cepa comercial del hongo, Beauveria bassiana, era eficaz a bajas temperaturas, que son precisamente las que predominan durante el desarrollo de la campaña de la trufa», explica Álvaro Benito Delgado, investigador predoctoral del iuFOR y primer autor del estudio.

El equipo comprobó primero en laboratorio que el escarabajo era susceptible al hongo. «Una vez confirmado, trasladamos el ensayo a condiciones reales de campo durante dos temporadas seguidas en una plantación de trufa negra gestionada por Trufas del Cerrato, empresa perteneciente al grupo IDForest», detalla el investigador.

Los ensayos se desarrollaron en un huerto de 4,5 hectáreas con nueve sectores de riego. Además del hongo, los científicos probaron el uso de nematodos —unos gusanos también capaces de parasitar y matar insectos— como segunda alternativa biológica.

Dos campañas de ensayos

«El primer año dividimos el campo en 3 sectores con el hongo, 3 sectores con los nematodos y 3 sectores de control», relata Benito Delgado. El hongo mostró una señal más consistente en las capturas de adultos, por lo que el segundo año el equipo se centró en él.

Los investigadores intentaron incluso mejorar la fórmula. «Colaboramos con unos compañeros del campus que se dedican a hacer encapsulados e incorporamos una arcilla para ver si mejoraba el efecto en campo, y vimos que no, que no lo mejoraba», reconoce el doctorando.

Al final de la segunda campaña, los sectores tratados con el hongo registraron una reducción aproximada del 26% en las capturas de escarabajos adultos durante el periodo de máxima emergencia de la plaga.

Una herramienta prometedora, con límites

Los autores son prudentes con las conclusiones. «Presenta algunas limitaciones. Nos habría encantado poder medir las galerías y ver la afectación de la trufa, pero esto requiere una cantidad de recursos de la que, por el momento, no disponemos», admite Benito Delgado.

El trabajo no permite afirmar que el tratamiento reduzca en la misma proporción los daños o las pérdidas de producción, pero sí demuestra que el hongo puede aplicarse con éxito a través del sistema de riego.

Así, se perfila como una herramienta prometedora dentro del manejo integrado de plagas en truficultura, una alternativa sostenible frente a los tratamientos convencionales en un sector de creciente importancia para muchas zonas rurales.

Apoyo público a la innovación rural

El avance parte de un proyecto impulsado por los Premios I+D+i Generando Valor Rural Provincia de Palencia, de la Diputación de Palencia, destinados a financiar equipos universitarios y soluciones innovadoras para problemas reales del sector.

El estudio supone, además, el primer artículo científico internacional publicado sobre control biológico aplicado en campo contra Leiodes en truficultura, un hito que consolida un avance de referencia para el sector.

El trabajo se enmarca en las actuaciones de la Cátedra One Health, impulsada por IDForest y la Universidad de Valladolid con el apoyo de la Diputación de Palencia mediante un convenio.