Ecovidrio y la Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE) han presentado la Guía de ecodiseño para envases de vidrio del sector del agua envasada. El documento incluye 40 recomendaciones para que las empresas españolas de agua mineral puedan fabricar sus envases de la forma más sostenible posible.

El documento se ha elaborado a partir del estudio de las últimas tendencias, informes técnicos de referencia y fuentes internacionales. La guía tiene en cuenta todos los elementos del envase –botella, cierre, etiquetado y otros componentes–, además de los envases secundarios y terciarios como cajas, estuches, protectores, palés y films.

Siete líneas de trabajo

Las alternativas más sostenibles del mercado para el diseño y fabricación de envases se ordenan según el impacto que tienen en todo su ciclo de vida. Las medidas se estructuran en torno a siete grandes líneas de trabajo que abordan desde la eliminación de elementos hasta la reducción de la huella ambiental.

Entre las recomendaciones más destacadas figura el uso de pegamentos con menor poder de adherencia para que las etiquetas se desprendan con facilidad. También se propone el uso de alternativas digitales como el código QR para ampliar la información no obligatoria de las etiquetas. Otra opción es el uso de serigrafía o grabado como alternativa al etiquetado cuando el diseño del envase lo permite.

Reducción de peso

La guía también recomienda la reducción del peso de las tapas y favorecer la separabilidad de los elementos unidos a la botella. Esto facilita enormemente su reciclabilidad posterior. Además, se apuesta por la búsqueda de formatos más ligeros y la eliminación de aquellos elementos decorativos o adicionales que no sean indispensables.

El aumento del porcentaje de vidrio reciclado en la fabricación de nuevos envases se configura como una de las medidas estrella. Laura García Campo, directora técnica de Operaciones de Ecovidrio, ha explicado que «con esta guía damos un paso más para acompañar a la industria envasadora hacia el residuo cero».

Especialización de 30 años

Ecovidrio lleva casi 30 años especializándose en vidrio y cuenta con un amplio catálogo de servicios para ayudar a las empresas. La entidad ofrece materiales formativos, llamadas de asesoramiento –más de 2.700 en los últimos dos años– y visitas de expertos a las plantas de envasado. Estos expertos aconsejan sobre posibles medidas de mejora desde la propia línea de envasado.

Raquel Zapatera, responsable de Asuntos Técnicos de ANEABE, ha señalado que «con esta guía acercamos a nuestras compañías las principales tendencias y medidas más innovadoras en ecodiseño». El sector sigue avanzando en la sostenibilidad y correcta gestión de sus botellas de vidrio, el envase más icónico en HORECA.

Guías sectoriales

Esta guía se suma a otras adaptadas a diferentes sectores que envasan en vidrio. Ecovidrio ya ha publicado guías para el sector del vino junto a la Federación Española del Vino. También para perfumería y cosmética con Stanpa, cerveza con Cerveceros de España, bebidas espirituosas con Espirituosos de España y alimentación con ANDI, ANFACO y FENIL.

La etapa de diseño de un envase tiene un papel clave en su impacto ambiental. Esta fase puede determinar hasta el 80% del impacto ambiental que va a generar, según la Fundación Ellen MacArthur. El ecodiseño y la prevención son requisitos esenciales para cumplir con el nuevo marco normativo europeo.

Normativa 2030

La normativa establece que para 2030 todos los envases puestos en el mercado deberán ser reciclables. Cuando sea posible, también deberán ser reutilizables. Este objetivo marca una hoja de ruta clara para toda la industria envasadora europea en los próximos años.

Según los últimos datos de los Planes de Prevención y Ecodiseño 2023-2027, Ecovidrio y la industria envasadora han logrado evitar casi 12.000 toneladas de residuos. Este resultado se debe al compromiso de las 446 empresas suscritas a los planes y la implementación de más de 1.200 medidas de ecodiseño.

Resultados prometedores

En los dos primeros años de los planes 2023-2027 se han registrado mejoras considerables respecto al trienio anterior. Las previsiones son muy prometedoras para los próximos tres años que quedan de implementación de este programa. El objetivo es incrementar la sostenibilidad de los envases de vidrio que se ponen en el mercado.

Las 10 soluciones más importantes de la guía