Ecoalf crea la primera cuenta de pérdidas y ganancias que traduce a euros su impacto ambiental y social

Ecoalf ha presentado su primera Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Impacto, una metodología pionera que traduce a euros el valor ambiental y social que genera la compañía. El cálculo arroja una conclusión rotunda: cuanto más crece la firma, mejor es para el planeta.

La herramienta, conocida en inglés como Impact P&L, se ha desarrollado junto a la Impact-Weighted Accounts Initiative de la Harvard Business School y la Capitals Coalition. Su objetivo es medir aquello que las cuentas tradicionales dejan fuera.

Los resultados preliminares son contundentes. Por cada euro de ventas, Ecoalf genera 0,02 euros de impacto neto positivo para la sociedad y el planeta, frente a los -0,06 euros que produce el benchmark sectorial.

Qué es una cuenta de impacto

Una cuenta de resultados convencional sólo refleja el desempeño financiero: ingresos, gastos y beneficios. Deja al margen los efectos que la actividad de una empresa tiene sobre las personas y el medioambiente.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Impacto añade esa capa que falta. Pone precio a aspectos como las emisiones evitadas, el uso de materiales reciclados o las condiciones laborales, y los suma o resta como si fueran una partida más del balance.

De este modo, la creación de valor ambiental y social se expresa en el mismo lenguaje que usan empresas, inversores e instituciones para tomar decisiones: el dinero. Lo que antes quedaba invisible pasa a tener un número.

Qué es el benchmark sectorial

El llamado benchmark sectorial es, sencillamente, la referencia frente a la que se compara la empresa: el comportamiento medio de las compañías que operan en su mismo sector. Funciona como un termómetro para saber si una firma lo hace mejor o peor que sus rivales.

En este caso, la media del sector arroja un impacto negativo de -0,06 euros por cada euro vendido. Ecoalf, en cambio, obtiene un saldo positivo de 0,02 euros, lo que invierte por completo el signo habitual de la industria textil.

Para llegar a esa cifra, la compañía partió de un análisis de doble materialidad, que estudia tanto el efecto de la empresa sobre el entorno como el modo en que lo ambiental y lo social condicionan su propia rentabilidad.

Sobre esa base, Ecoalf identificó 121 impactos, riesgos y oportunidades a lo largo de su cadena de valor. De ellos, 45 resultaron materiales: 26 impactos, 12 riesgos y 7 oportunidades, un mapa que ahora guiará sus decisiones de negocio.

El mejor año de su historia

El nuevo marco de medición llega acompañado de los mejores resultados financieros desde la fundación de la marca. Ecoalf cerró el ejercicio fiscal 2025 con una facturación de 64,8 millones de euros.

La compañía registró un EBITDA de 5,6 millones, equivalente al 9% de las ventas, y un crecimiento interanual del 13%. El ejercicio se saldó además con un beneficio neto positivo de 0,4 millones de euros.

El negocio se reparte hoy de forma más equilibrada entre canales, con un 40% procedente del B2B, un 38% del retail y un 22% del canal digital. La firma ha reforzado así su relación directa con el consumidor.

Nuevas tiendas y acuerdos

Durante el último año, Ecoalf amplió su red de tiendas con aperturas en Biarritz, Bolzano, Tokio, San Sebastián, Bilbao, Madrid y Barcelona. La expansión combinó mercados nacionales e internacionales.

A la vez, reforzó su presencia multimarca mediante acuerdos con grandes almacenes de referencia: La Rinascente en Italia, Kastner & Öhler en Austria y Manufactum en Alemania.

Con este ejercicio, la marca defiende que la competitividad futura no dependerá sólo del crecimiento de los ingresos, sino de la capacidad de crear valor medible en lo financiero, lo ambiental y lo social.

Medir el impacto en euros, sostiene la compañía, le permitirá afinar sus decisiones, dialogar mejor con los inversores y anticiparse a unas exigencias regulatorias cada vez más estrictas. Y demostrar que la sostenibilidad, lejos de ser un coste, puede escalar.