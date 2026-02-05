Cada 5 de febrero se celebra el Día del Hombre y la Mujer del Tiempo, una fecha dedicada a reconocer una profesión con una gran responsabilidad social. De sus previsiones dependen muchas decisiones cotidianas: qué ropa ponernos, cómo desplazarnos, la planificación de actividades al aire libre, la protección de las cosechas o la evaluación de riesgos antes de un viaje.

En un contexto marcado por el aumento de los fenómenos extremos y la incertidumbre provocada por el cambio climático, comprender el tiempo se ha convertido en una cuestión de seguridad y prevención. Para ello son imprescindibles la ciencia, los datos contrastados y el análisis continuo, herramientas vitales para anticipar impactos y reducir vulnerabilidades.

La elección de esta fecha no es casual. El 5 de febrero recuerda el nacimiento de John Jeffries, médico y científico estadounidense del siglo XVIII, considerado uno de los pioneros de la observación meteorológica moderna. Durante años realizó mediciones diarias tanto en América como en Europa, sentando las bases de algunas de las primeras series continuas de datos sobre el comportamiento de la atmósfera.

Observaciones en globo

Jeffries fue además todo un aventurero de su época. «Realizó la primera observación meteorológica en globo sobre Londres en 1784. Llevó un termómetro, un barómetro y un higrómetro a una altura de 2.700 metros», destaca el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

En aquella experiencia estuvo acompañado por Jean Pierre Blanchard, considerado como uno de los padres de la aeronáutica. Un año después, ambos redoblaron la apuesta y se convirtieron en las primeras personas en cruzar en globo el Canal de la Mancha. Jeffries volvió a aprovechar la travesía para realizar mediciones atmosféricas en altura.

Desde entonces, la meteorología ha experimentado una transformación profunda. Satélites, radares, estaciones automáticas y modelos numéricos permiten anticipar la evolución del tiempo con una precisión sin precedentes. Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta. Los datos necesitan interpretación, contexto y comunicación clara para que resulten útiles a la sociedad. Ese es el papel de los hombres y mujeres del tiempo.

Predicciones meteorológicas

Su trabajo es indispensable en sectores como la agricultura, la gestión hídrica, la navegación aérea y marítima o la protección civil. Las predicciones meteorológicas permiten anticipar olas de calor, temporales, episodios de lluvias intensas o la posible evolución de los incendios forestales, facilitando la toma de decisiones y reduciendo los riesgos, en un contexto de incremento de fenómenos extremos debido al cambio climático.

Los hombres y mujeres del tiempo alertan a la población ante estas situaciones combinando formación científica, experiencia técnica y una sólida vocación divulgativa. Estos son algunos de los nombres más destacados en esta imprescindible tarea.

Roberto Brasero

Uno de los hombres del tiempo más populares es Roberto Brasero. Nacido en Talavera de la Reina en 1971, Brasero es periodista y responsable del área de meteorología de Antena 3 Noticias desde 2005. Inició su carrera profesional en Telemadrid, donde comenzó a especializarse en información meteorológica y a desarrollar un estilo propio, claro, cercano y didáctico.

Su trayectoria ha sido reconocida con la Antena de Oro, uno de los premios más relevantes de la comunicación en España, que distingue su labor divulgativa y su capacidad para acercar la meteorología al gran público sin perder rigor.

Mario Picazo

Otro destacado referente es Mario Picazo, cuya trayectoria combina formación científica, docencia universitaria, divulgación y presencia en medios. Doctor en Meteorología y Geografía por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), actualmente sigue vinculado como profesor a esta universidad.

Picazo es conocido principalmente por haber desarrollado una amplia carrera televisiva, sobre todo en Telecinco, donde se convirtió en uno de los grandes divulgadores meteorológicos del país.

En la actualidad colabora también con eltiempo.es como experto climático. A lo largo de su trayectoria ha insistido en la importancia de evitar simplificaciones y de interpretar correctamente los datos meteorológicos, subrayando su relación con el cambio climático.

Isabel Moreno

En los últimos años ha cobrado especial relevancia Isabel Moreno, física y meteoróloga con una marcada vocación educativa. Su trabajo en RTVE y en distintos proyectos de divulgación no se limita a la previsión diaria, sino que apuesta por acercar la ciencia del clima a la ciudadanía con un lenguaje claro y accesible.

Moreno recibió recientemente el VII Premio EA26 de Educación Ambiental, un galardón que distingue su contribución a la divulgación rigurosa del tiempo y el clima, así como su compromiso con la educación ambiental.

Mercedes Martín

Entre las mujeres del tiempo más célebres de España también figura Mercedes Martín. Meteoróloga, oceanógrafa y comunicadora científica, a lo largo de su trayectoria ha sido valorada por su implicación social y su labor divulgativa en torno al cambio climático y la sostenibilidad, siempre con un enfoque riguroso y pedagógico.

Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Radio Televisión a la Mejor Informadora del Tiempo, y el Premio a la Implicación Social. A ello se suma su participación en una expedición científica a la Antártida dentro del programa internacional Homeward Bound, una iniciativa que reúne a mujeres con perfil científico para reforzar su liderazgo y la visibilidad de la ciencia frente al cambio climático y otros retos ambientales.

Rosemary Alker

Completa esta lista Rosemary Alker, subdirectora del Departamento de Meteorología de Mediaset España. Licenciada en Ciencias Físicas y con un Máster en Meteorología y Geofísicas, cuenta con más de una década de experiencia en Informativos Telecinco.

Su labor combina análisis técnico, coordinación de previsiones y divulgación, y ha sido reconocida con distinciones como la Antena de Plata, que pone en valor su contribución a la comunicación científica del tiempo.

AEMET

La labor de estos hombres y mujeres del tiempo está estrechamente ligada al trabajo técnico y científico que desarrolla la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Es esta institución pública la que genera buena parte de los datos, modelos y avisos oficiales que sirven de base para las previsiones meteorológicas en España.

Su red de estaciones, radares y sistemas de predicción constituye el pilar sobre el que se construye la información que después llega a la sociedad a través de medios de comunicación y plataformas digitales.

Esta colaboración entre la agencia meteorológica y los profesionales del tiempo mejora la comprensión de los fenómenos atmosféricos y contribuye a una ciudadanía mejor informada y más preparada frente a los retos climáticos del presente y del futuro.