Si encuentras un delfín varado en una playa, lo peor que puedes hacer es intentar rescatarlo tú mismo, como se ha podido ver en un vídeo grabado al borde del mar en la comunidad de Cantabria.

La Red de Varamientos de Cantabria ha difundido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que Diego de Vallejo, experto de la red, detalla con imágenes reales los tres errores más graves que comete la gente cuando se topa con un cetáceo en la orilla. El mensaje es claro: llama al 112 y no toques al animal.

Llama para salvar

El primer y más importante error es no avisar a los servicios de emergencia. Según explica el rescatista de cetáceos, detrás del 112 existe una red de varamientos activa los 365 días del año, con veterinarios especializados en mamíferos marinos que se turnan en guardia permanente.

Estos profesionales, al igual que los agentes de campo, son capaces de llegar a cualquier playa de Cantabria en cuestión de minutos. Sin esa llamada, el varamiento pasa desapercibido y el animal pierde su única oportunidad de recibir asistencia cualificada.

Diego de Vallejo insiste en que la respuesta correcta ante un delfín varado es siempre la misma: marcar el 112 y esperar a que lleguen los expertos. No acercarse en solitario, no manipular al animal, no improvisar un rescate basado en el instinto y en la buena voluntad.

No lo arrastres por la cola

El segundo error, y uno de los más dolorosos para el animal, es arrastrarlo tirando de la cola. Los mamíferos marinos carecen de la estructura ósea que permitiría soportar ese tipo de tracción.

En un ser humano, ser arrastrado por una pierna o un brazo resulta molesto pero tolerable; en un delfín, estirar desde la cola somete a las vértebras a una tensión para la que no están preparadas. El resultado es un dolor intenso y daños internos graves. «Les estamos rompiendo por dentro», advierte De Vallejo en el vídeo.

Este tipo de imágenes es habitual en redes sociales: personas que, con la mejor intención, cogen al cetáceo de la cola y lo arrastran hacia el agua creyendo que lo liberan. El desconocimiento convierte un gesto solidario en un acto de tortura involuntaria.

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No es un pez: no lo devuelvas

El tercer error, quizás el más contraintuitivo, es devolver al delfín al agua. El instinto dicta que un animal fuera del mar debe volver a él cuanto antes. Pero un delfín no es un pez: es un mamífero que respira aire como nosotros. Si ha quedado varado en la playa es, muy probablemente, porque ya no puede nadar con la suficiente potencia para salir a la superficie a respirar.

Forzarlo a volver al mar en ese estado no le salva, sino que puede condenarlo a ahogarse. En el vídeo de la Red de Varamientos de Cantabria puede verse, incluso, cómo el propio animal lucha por salir del agua y regresar a la orilla: nos está diciendo que, en el mar, moriría. Ignorar esa señal y empujarlo de vuelta equivale a firmar su sentencia.

No siempre se ayuda

La publicación de Revarca Cantabria en Instagram lleva por texto: «¡¡No devolváis los delfines al agua!! Ayudadnos a difundir el mensaje, por favor». El vídeo muestra imágenes del día anterior en las que una persona, sin mala intención pero sin conocimiento, comete los tres errores descritos. La red no difunde las imágenes para señalar a nadie, sino para educar a todos.

De Vallejo reconoce que el hombre filmado actuaba guiado por el deseo de ayudar. Pero el desconocimiento puede ser más letal que la indiferencia. Por eso el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria apuesta por la divulgación como primera línea de protección de los cetáceos que llegan a las costas cantábricas.

Tres pasos, nada más

Si encuentras un delfín varado en una playa de Cantabria o en cualquier otro punto del litoral español, la secuencia correcta es sencilla:

Llama al 112. Mantén la distancia y no permitas que nadie manipule al animal. Espera a la llegada de los especialistas.

Desde la red de varamientos insisten y comprenden que no seas un experto. Sólo pide que confíes en los que lo son.