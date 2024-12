En el marco de la 17ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), PreZero España celebró una sala dinámica en la que, de la mano de Moeve y Mercamadrid, coincidieron en que las alianzas son esenciales para el despegue de proyectos de biometano, bajo el titular Economía circular: del biorresiduo al biocombustible.

Pablo Caballero, director de Negocio Industrial de PreZero, Gonzalo Reguera, director de Infraestructuras e Innovación de Mercamadrid y Carlos Giner, CCO, Commercial & Clean Energies de Moeve, debatieron sobre el impacto de los proyectos de biometano, el valor de las alianzas y los retos del sector, bajo la moderación de Alberto Casillas, director de RETEMA.

Un gran futuro

Pablo Caballero analizó la situación actual de España explicando que «contamos con un altísimo potencial en la producción de biometano, pero con grandes pasos que dar aún».

«Se podría cubrir en torno al 45% de la demanda nacional de gas natural, pero la realidad es que estamos a la cola de Europa en generación de biometano, a pesar de ser el tercer país en potencia para el desarrollo de este gas verde. Actualmente, sólo 9 plantas están inyectando a red en España, frente, por ejemplo, a las 675 de Francia o las 254 de Alemania», anota el director de Negocio.

Caballero, además, ha añadido que «de hecho, el 75% del biometano que se genera en España es producido por PreZero, «un elevado porcentaje, pero que debería convertirse en una cifra absoluta de una tarta más grande para repartir entre todos, de manera que podamos aprovechar la gran oportunidad que tenemos por delante».

Colaboración público-privada

Para afrontar estos desafíos, el director de Negocio Industrial de PreZero ha destacado dos palancas. La primera, la colaboración entre empresas «fundamental para el despegue del biometano en nuestro país en un momento como el actual, donde es imprescindible un empujón para un marco regulatorio coherente, con una agilidad administrativa mayor y más ambición».

La segunda palanca se basa en la colaboración público-privada, que es «esencial puesto que el sector privado puede actuar como catalizador cuando los municipios no cuenten con la capacidad de inversión suficiente para mejorar las instalaciones o desarrollar otras nuevas».

Gonzalo Reguera, enfatizó la importancia de la colaboración público-privada para proyectos de valorización de biorresiduos, destacando que «es fundamental tener a todos los actores en la mesa. Estos proyectos requieren inversión, tiempo y, sobre todo, transparencia para garantizar su éxito».

El ejemplo de Mercamadrid

En este sentido, apostilló que «si hace 20 años me dicen que con los residuos de Mercamadrid que se llevan a Valdemingómez, se genera el biogás para abastecer los autobuses de la EMT, no me lo creería. Por eso, sin duda, apuesto por la colaboración público-privada».

Además, el director de Infraestructuras e Innovación de Mercamadrid ha destacado que «somos un ecosistema empresarial al servicio de la sociedad, trabajamos con la circularidad como eje de transformación y motor de cambio. Actualmente, el 30% de los alimentos que se producen se desperdician y la única solución es la valorización mediante biometanización, una tecnología madura que sigue un modelo de economía circular».

Alianzas esenciales

Carlos Giner, en representación de la compañía Moeve también resaltó la necesidad de colaboración, incidiendo en que «o vamos de la mano los diferentes actores relevantes de las distintas áreas del mundo energético, o no se podrán conseguir los objetivos establecidos por la Unión Europea».

De esta forma, remarcó cómo las alianzas son esenciales para el despegue de proyectos sostenibles afirmando que «no sólo se trata de colaboraciones público-privadas, sino de construir un sistema integrado donde todos los actores estén representados y se aúnen esfuerzos hacia un objetivo común: un futuro más verde y menos dependiente de los combustibles fósiles».

Moléculas verdes en Moeve

En esta línea, explicó la visión de Moeve, que apuesta por «las moléculas verdes, como el hidrógeno verde y los biocombustibles, para acelerar la descarbonización de la economía y poder alcanzar los ambiciosos objetivos medioambientales que nos hemos fijado en la UE».

«Estamos en plena transformación para liderar el futuro de la energía al servicio de nuestros clientes, ayudándoles a la descarbonización con la energía sostenible que mejor se adapta a sus necesidades», ha concluido Giner.

Representación institucional

La mesa organizada por PreZero se celebró tras la inauguración de CONAMA, presidida por Sara Aagesen, vicepresidenta Tercera del Gobierno y titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante, segundo teniente de alcalde de Ayuntamiento de Madrid y Alicia Torrego, directora de Fundación Conama.

Durante su intervención, la ministra recordó que «no hay tiempo para no actuar» en temas de transición energética, «hay mucho por hacer, hay que construir una resiliencia climática, adaptarnos al cambio climático».