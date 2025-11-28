La Comunidad de Madrid ha ejecutado 142 actuaciones en nidos de aves amenazadas durante 2025, una labor desarrollada por el Grupo de Intervención en Altura del Cuerpo de Agentes Forestales (GIAM).

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, supervisó estos trabajos en la Dehesa de Navalquejigo, situada en Fresnedillas de la Oliva, zona integrada en la Red Natura 2000.

Salvaguardar la biodiversidad

Entre las intervenciones destacadas, el equipo realizó cuatro rescates de urgencia coordinados con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Además, los especialistas colocaron anillas y emisores GPS a 102 crías para permitir su seguimiento posterior. Estas acciones garantizan la conservación de especies protegidas en espacios naturales madrileños de alto valor ecológico.

El consejero Novillo destacó el papel esencial de este equipo cualificado, que ofrece un servicio altamente especializado para salvaguardar la biodiversidad regional.

Actualmente, el GIAM cuenta con 14 miembros que realizan sus labores en árboles y paredes rocosas, principalmente en espacios protegidos. Su trabajo representa un pilar fundamental para la protección de la fauna amenazada.

Protección de especies emblemáticas

Los agentes forestales mantienen las plataformas de cría de cigüeña negra para evitar que otras especies las ocupen. También realizan el anillamiento de ejemplares de buitre negro en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Esta zona alberga la mayor colonia de buitre negro de la Comunidad de Madrid y una de las más importantes de España y del mundo.

El GIAM colabora con el Servicio de Control de Fauna del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para garantizar la seguridad en el espacio aéreo. Durante primavera y verano, cuando las aves suelen anidar, retiran pollos de milano y busardo ratonero. Este año han trasladado una veintena de ejemplares al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente.

Los pollos rescatados son posteriormente liberados en zonas alejadas del aeropuerto, minimizando así los riesgos para la aviación. Esta coordinación entre organismos demuestra la eficacia de los protocolos establecidos para compatibilizar la conservación de especies con la seguridad aérea. El trabajo preventivo resulta clave durante los meses de mayor actividad reproductora.

Cooperación internacional

Durante los últimos tres años, el equipo madrileño ha reforzado su cooperación con el Gobierno de Portugal y la asociación Palombar en el Parque Natural del Duero Internacional.

Esta organización se dedica a la conservación de la naturaleza y del patrimonio rural. Los agentes participaron en la reparación y construcción de nidos de las aves tras el incendio de agosto que afectó a 13.000 hectáreas.

La colaboración institucional se extiende también a otras comunidades autónomas españolas. En Castilla-La Mancha, el GIAM participó en febrero en la creación de tres plataformas para cría de buitre negro en El Cardoso de la Sierra, Guadalajara. Estas plataformas artificiales favorecen la reproducción de especies que requieren estructuras específicas para anidar con éxito.

Especialización con compromiso conservacionista

El trabajo del Grupo de Intervención en Altura representa un modelo de gestión ambiental que combina especialización técnica con compromiso conservacionista.

Sus actuaciones en nidos de aves amenazadas contribuyen significativamente a mantener las poblaciones de especies vulnerables. La región madrileña consolida así su papel como referente en protección de biodiversidad aviar.

Las intervenciones realizadas durante 2025 evidencian la importancia de contar con equipos especializados en trabajos de altura para la conservación. El GIAM continúa ampliando su ámbito de actuación, colaborando tanto a nivel nacional como internacional. Su experiencia resulta fundamental para garantizar la supervivencia de las aves amenazadas en los ecosistemas de la Comunidad de Madrid.