La Declaración sobre Agricultura Sostenible, Sistemas Alimentarios Resilientes y Acción por el Clima fue firmada en la COP28 por 134 países en la última cumbre de la ONU sobre el clima que comenzó la semana pasada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Pasada la COP28 con la promesa de abandono de los combustibles fósiles como gran titular del resultado de las negociaciones entre los estados, también se ha firmado un compromiso para reducir las emisiones de carbono a través del sistema alimentario.

Más de 120 países firmaron la Declaración sobre clima y salud que reconoce que una alimentación sana y sostenible desempeña un papel clave para la salud del ser humano y avanzó la urgente necesidad de transformar nuestro sistema alimentario, responsable de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

En la Declaración se reconoce la urgencia de tomar medidas sobre el cambio climático y propone tomar nota de los beneficios para la salud con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la menor contaminación del aire, la movilidad activa y el cambio hacia dietas saludables y sostenibles.

La Presidencia de la COP28 afirmó que su Declaración sobre Clima y Salud está diseñada para situar la salud en el centro de la acción climática y acelerar el desarrollo de sistemas sanitarios resistentes al clima, sostenibles y equitativos.

La Declaración es significativa porque incluye la necesidad de que se incluyan los sistemas agrícolas en los planes de los países para hacer frente al cambio climático, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), para 2025. Las NDC son la principal forma que tienen los países de fijar objetivos climáticos en la COP.

La Declaración, firmada también por países como los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y China, principales contaminantes, señala que “cualquier camino” para alcanzar el objetivo climático clave de 1,5 °C debe involucrar la alimentación y la agricultura.

Es de resaltar que muchos ministros de Sanidad asistieron por primera vez a la conferencia anual de la ONU sobre el clima, junto a sus homólogos de los ministerios de medioambiente, lo que supone un cambio en la forma de considerar las políticas climáticas, con un mayor énfasis en las implicaciones sociales de las decisiones gubernamentales.

La organización ProVeg International realizó un repaso y resume los avances y las acciones para que el sistema alimentario mundial fuera protagonista en la cumbre climática de Dubái en comparación con otras Conferencias de las Partes.

En la cita, que concitó a más de 70.000 asistentes, con el objetivo se de ser coherentes con la sostenibilidad, se sirvieron comidas en su mayoría respetuosas con el clima con dos tercios de los alimentos a base de plantas como elemento diferenciador y de expresión de los objetivos a conseguir.

En esta COP28, dentro del ámbito de los sistemas alimentarios, se hizo hincapié que los alimentos vegetales emiten la mitad de gases de efecto invernadero que los de origen animal.

Esta circunstancia da una idea de la importancia de que son una forma eficaz de combatir el cambio climático y esta decisión se produjo después de que ProVeg apoyara a otras dos organizaciones (YOUNGO y Food@COP) para comprometer a la organización a garantizar que la mayoría de los alimentos de la cumbre fueran de origen vegetal.

COP28 puts food systems transformation on global climate agenda, with a range of initiatives supporting food and climate action announced during the first thematic session of the World Climate Action Summit.

“Today signals a turning point, embedding sustainable agriculture and… pic.twitter.com/wfPTbkuaqb

— COP28 UAE (@COP28_UAE) December 1, 2023