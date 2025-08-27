La Comunidad de Madrid ha repartido ya 600 kilogramos de alimentos entre la fauna autóctona del municipio de Tres Cantos, para ayudar a su supervivencia tras el incendio forestal que se produjo el pasado 11 de agosto.

El incendio, que afectó a más de 1.500 hectáreas, quemó en su mayoría pasto, matorral y parte de arbolado y fueron alcanzadas cuatro viviendas en la urbanización Soto de Viñuelas, según informaciones del gobierno regional.

El fuego obligó a la evacuación de 180 personas que tuvieron que abandonar sus casas situadas en las urbanizaciones de Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudalcampo, ésta última de San Sebastián de los Reyes.

Distribución de alimentos

En concreto, la distribución de estos alimentos, fundamentales para la supervivencia de las especies, se está realizando en el Monte Público de Soto de Viñuelas, perimetrado por una malla cinegética y muros de piedra, donde los animales no tienen otra posibilidad para sobrevivir.

Los técnicos del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente, del Gobierno regional, son los responsables de esta tarea. Además, mantienen el cuidado de los ejemplares acogidos en sus amplios terrenos, que se quedaron a escasos metros del fuego.

Heno, alfalfa y pienso

De esta manera, llevan a diario heno, alfalfa y pienso a zonas donde la mayor parte de la vegetación de pasto y matorral ha resultado quemada. Los espacios designados como comederos nutren a gamos, corzos, jabalíes, zorros, conejos, liebres y rapaces como el águila imperial ibérica, el milano negro y real o el buitre negro.

🌾 Estamos realizando aportes de alimentación suplementaria para salvaguardar la supervivencia de la fauna del Monte de Viñuelas, tras el incendio de la semana pasada. 🦌 Especialmente gamo, ciervo, corzo, jabalí, zorro, conejo, liebre y rapaces diurnas y nocturnas. pic.twitter.com/IjJ1ksoHr1 — Medio Ambiente | Comunidad de Madrid (@MAmbienteCM) August 21, 2025



En cuanto a la fauna afectada por el incendio de Tres Cantos, desde la Comunidad de Madrid indican que la mayor parte de ungulados del área (gamos, corzos, ciervos y jabalíes) se han salvado del fuego. Las cámaras de fototrampeo están permitiendo observar cómo acuden a comer de día y de noche, así como a beber en los diferentes bebederos artificiales y pozas.

40.000 litros de agua

Estos lugares se han rellenado con 40.000 litros de agua, mediante camiones cisterna y cubas de agua, evitando el riesgo de que beban en charcas naturales, donde han llegado cenizas que han podido contaminar el agua.

El Ejecutivo regional tiene previsto distribuir un total de 4.500 kilos de alimento, así como continuar llevando el agua necesaria para el consumo, hasta que las charcas reciban la previsible aportación de lluvias del próximo otoño y los pastos rebroten, ofreciendo suficientes nutrientes.