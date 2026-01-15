Los coches eléctricos de segunda mano han experimentado un crecimiento espectacular en España durante 2025, con un incremento del 53,3% en las ventas que ha alcanzado las 29.893 unidades despachadas.

Este boom del mercado de ocasión contrasta con la evolución de los precios, que han registrado una caída del 10,2% hasta situarse en una media anual de 31.471 euros. El descenso de casi 3.600 euros respecto a 2024 está impulsando el acceso a la electromovilidad para un número creciente de compradores.

El mes de diciembre ha cerrado el ejercicio con una caída interanual del 6% y un precio medio de oferta de 31.360 euros. La evolución a lo largo de los doce meses del año ha sido consistentemente negativa en términos de precios, con descensos de doble dígito en ocho ocasiones consecutivas entre febrero y septiembre. Sólo en el último trimestre las bajadas se han suavizado ligeramente, lo que indica una posible estabilización del mercado tras meses de ajustes intensos.

Tesla lidera el ranking

El gran protagonista del año ha sido el Tesla Model 3, que ha irrumpido con fuerza en el primer puesto del ranking de modelos más demandados. Con 2.416 unidades vendidas y un crecimiento espectacular del 115%, este modelo estadounidense ha desplazado al histórico líder Renault Zoe, que durante varios años consecutivos había dominado el mercado de coches eléctricos de segunda mano en España. El cambio de liderazgo refleja la madurez creciente del mercado y la diversificación de las preferencias de los compradores españoles.

El Renault Zoe, relegado al segundo puesto, sigue mostrando cifras sólidas con 1.234 unidades (+8%). En tercera posición se sitúa el Fiat 500e con 1.143 unidades y un impresionante incremento del 87%, consolidándose como una opción demandada para la movilidad urbana. El podio lo completan el Mercedes-Benz EQA con 1.138 unidades (+79%) y el Mini Hatchback con 1.081 unidades (+38%).

Descensos generalizados por regiones

Por comunidades autónomas, trece de las diecisiete regiones españolas han registrado descensos significativos en el precio medio durante 2025. Aragón lidera las caídas con un 14,9%, seguida de Galicia (11,6%) y Murcia (11,5%). También destacan los retrocesos importantes en Asturias (11,4%), Comunidad Valenciana (10,3%), País Vasco (7,7%) y Andalucía (7,6%), evidenciando una tendencia generalizada de ajuste de precios en prácticamente todo el territorio nacional.

Sólo cuatro comunidades cierran 2025 con incrementos de precio. Baleares lidera los aumentos con un 7,4%, seguida de La Rioja (+5,2%), Extremadura (+3,4%) y Madrid (+0,7%). El caso más significativo es el País Vasco, que se ha dejado casi 6.400 euros en poco más de un año, pasando de 40.909 euros en mayo de 2024 a 34.512 euros.

Interés creciente

La demanda de coches eléctricos de segunda mano sigue ganando peso entre los compradores españoles. El interés de los usuarios por este tipo de modelos ha crecido un 41,6% según coches.net durante el último año, reflejando cómo cada vez más personas se acercan a la movilidad eléctrica a través del mercado de ocasión. Los precios más accesibles frente al elevado coste de los eléctricos nuevos se configuran como el principal motor de este cambio.

Los vehículos más recientes dominan las ventas, con los de menos de un año representando el 26% del total y registrando un crecimiento del 36,8%. Los de entre uno y tres años suponen el 32,1% y han experimentado un espectacular incremento del 60,6%. Esta preferencia indica que los compradores buscan tecnología reciente, aprovechando la rápida depreciación que experimentan los eléctricos durante sus primeros años.

Peso aún testimonial

A pesar del crecimiento significativo experimentado durante todo el ejercicio, los coches eléctricos de segunda mano siguen representando sólo el 1,3% del total de vehículos de ocasión vendidos en España durante 2025, con 2,21 millones de transacciones totales. Para coches.net y GANVAM, este mercado rebaja la barrera del precio de adquisición y contribuye a acercar la electromovilidad a un mayor número de perfiles de compradores en todo el país.

En un contexto donde es necesario acelerar las medidas para alcanzar los objetivos de descarbonización, el apoyo de los coches eléctricos de segunda mano de hasta 36 meses en los planes de ayuda a la compra podría convertir el vehículo eléctrico en una opción más asequible. Esta medida impulsaría significativamente la penetración de la movilidad sostenible entre los ciudadanos españoles.

Impulso a la transición

El comportamiento de las ventas durante 2025 pone de manifiesto que el mercado de segunda mano está llamado a desempeñar un papel fundamental y decisivo en la transición hacia la movilidad cero emisiones.

Con precios cada vez más competitivos y una oferta más amplia y diversificada de modelos, los coches eléctricos de segunda mano se posicionan como una alternativa viable y accesible para quienes desean dar el salto a la electromovilidad. El ejercicio 2025 marca un punto de inflexión en la democratización del acceso a esta tecnología.