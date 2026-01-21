Emergencia climática, incendios, sequías, inundaciones, extinciones masivas de especies, contaminación de los ecosistemas… nos enfrentamos a graves amenazas ambientales. Para superarlas necesitamos el compromiso y la acción decidida de todos, incluyendo no sólo a los gobiernos y la sociedad civil, sino también, y de manera muy destacada, a las empresas.

Y es que el mundo corporativo ocupa un lugar privilegiado: concentra recursos financieros, conocimientos técnicos y una capacidad para la innovación difícilmente igualables. Por ello, cuando las empresas apuestan por sectores como las energías renovables, la economía circular o la descarbonización, son capaces de arrastrar consigo a sectores completos de actividad.

De todo ello son conscientes en el MIT Technology Review, la revista tecnológica más antigua del mundo. Fundada en 1889, esta publicación pertenece al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Cada año, elabora una lista con algunas de las empresas climáticas más prometedoras. De todas las seleccionadas en 2025, en OKGREEN nos hemos fijado en las cinco siguientes.

Reactores nucleares

La norteamericana Kairos Power está revolucionando la energía nuclear con sus reactores modulares de pequeño tamaño, unas 10 veces menor que un reactor convencional. La compañía utiliza sal fundida para enfriar las reacciones y transferir calor, en lugar del agua que suelen emplear los reactores convencionales.

Otra de las claves es su innovador combustible, basado en bolitas del tamaño de una pelota de golf que contienen uranio protegido por una serie de capas de carbono y cerámica. Este combustible ha sido desarrollado por Reino Unido y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Esta última entidad ha prometido hasta 303 millones de dólares para financiar la construcción, ya en marcha, de un reactor nuclear experimental llamado Hermes. Tanto este como el resto de los pequeños reactores modulares de Kairos Power podrían ser empleados para alimentar los centros de datos de inteligencia artificial, entre otras posibilidades.

Energía eólica inteligente

Las empresas chinas están alcanzando una posición hegemónica en la energía eólica, como demuestra el caso de Envision Energy, que en 2024 se convirtió en el segundo mayor fabricante de aerogeneradores a nivel mundial.

Esta compañía está siendo capaz de dar respuesta a uno de los principales inconvenientes de la eólica: la imprevisibilidad de los patrones del viento. Su tecnología de aerogeneradores inteligentes contrarresta las inevitables fluctuaciones de las corrientes de aire al permitir que los parques eólicos funcionen como redes coordinadas, en lugar de como máquinas aisladas.

Las turbinas de Envision Energy analizan las condiciones del viento en tiempo real, información que aprovechan para ajustar su rendimiento y sincronizarse con las demás, a fin de generar más energía. Este sistema puede aumentar la producción en aproximadamente un 15% en comparación con las turbinas convencionales.

Reciclaje de baterías

Redwood Materials lidera en Estados Unidos el sector del reciclaje de baterías de móviles y vehículos eléctricos. Hay que tener en cuenta que las baterías de los coches eléctricos duran mucho más que los propios vehículos, pudiendo seguir funcionando hasta 20 años en total.

La compañía ha descubierto que este alto rendimiento es ideal para diseñar microrredes, o redes eléctricas a pequeña escala, empleadas para proporcionar energía renovable a los centros de datos de inteligencia artificial.

En junio de 2025, Redwood presentó su primera instalación de este tipo: una microrred piloto que utiliza un total de 792 baterías de vehículos eléctricos usadas para alimentar un pequeño centro de datos en Nevada.

Baterías de sodio

La mayoría de estas baterías de vehículos eléctricos se fabrican todavía con litio, material cuya creciente demanda podría ser fuente de importantes tensiones económicas y geopolíticas en los próximos años. Pero recientemente ha aparecido una nueva tecnología que podría cambiar el panorama, y que se basa en el sodio.

De hecho, las baterías de iones de sodio se fabrican con un elemento unas 400 veces más abundante que el litio, y que además se puede encontrar en prácticamente cualquier lugar en el que haya agua de mar o depósitos de sal. Otra de sus ventajas es que se cargan más rápido. El único problema es que tienen menos densidad energética. Es decir, duran menos tiempo, lo que implica una menor autonomía del vehículo.

En este contexto, están surgiendo nuevas empresas que quieren impulsar la fabricación y comercialización en masa de las baterías de sal. Entre ellas destaca la china HiNa Battery Technology, que afirma que es capaz de solucionar el problema de la densidad energética. Ya ha conseguido que su batería alcance el 80% de la densidad de la batería de litio más empleada en China.

Cemento de bajas emisiones

El cemento es uno de los principales materiales para la construcción, lo cual supone un importante problema desde el punto de vista ambiental. Hablamos de una de las industrias más contaminantes, responsable del 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono, producidas sobre todo en el proceso de calentamiento de la piedra caliza.

La empresa sueca Cemvision se ha empeñado en reducir este impacto. Para ello, ha sustituido el cemento Portland, el tipo más común de este material, por otras alternativas que requieren temperaturas más bajas para calcinar la piedra (unos 250ºC menos), reduciendo así la cantidad de energía necesaria.

Por otro lado, en lugar de combustibles fósiles, para calentar el material emplea una combinación de plasma, hidrógeno y electricidad. En estos momentos, Cemvision está recaudando fondos para construir una planta a gran escala que le permitirá producir unas 500.000 toneladas anuales mediante su innovador método.