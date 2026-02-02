La Comunidad de Madrid analizará las aguas residuales para monitorizar la presencia de drogas y reforzar la protección de la salud. El Canal de Isabel II ampliará su sistema Vigía para detectar sustancias psicoactivas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas en la red hídrica regional.

Esta iniciativa forma parte del Plan Regional Contra las Drogas y representa la evolución del exitoso proyecto que durante la pandemia permitió detectar el SARS-CoV-2 en aguas residuales. Ahora, la versión 4.0 ampliará su alcance para incluir también contaminantes emergentes como microplásticos, PFAS y fármacos, ya contemplados en la nueva normativa europea en materia de depuración.

Monitorización integral

Las muestras de aguas residuales se obtendrán en 17 estaciones depuradoras repartidas por la región, además de otros espacios de la red de alcantarillado, abarcando aproximadamente el 64% de los habitantes madrileños. Los emplazamientos podrán cambiar o ampliarse según las necesidades detectadas, por ejemplo, para acotar el origen de contaminaciones excepcionalmente altas.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, y el consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano González, han presentado hoy esta iniciativa en el Laboratorio de Aguas Depuradas del Canal de Isabel II en Majadahonda. Matute ha enfatizado que esta monitorización en la red hídrica es un instrumento más que se pone en marcha para «avanzar en el cuidado de la salud, especialmente de la población más joven».

Con este proyecto, ha destacado la consejera, «situamos el agua y la alta tecnología al servicio de la salud». La responsable autonómica ha subrayado la importancia de contar con el Canal de Isabel II en esta labor, por su amplia experiencia en el análisis y tratamiento de aguas residuales con fines epidemiológicos.

Más allá de las drogas

El Canal de Isabel II ha ampliado significativamente el alcance de su sistema Vigía, que comenzó en 2020 monitorizando el coronavirus en las aguas residuales. La versión 4.0 incorpora ahora la vigilancia de enfermedades como la polio y la gripe, además de la detección de fármacos, sustancias químicas sintéticas (PFAS) y microplásticos.

Estos contaminantes emergentes ya están contemplados en la nueva normativa europea en materia de depuración, que exige a los estados miembros reforzar la vigilancia de parámetros químicos y biológicos. La Directiva europea 2024/3019 establece metodologías específicas para medir PFAS y microplásticos en aguas residuales urbanas antes de 2027.

Tecnología de vanguardia

El laboratorio de Majadahonda se encargará de la recepción y posterior distribución de las muestras a otros centros especializados donde, con tecnología de vanguardia, se procederá al correspondiente análisis. Los resultados proporcionarán información complementaria a los métodos de vigilancia epidemiológica habituales, facilitando una radiografía más completa del estado de la salud comunitaria.

La frecuencia y el sistema utilizado para este procedimiento variará dependiendo del tipo de analítica y los parámetros que se quieran observar. Esta flexibilidad permitirá adaptar el sistema a las necesidades específicas de cada zona geográfica.

Plan Regional Contra las Drogas

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Regional Contra las Drogas que el Ejecutivo madrileño estrenó en noviembre de 2024, con una inversión pública de 200 millones de euros y la participación de todas las consejerías del Gobierno autonómico. De las 75 actuaciones previstas, al menos 69 ya se han cumplido en su totalidad o están en avanzado estado de desarrollo.

Entre las medidas implementadas destaca el servicio 012 Contra las Drogas, que ofrece atención especializada de psicólogos las 24 horas del día y los 365 días del año. Desde su puesta en marcha, ha asistido a 453 madrileños con problemas de adicciones.

Experiencia reconocida

El sistema Vigía fue reconocido por la propia ONU y ha sido exportado a otros países como Perú, donde se implementó en las áreas metropolitanas de Lima y Callao. La Comisión Europea aprobó en marzo de 2021 la recomendación a los estados miembros para que contaran con sistemas de vigilancia de COVID-19 en aguas residuales, y la Comunidad de Madrid se anticipó casi un año a esta recomendación.

Los responsables técnicos del Canal de Isabel II destacan que esta amplia experiencia en el análisis y tratamiento de aguas residuales con fines epidemiológicos convierte a la empresa pública en referente internacional en la gestión del ciclo integral del agua para la protección de la salud pública.