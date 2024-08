El portal especialista de vehículos de ocasión de Sumauto, AutoScout24, revela que se están dando ayudas públicas a compradores de vehículos eléctricos que realmente no necesitan que se les ayude.

Desde el análisis realizado por el portal, se señala que «el actual plan MOVES III está dirigido a dar ayudas públicas por la compra de coches nuevos eléctricos o híbridos enchufables».

Plan MOVES a rentas menores

Así mismo, destaca que no sólo los eléctricos deberían ser perceptores , indicando que «el próximo Plan MOVES debería dirigir las ayudas públicas a las rentas con menor accesibilidad a la compra de un vehículo, es decir, aquella que provoca que el coche más vendido en España sea un usado de más de 15 años».

Para llegar a esta conclusión se ha tenido en cuenta que estos vehículos superan por regla general los 25.000 euros y que cuatro de cada diez hogares en España que tienen un vehículo electrificado superan los 3.000 euros de ingresos al mes, según datos recabados por el INE.

Electrificación y envejecimiento del parque

Para AutoScout24 se considera, por tanto, «que se están dando ayudas a compradores que no necesitan que se les ayude», recordando que el 94 % del parque es diésel o gasolina y que la edad media supera ya los 14 años y llegará a los 15 próximamente.

Con estos datos también se concluye que «España afronta el reto no solo de la electrificación, sino también del rejuvenecimiento de los coches que circulan por nuestras carreteras y calles».

Además, señala un detallado listado de errores en los que no debería caer el Gobierno en el próximo Plan Moves IV para vehículos eléctricos, considerando que debería «configurarse recuperando el requisito del antiguo Plan Renove que implicaba desguazar un coche antiguo, en este caso uno sin etiqueta, que son más de 7 millones en España».

Etiquetas de la DGT

En este sentido, también señalan que «la cuantía de la ayuda debería establecerse por tramos en función de la nueva etiqueta adquirida, es decir, a más sostenible, más elevada», en referencia a las pegatinas de la DGT.

De esta manera, el MOVES permitiría que un conductor con coche sin etiqueta pudiera adquirir no sólo una etiqueta CERO, sino también ECO, B o C siempre que no superen los 10 años de antigüedad.

Según el portal, esto supondría «incorporar al vehículo usado dentro del plan, siempre que sea una transacción en el canal profesional para la gestión correcta de las ayudas».

Eléctricos sin IVA

Asimismo, AutoScout24 recuerda que, más allá de los planes MOVES existen otras fórmulas que permitirían reducir los precios de los vehículos electrificados, como la deducción del 100 % del IVA en su compra, si bien debería limitarse a aquellos modelos por debajo de 25.000 euros para que sea efectiva en rentas medias.

Se pone como ejemplo el próximo lanzamiento del Fiat Grande Panda eléctrico, que tendrá un precio en torno a los 20.000 euros, por lo que eliminar el 21 % de IVA dejaría su precio en 15.800 euros, mucho más asequible.

Ayudas al retrofit

Por otra parte, se considera que se debe incluir en los planes de ayudas el retrofit, es decir, reconvertir a eléctrico un vehículo de combustión, operación que es posible hacer a partir de 15.000 euros tomando como referencia el mercado francés, que junto con el británico, es el gran abanderado de esta tendencia.

Incluir ayudas del MOVES para esta reconversión facilitaría que coches ya existentes con etiqueta B o C pasen a ser CERO, encontrando así una nueva vía para electrificar el parque de forma más asequible para el bolsillo y sin obligar a cambiar de vehículo, simplemente reformarlo por dentro.

Según Ignacio García Rojí, portavoz de AutoScout24, «lo ideal es que el rejuvenecimiento y electrificación del parque llegasen por las matriculaciones, pero son muy pocos los hogares que pueden permitirse comprarse un coche nuevo actualmente».

Solución transitoria

El portavoz considera que «hay que ser realistas y eso pasa por incluir en los planes a los vehículos usados y también a los de combustión como una solución transitoria que permite bajar la edad media del parque hasta que los electrificados tengan precios más asequibles».

Como consecuencia, García Rojí apunta que «cuando esto ocurra aumentará su presencia en número y poco a poco alimentará el stock de usados que haga que estos coches lleguen a capas de población con menos renta. Será más fácil conseguir un parque sostenible con soluciones intermedias que con otras drásticas y que buscan el cambio, imposible, de forma inmediata».