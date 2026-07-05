Así puedes salvar a tu perro de un golpe de calor mortal: identifica estos síntomas a tiempo

España y buena parte de Europa afrontan una ola de calor que dispara las temperaturas hasta límites extremos. En este contexto, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha lanzado una alerta específica sobre uno de los riesgos menos visibles del verano: el golpe de calor en los perros, que en el 14% de los casos puede resultar mortal si no se actúa con la suficiente rapidez.

La organización insiste en que reconocer los primeros síntomas marca la diferencia entre una recuperación completa y una urgencia veterinaria grave, por lo que ha difundido un protocolo de actuación dirigido a todos los propietarios de mascotas.

Síntomas que no hay que ignorar

El golpe de calor no siempre se manifiesta de forma evidente al principio, lo que retrasa la reacción de muchos dueños y agrava el pronóstico del animal.

Entre las señales más claras que recomienda observar la RSCE se encuentran una lengua de color rojo muy intenso, acompañada de un jadeo desproporcionado que no cesa aunque el perro deje de moverse.

A estas se suman la debilidad repentina, la pérdida de coordinación al caminar, el exceso de salivación, la respiración agitada y un decaimiento que aparece de forma brusca, sin explicación previa aparente.

Cómo actuar en caliente

Ante cualquiera de estos síntomas, el primer paso es trasladar al animal a un lugar fresco, ventilado y a la sombra, alejado de superficies calientes como el asfalto. Es fundamental detener de inmediato cualquier actividad física, por leve que parezca, ya que el ejercicio continuado eleva aún más la temperatura corporal del perro.

El enfriamiento debe ser progresivo: se recomienda aplicar agua fresca, nunca helada, en el cuello, las axilas, las ingles, el abdomen y las patas del animal. Si el perro puede beber por sí mismo, conviene ofrecerle pequeñas cantidades de agua, sin forzar nunca la ingesta, ya que podría provocar vómitos o ahogamiento.

El veterinario, paso obligatorio

La RSCE subraya que estas medidas de primeros auxilios no sustituyen en ningún caso la atención profesional, por muy eficaces que parezcan a corto plazo. Incluso si el animal muestra signos de mejoría tras el enfriamiento, es imprescindible contactar cuanto antes con un veterinario, porque el golpe de calor puede provocar daños internos que no son visibles a simple vista.

Estas lesiones, advierte la organización, pueden evolucionar con rapidez en las horas posteriores al episodio, afectando a órganos como los riñones o el hígado.

Errores que agravan el problema

La organización también alerta sobre prácticas habituales que, lejos de ayudar, pueden empeorar el estado del animal en lugar de aliviarlo. Aplicar hielo directamente sobre la piel, usar agua extremadamente fría o intentar bajar la temperatura corporal de forma brusca figuran entre los errores más frecuentes y peligrosos.

Estos métodos provocan una vasoconstricción que dificulta la disipación real del calor interno, retrasando la recuperación del perro en lugar de acelerarla.

Cachorros, sénior y razas vulnerables

No todos los perros toleran el calor de la misma manera, según recuerda la RSCE, que pide un cuidado especial con determinados perfiles. Los cachorros y los perros sénior son los más vulnerables, ya que su capacidad de termorregulación es menor: en los primeros aún no está del todo desarrollada, y en los segundos suele verse reducida por la edad.

También influyen la anatomía, el tamaño, el tipo de pelaje y el estado general de salud de cada animal a la hora de soportar las altas temperaturas. Los perros braquicéfalos, como el bulldog francés o el carlino, tienen mayor dificultad para disipar el calor por sus características respiratorias. Los ejemplares de gran tamaño, como el san bernardo o el mastín, y las razas de pelaje denso, como el husky siberiano, completan el grupo de mayor riesgo.

Prevención en el día a día

Para reducir el riesgo de golpe de calor, la RSCE recomienda evitar los paseos en las horas centrales del día, cuando el sol y el asfalto alcanzan su punto más alto.

Limitar el ejercicio intenso, garantizar en todo momento el acceso a agua fresca y mantener a los perros en espacios ventilados son otras medidas básicas de protección.

La organización insiste, además, en que nunca debe dejarse a un perro dentro de un vehículo, ni siquiera durante unos minutos, ya que la temperatura interior puede dispararse en poco tiempo.

Guía rápida: síntomas y cómo actuar

Síntomas de alerta:

Lengua de color rojo muy intenso

Jadeo intenso y desproporcionado

Debilidad y pérdida de coordinación

Exceso de salivación

Respiración agitada

Decaimiento repentino

Cómo actuar:

Trasladar al perro a un lugar fresco y a la sombra

Detener cualquier actividad física

Aplicar agua fresca (no helada) en cuello, axilas, ingles, abdomen y patas

Ofrecer agua en pequeñas cantidades, sin forzar

Acudir de urgencia al veterinario, aunque el perro parezca mejorar

Evitar: