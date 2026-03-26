Aplasta tu caja antes de depositarla en el contenedor azul: ese es el gesto que Ecoembes pone en el centro de su nueva iniciativa, Todo encaja, aplasta tu caja, un proyecto para mejorar el aprovechamiento del contenedor de papel y cartón.

La propuesta nace en el marco de Circular Talent Lab XVI, el programa de innovación de Ecoembes que conecta talento joven con retos reales de la economía circular. Con ella, la organización da respuesta a uno de los problemas más habituales en el uso cotidiano del contenedor azul.

El contenedor azul, al límite

El auge del comercio electrónico ha disparado en los últimos años el volumen de embalajes de cartón que llegan al contenedor azul. Los pedidos online y la proliferación de packaging han multiplicado la presencia de cajas en los hogares españoles.

Cuando estas cajas se depositan sin plegar, ocupan un espacio desproporcionado y reducen la capacidad efectiva del contenedor, independientemente de su tamaño. La consecuencia es visible: situaciones de desbordamiento que afectan al servicio de recogida y a los vecinos de todo el barrio.

Palanca o pedal

El problema no radica en la cantidad de cartón que los ciudadanos reciclan, sino en cómo lo depositan. Un gesto mínimo marca la diferencia entre un contenedor que funciona con eficiencia y uno que llega al límite antes de que pase el camión de recogida.

Para dar respuesta a este reto, el equipo de Circular Talent Lab ha propuesto incorporar al contenedor un sistema de palanca o pedal. Este mecanismo permitiría al ciudadano aplastar la caja directamente en el punto de recogida, sin necesidad de prepararla en casa.

Concienciación y solución

Eliminar los grandes huecos que generan los envases sin compactar mejoraría la eficiencia del servicio de forma directa. La propuesta fue elaborada por seis profesionales con perfiles multidisciplinares que analizaron el problema desde ángulos técnicos, comunicativos y de comportamiento.

Su diagnóstico fue claro: junto a la concienciación ciudadana, era imprescindible ofrecer una solución física en el lugar de depósito. El sistema de palanca o pedal responde a esa doble necesidad: facilitar el gesto y consolidar el hábito.

TheCircularLab

La iniciativa se articula bajo el concepto creativo Todo encaja, aplasta tu caja, un mensaje directo y cercano pensado para transformar una rutina cotidiana. El eslogan persigue que aplasta la caja se convierta en un acto reflejo del reciclaje responsable, como lo es ya separar el plástico del papel.

Circular Talent Lab funciona dentro de TheCircularLab, el centro de innovación abierta de Ecoembes ubicado en Logroño. En este espacio de co-creación, la organización desarrolla proyectos para anticipar retos, probar nuevas respuestas y avanzar hacia un modelo más circular en la gestión de residuos.

Récord de reciclaje

La XVI edición del programa refleja la apuesta de Ecoembes por incorporar miradas frescas a desafíos concretos del sistema. Iniciativas como esta demuestran que la innovación aplicada puede arrancar de algo tan cotidiano como aplasta tu caja en el lugar adecuado.

Ecoembes cerró 2024 con más de 1,5 millones de toneladas recicladas de los envases que gestiona, un 5,4% más que el año anterior. La organización, activa desde 1997, trabaja por un futuro sin residuos a través de la reducción, la reutilización y el reciclaje.

Su actividad está regulada por la Ley 7/2022 y el Real Decreto 1055/2022, marco legal de la responsabilidad ampliada del productor. En 2025 amplió su campo de acción a la gestión de envases comerciales, en línea con las nuevas obligaciones que la normativa impone a las empresas.

Más de 24.000 compañías confían en Ecoembes para hacer posible el reciclaje de sus envases. Con Todo encaja, aplasta tu caja, la organización convierte un acto tan simple como aplasta la caja en el primer eslabón de un sistema circular más eficiente.