Ante el auge de las instalaciones de las energías renovables, la seguridad se ha convertido en una de las preocupaciones de las compañías generadoras de eólica y solar que demandan vigilantes en las áreas en las que operan.

Pero no hablamos de vigilantes físicos, de personal desplazado en el terreno, nos referimos a soluciones de videovigilancia autónomas y que funcionan con paneles solares que compañías españolas como Nordex-Acciona y SolarPark han implantado.

Cada vez más parques de energías renovables priorizan la seguridad de sus instalaciones y protección de sus equipos frente a robos e intrusiones y empresas como BauWatch, con soluciones de videovigilancia para diversos proyectos de construcción, obras y mantenimiento, implementación de medidas y torres de videovigilancia.

Crecimiento de las renovables

España ha sido testigo de un crecimiento notable en proyectos de energía verde en los últimos años un crecimiento refleja el compromiso del país con la reducción de emisiones de carbono y la transición hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medioambiente.

La construcción y mantenimiento de campos de energía renovable, tanto eólica como solar, involucran materiales costosos y equipos especializados que a menudo son vulnerables al robo, vandalismo y otros actos de sabotaje.

Además, el aumento en la demanda de paneles solares y turbinas eólicas ha contribuido a la escalada de los precios de estos componentes, lo que subraya la urgente necesidad de medidas de seguridad adecuadas para proteger las inversiones y garantizar la continuidad operativa de estos proyectos.

Medidas de seguridad

En un momento en que la transición hacia fuentes de energía renovable, las empresas toman medidas proactivas para proteger los parques de energía renovable contra cualquier riesgo potencial.

A finales de 2023, la empresa Nordex, parte del relevante grupo español de construcción de infraestructuras Acciona, tenía que realizar la reparación de un aerogenerador en el parque eólico Gecama en Cuenca.

Uno de los rodamientos del eje de las palas se rompió y este tipo de reparación requiere desmontar por completo la parte superior del aerogenerador (todas las palas y el motor).

Autónoma y autosuficiente

Se trata de una reparación que suele llevar varias semanas. Dada su complejidad, era necesario proteger y vigilar los materiales usados en las labores de reparación así como la maquinaria.

Se instaló una torre de videovigilancia que funciona mediante energía solar y es completamente autónoma y autosuficiente, aun en días nublados. La tecnología de la compañía permitiría avisarles por megáfono y evitar accidentes.

Una situación que Nordex-Acciona remedió con esta tecnología que salva situaciones como las de «contratar vigilantes de seguridad tradicionales, pero cada vez son más difíciles de conseguir por la escasez de vigilantes en el mercado, sobre todo en zonas rurales aisladas», aseguran desde BauWatch.

Zonas aisladas

Además, la implementación de torres de videovigilancia durante el mantenimiento, reparación y construcción de parques eólicos es vital. «Los parques eólicos en concreto suelen ser zonas bastante aisladas, sin suministro eléctrico y con la particularidad de que cada aerogenerador suele estar distanciado unos 500 metros lo que hace muy difícil una óptima vigilancia física» señala David Ballester, ejecutivo de cuentas de la empresa instaladora de estos sistemas de seguridad.

Otra de las empresas que ha implementado una torre de seguridad es Solarpark, empresa de Sevilla dedicada a la construcción de plantas fotovoltaicas en todo el mundo.

La solución de paneles solares tenía sentido ser implementada con una torre de videovigilancia que funcionara con la misma tecnología que crean, algo así como que los paneles solares protegen a sus homónimos.

Evitar robos e intrusiones

«Normalmente, las plantas solares están situadas en lugares remotos sin electricidad. Esta situación es muy crítica cuando se inicia la construcción del proyecto, ya que es muy común que se produzcan robos debido a la falta de luz, a que no hay nadie cerca del lugar y a que aún no hay electricidad. Al tratarse de una construcción energética, tienen mucho material eléctrico y fotovoltaico (cableado, paneles solares, máquinas, etc.) por proteger», comenta Adrián Tamarit, ingeniero de servicio de BauWatch.

Pepe Maron, encargado de seguridad de Solarpark, explica que su objetivo de seguridad «era evitar intrusiones no deseadas y comprobar las tareas de mantenimiento. Además, buscábamos minimizar al máximo las falsas alarmas y tener todos los sistemas de seguridad al máximo nivel de operatividad y eficacia».

Específicamente querían evitar posibles puntos ciegos de intrusión, ya que han experimentado robos en el pasado, sobre los que informaron a la policía y que ven en esta solución una forma de completar su sistema de seguridad en caso de que alguna parte del mismo esté inoperativo y también podemos utilizarla en la fase de construcción durante el acopio de materiales.

Cumplir los plazos

Por otra parte, Tamarit apunta que otro de los aspectos clave para el éxito de este proyecto ha sido asegurar el parque e instalación de la empresa para que sus operarios pudieran cumplir con la fecha de finalización del parque solar, «si no lo hacen a tiempo podrían perder mucho dinero».

Además, otra de las variables que se consideraba es que algunas partes del parque solar son muy costosas y también difíciles de conseguir, por lo que tenían que asegurar el valor de su obra de la mejor manera posible.