De la carretera al mar, de rodar por el asfalto a coger las mejores olas, es la nueva propuesta de economía circular que ha lanzado la marca Blue Banana con los trajes de surf de neopreno hechos a partir de neumáticos.

La marca española de moda outdoor y aventura se ha aliado con una automovilística alemana para marcar un antes y después para la práctica del surf, añadiendo el valor del cuidado ambiental.

Según Blue Banana, se trata de «su producto más especial e innovador hasta el momento», al proponer para los amantes de las olas y el mar su primer neopreno fabricado a partir de caucho reciclado de neumáticos en colaboración con Volkswagen.

Segunda vida a los neumáticos

La nueva prenda de neopreno para la práctica del surf viene a reforzar el compromiso con la aventura de la firma y es el resultado de meses de desarrollo para dar una segunda vida a los neumáticos. El traje, diseñado para aguas frías y templadas, está confeccionado con Limestone sobre la base de neumáticos reciclados de coches Volkswagen.

El neopreno, bautizado como Roadcycled Wetsuit, se presenta en color negro y con el logotipo de la marca en la parte delantera: una equis en color blanco reflectante, que se repite en diferentes zonas del traje como debajo del cuello y en la pantorrilla. También cuenta con otros estampados reflectantes alrededor del cuello y en los puños, así como costuras reforzadas y estancas.

«Hemos trabajado en este proyecto durante meses. Queríamos mostrar cómo un recurso como el caucho de los neumáticos, que ha cumplido su ciclo de vida original, puede ser transformado en un producto útil y duradero, adaptado a las exigencias del surf», comenta Nacho Rivera, co-CEO de Blue Banana.

Rendimiento y el respeto por el entorno

«El neopreno Roadcycled Wetsuit no sólo representa un avance en la innovación de materiales, sino que también da visibilidad a una nueva forma de hacer surf, donde el rendimiento y el respeto por el entorno pueden convivir» describe Rivera

«Somos conscientes de que este proyecto no va a cambiar el mundo, pero sí buscamos despertar la conciencia sobre pequeños gestos que pueden tener un impacto positivo en nuestro entorno. El Roadcycled Wetsuit se ha diseñado para aquellos que quieren vivir el surf de una forma distinta» afirma Juan Fernández-Estrada, co-CEO de Blue Banana.

Las raíces del surf en España

La campaña del neopreno, Born for the road. Re-born to surf, se desarrolla de la mano de dos grandes figuras del surf como Nacho Sebastia y Alazne Aurrekoetxea.

Los dos recorren el norte de España, la zona por la que se introdujo el surf en nuestro país en el ID. BUZZ, la versión eléctrica de la mítica T1 de Volkswagen.

Durante el viaje, retratado en el documental Pioneers, ambos reflexionan sobre la historia del surf, el bienestar que genera, las comunidades que forman o la huella que deja en el medioambiente.

Para ello, conversan con figuras clave como Eneko Acero e Ibon Amatriain, dos de los primeros surfistas profesionales en España o Craig Sage, un australiano que se mudó a Mundaka hace 30 años para dedicarse al surf.

Emprendedores sostenibles

También le dan voz a emprendedores con iniciativas sostenibles alrededor del deporte como Jose y Stephan de Kun_tiqi (tablas de surf naturales) o Borja Agote, fundador de weareblu (cera sostenible).

La marca Blue Banana nació en 2016 en España con la misión de inspirar a las nuevas generaciones, animándolas a hacer de su vida una aventura. La compañía española se constituye en un principio como una marca digital de sudaderas y camisetas dirigidas a un público joven, curioso y activo.

Con el tiempo ha ido ampliando su catálogo y se ha desmarcado del resto de firmas por la calidad de las historias y contenido en sus redes sociales.

Materiales sostenibles

Blue Banana busca inspirar a través de la aventura, los viajes y la naturaleza con colecciones son desenfadadas, minimalistas y se caracterizan por su icónica «X», el emblema de la marca.

Además, comprometidas con el medioambiente y en sintonía con los valores de honestidad de la marca, las prendas de Blue Banana están hechas de algodón 100 % orgánico, poliéster reciclado y otros materiales innovadores que implican un menor impacto medioambiental.

Pioneros en compensar el CO₂

Blue Banana hizo historia en 2021 al convertirse en la primera marca de ropa española en negativizar sus emisiones de carbono, es decir, compensa el doble de su huella de CO₂ y lo hace colaborando en proyectos de purificación del aire avalados por instituciones gubernamentales como las Naciones Unidas o el Ministerio de Transición Ecológica.

El neopreno de Blue Banana ya está disponible on line y en las tiendas físicas de Blue Banana en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao con un precio de 299 euros.