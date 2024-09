Searching for Science, el nuevo sitio web de Google Trends que profundiza en las principales preguntas de ciencia más buscadas entre 2004 y 2023 en 41 países de Europa, ha desvelado la curiosidad de los españoles por los agujeros negros y el calentamiento global.

El site de Google, disponible en español, ofrece información sobre más de 120 temas, desde los grandes avances y los descubrimientos más importantes de los últimos 25 años, hasta los temas cotidianos más buscados de Astronomía, Ciencias Biológicas, Química, Ciencias de la Tierra, Matemáticas y Física.

España, en el séptimo puesto

En la clasificación entre los 41 países que Google incluye del continente europeo, España se sitúa en un relevante séptimo puesto. Encabezan el ranking, Polonia, Portugal, Irlanda y Lituania por este orden.

Según los responsables de Google, entre las búsquedas de los españoles hay interés en mirar al espacio, pero también en saber qué ocurre en el planeta Tierra.

Y parece que lo que proponía la película Don´t look up (No mires arriba), que satiriza la negación de la ciencia, no se cumple en las búsquedas, aunque sea a medias. A medias porque sí que miramos hacia arriba, ya que el término más buscado es, según Google, «Agujero negro» con un pico de búsquedas de este término en 2019.

Calentamiento global en Google

A medias porque sí que miramos hacia abajo, porque el «Calentamiento global» del planeta es el segundo tema con más alto nivel de interés en las búsquedas.

El año pasado, las búsquedas sobre clima alcanzaron un máximo histórico, superando a la media europea en más de un 270 % y las de cambio climático aumentaron más de un 40 %.

La clasificación por temas de Google sobre las preferencias de los españoles a la hora de saber más sobre ciencia revela que, además de su interés por los agujeros negros y el calentamiento global, también querían conocer sobre la fusión nuclear, el Bosón de Higgs y el telescopio espacial James Webb.

Agujeros negros

Acerca de su interés sobre «Agujero negro», las preguntas que más se hacen durante las búsquedas relacionadas con este fenómeno son «cómo se forman», «cuánto miden» o «cómo es un agujero negro».

Además, cuando los usuarios buscaron sobre este concepto, también se interesaron por información sobre «NASA», «Tierra», «Messier 87» o «Telescopio», entre otros.

Como ya adelantábamos, el cambio climático es el segundo tema con más alto nivel de interés en la búsqueda y entre las preguntas relacionadas más buscadas por los españoles entre 2004 y 2023 se encuentra «¿Cómo se detiene el cambio climático?».

Curiosidad por el cambio climático

Entre las preguntas más frecuentes relacionadas con los términos científicos que los españoles guglean, están «Cómo se detiene el cambio climático», «Qué provoca el calentamiento global», «Por qué es un problema el calentamiento global» o «Cómo nos afecta el calentamiento global».

Cuando los usuarios de España buscaron sobre «Calentamiento global», también buscaron sobre temas relacionados con «Cambio climático», «Contaminación», «Efecto invernadero, «Entorno natural» y «Atribución del cambio climático reciente», según Searching for Science.

Toda esta información se muestra en la plataforma Searching for Science como una narración visual donde cada país cuenta con una constelación que representa en forma de estrellas las materias científicas más buscadas por sus ciudadanos. Cada constelación está conectada con hasta cinco temas relacionados, que son los principales resultados de cada nación.

Constelación de Google

Para crear estas conexiones y establecer las estrellas que forman parte de una constelación, el equipo de Google Trends ha analizado las cuestiones relacionadas con estos avances científicos y disciplinas populares en cada país tomando como base los datos del mes que más búsquedas se registraron sobre cada asunto en concreto.

Al entrar en la web se puede consultar el apartado de «Conocimientos» que cuenta con información acerca de estás búsquedas dividido en partes que analizan puntos concretos.

Se puede ver el ranking de clasificación temático, muestra los avances más buscados en un país concreto y cómo se posiciona la cuestión seleccionada en la clasificación general.

Preguntas más frecuentes

La línea de tendencia es un gráfico que presenta la evolución del interés de la búsqueda en un país determinado sobre un tema específico con el paso del tiempo y lo compara con el dato de búsquedas promedio que ha tenido en el resto de Europa.

Este interés se expresa en forma de valores indexados del 0 al 100, donde 100 se corresponde con el mes y el año en el que el interés de búsqueda alcanzó su nivel más alto, tanto en el país en cuestión como en el promedio de Europa.

El apartado de preguntas más frecuentes son las expresiones buscadas más habituales que proporcionan información adicional sobre las respuestas que busca la gente. Pulsando estas preguntas, la plataforma abre una pestaña nueva para que el usuario pueda realizar esas consultas directamente en Google y ampliar en los resultados.

Invitación a explorar

Los temas relacionados que aparecen en el apartado de información son los subtemas más buscados dentro de una materia principal más amplia y que coinciden con lo que se muestra en la constelación. Además, dentro de los filtros de países y temas, también se pueden seleccionar las búsquedas relacionadas.

De esta forma, Google invita a explorar las búsquedas de las diferentes áreas científicas, permitiendo a los usuarios aprender sobre el mundo que les rodea. Una herramienta útil para descubrir conceptos, conocimientos relacionados entre sí y contribuir a la formación profesional y personal.