Según datos de la Fundación Affinity, en el 2022 se recogieron en España más de 285.000 perros y gatos de la calle. Muchos de los animales, de los perros y gatos, que se regalan con la impulsividad en Reyes son abandonados al poco tiempo.

Esto ocurre especialmente en la época de verano, cuando con las vacaciones, muchas familias dejan su hogar habitual y contemplan como única opción el abandono de su animal ante la imposibilidad de poder hacerse cargo de él durante esos días o semanas.

En estos días tras la Navidad son muchos los hogares en los que aparecen un nuevo miembro, una mascota como regalo muy especial pensando en que es una buena idea.

Es un hecho que la demanda de animales crece considerablemente antes de las Navidades porque muchas personas optan por ellos a la hora de regalar. Este hecho provoca que el 30% de los compañeros regalados terminen en la calle pasadas las fiestas, según la asociación Libera y la Fundación Franz Weber.

Pero, lamentablemente, muchas familias cambian rápido de opinión y deciden abandonarlos al poco tiempo sin haber valorado bien las responsabilidad de acoger a un ser vivo.

Cada año, después de las fiestas, las protectoras experimentan un pico de abandonos preocupante. Y todo ello sin tener en cuenta el bienestar de los propios animales, que no son cosas sino animales vivos que sienten.

Pensar antes de regalar

Desde Nubika aportan tres razones de peso por las que regalar un animal no siempre es la mejor opción, aunque parezca una buena una buena y bonita opción. Con estos consejos descubrimos que hay muchas circunstancias que se deben meditar con calma antes de tomar la decisión.

1. Compromiso. Los animales son una responsabilidad a largo plazo que requieren de tiempo, atención, cuidado y recursos económicos. Si no le puedes garantizar unas mínimas condiciones de bienestar y calidad de vida, como se las garantizarías a cualquier otro miembro de la familia, no puedes tener un animal. Nuestros compañeros tienen una serie de necesidades (alimentarias, médicas, ocio…) que se han de cumplir sí o sí.

2. Incompatibilidad. Las personas tenemos estilos de vida muy diferentes: trabajo, viajes, ocio… Regalar un animal sin tener en cuenta si su cuidado va a ser compatible con el estilo de vida de la otra persona, no solo supondrá un problema para el nuevo miembro de la familia. Su dueño se puede ver obligado a tener que cambiar su estilo de vida y, por el motivo que sea, no querer o no poder.

3. ¿Y si la persona sorprendida no quiere un animal? No todo el mundo está preparado para asumir la responsabilidad y los cuidados de un animal. Ni siquiera todo el mundo tiene que querer asumirla. Si te hace ilusión regalar un perro o un gato, debes haberlo discutido con esa persona y advertirla. Este tipo de sorpresas no siempre son gratas.

Antes de regalar, hay que pensar

Laura Barreal, project manager de Nubika insiste en pensar mucho y tener en cuenta que un animal no es un juguete antes de tomar una decisión. «No hay que dejarse llevar por la emoción. Hacerse cargo de un animal de compañía conlleva unas responsabilidades y hay que estar 100% seguro de que se estará comprometido con su cuidado y bienestar», explica Barreal.

Desde Nubika recuerdan que no hay que olvidar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 70% de los perros del mundo no tienen un hogar.

«En el caso de aquellas personas que lo hayan meditado bien y quieran seguir adelante con la incorporación de este nuevo miembro a la familia, lo ideal es apostar por la adopción. Pero tengamos en cuenta que es un gran cambio tanto para el animal como para sus cuidadores. Es fundamental ser paciente durante todo el proceso de adaptación y brindar al animal el tiempo necesario para acomodarse a su nuevo hogar y rutina», aclara Barreal.

Además, animan a dar una segunda oportunidad a aquellos animales a los que la vida ha tratado mal. Muchas protectoras brindan atención veterinaria garantizada al adoptar a sus residentes.

Adoptar es una decisión ética que contribuye a la conciencia pública sobre el bienestar animal, ayuda a desbloquear la situación de muchos refugios desbordados y promueve prácticas responsables, apuntan dede Nubika.