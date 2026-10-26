Parece Alemania o Austria pero el mercadillo navideño más bonito está en España y muy poca gente lo conoce

A tan sólo dos meses de Navidad, planificar los viajes con antelación se ha convertido en la tradición de numerosas personas y es en este momento cuando pensamos en mercadillos navideños europeos como los de Praga, Viena o Estrasburgo. Aunque, España cuenta con un rincón que ensalza la magia de la Navidad europea sin necesidad de salir del país.

Un mercadillo navideño que combina el encanto de los tradicionales mercados centroeuropeos con el clima mediterráneo y las vistas al mar. Esta experiencia única se sitúa en Málaga respondiendo al nombre de Muelle Uno.

¿En qué se inspira este mercadillo?

El mercadillo situado en el puerto malagueño destaca por su decoración inspirada en Colmar, uno de los pueblos más famosos de la región francesa de Alsacia.

Los turistas pueden recorrer puestos donde encontrar productos artesanales, juguetes, decoración navideña, complementos, regalos originales y propuestas gastronómicas. Al mismo tiempo, el lugar permite pasear por el encantador mercadillo mientras se contempla el mar mediterráneo.

Las fechas perfectas

Hasta el momento, no se han confirmado las fechas exactas de esta edición. Sin embargo, la actividad navideña comenzará a finales de noviembre y se extenderá hasta después del día de Reyes.

La experiencia pone su broche final con un paseo por la calle Larios, conocida por su espectacular alumbrado. Por lo tanto, Málaga se presenta como uno de los destinos más atractivos para vivir la Navidad, combinando tradición, gastronomía, objetos y un ambiente festivo que estará marcado por la calidez del sur.