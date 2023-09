Citroën destaca por ser una de las marcas de automóviles que más vende a nivel mundial. Sólo en España logró matricular 60.000 unidades en 2022, alzándose como el sexto fabricante que más operaciones cerró en el mercado nacional y la segunda en el segmento de los vehículos comerciales. Característica que no impide que el fabricante lance ediciones especiales y limitadas como la de My Ami Buggy. Una solución de movilidad que muestra su cara más aventurera, sin puertas, ni techo, con pasos de rueda y parachoques tanto delanteros como traseros.

Tras el fulgurante éxito obtenido en 2022 con la venta online de las 50 unidades de la «serie ultralimitada My Ami Buggy» en Francia, Citroën lanzo una nueva edición espacial de 1.000 unidades el pasado mes de junio que se agotó en menos de 10 horas después de ampliar los mercados y comercializarse en nueve países: Italia, España, Bélgica, Grecia, Portugal, Reino Unido, Marruecos y Turquía, además de Francia con un precio de 10.490 euros.

OKDIARIO ha viajado a Domaine de Maffliers, un espectacular bosque de 35 hectáreas situado a sólo 40 Km al norte de París, para conducir por primera vez My Ami Buggy en un recorrido de no más de 15 minutos, hemos podido comprobar las diferencias con sus hermanos, My Ami y My Ami Cargo, por los distintos accesorios que confieren su singular carácter aventurero y sus similitudes en las sensaciones de conducción, ya que el motor no cambia. Tampoco cambia el límite de velocidad, 45 km/h, que permite que se puede conducir con el permiso AM que se puede obtener con quince años cumplidos al tratarse de un cuadriciclo ligero.

My Ami Buggy

Esta segunda serie limitada se basa en el mismo principio: elimina las puertas y el techo para disfrutar al máximo del tiempo de ocio, mantener el contacto directo con la naturaleza y ofrecer una agradable sensación de libertad. No obstante, para resguardar a los ocupantes de las inclemencias del tiempo, se han añadido y modificado los accesorios de protección: unas lonas de plástico con cremallera y una capota, lo que ofrece un habitáculo casi cerrado a la entrada del viento, el frío o la lluvia. Un modelo que incluye rasgos procedentes del universo de los SUV y de mitos como el Méhari.

La carrocería del My Ami Buggy II reafirma su carácter intrépido, conservando el color caqui y el color negro en los elementos de protección: los parachoques, las defensas, los cubrecárteres, los embellecedores de los faros, los pasos de rueda, los faldones laterales y el alerón trasero, todos ellos diseñados para darle un aspecto robusto.

La personalidad se debe también a la vitalidad y frescura que le aportan sus intensos toques de amarillo, presentes tanto en la carrocería (embellecedores de la parte delantera y flechas situadas encima de los pasos de rueda) como en el habitáculo (portaobjetos, correas en las puertas, ganchos para bolsas, costuras de los asientos y alfombrillas).

Esta nueva edición del My Ami Buggy incorpora un elemento de la línea de accesorios de viaje de color amarillo ácido presentada en diciembre de 2021 junto con el vehículo conceptual que dio lugar al modelo actual. Se trata de una bolsa extraíble que encaja en el hueco situado en el centro del volante y que, además de ser práctica e ingeniosa, actúa también como elemento decorativo. Se sujeta colocando unas correas con cierre de clip alrededor de los dos arcos. Esta bolsa de cremallera se puede utilizar para guardar objetos personales y los ocupantes la pueden llevar consigo cuando abandonan el vehículo.

Un accesorio útil y que hemos utilizado en la prueba dinámica para guardar las gafas, llaves y móvil, también hemos probado el Ultimate Ears Boom, que es un pequeño altavoz bluetooth que puede llevarse fácilmente a cualquier parte, con un sonido envolvente 360°.

Gama electrificada

My Ami Buggy no es el único modelo que hemos ido a probar a París. También hemos tenido la oportunidad de ponernos al volante del Citroën C5 Aircross Hybrid 136, el Citroën C5 X Plug-In Hybrid 180 o los Citroën Ë-C4 y ë-C4, esto es, todas las alternativas que estrenan los modelos electrificados de la marca de aquí a finales de 2023. Seis novedades, además de una aplicación para smartphone y otros soportes, se sumarán al catálogo del doble chevrón en lo que queda de año.

Citroën C5 Aircross Hybrid 136 : primera etiqueta ECO de la marca

: primera etiqueta ECO de la marca Citroën C5 X Plug-In Hybrid 180 : tiene un motor eléctrico de 81,2 kW

: tiene un motor eléctrico de 81,2 kW Citroën Ë-C4 : se produce en la fábrica de Stellantis en Madrid

: se produce en la fábrica de Stellantis en Madrid Citroën ë-C4 X: cuenta con más de 420 kilómetros de autonomía

El último semestre de 2023 será el del estreno de la hibridación suave (MHEV) en la gama Citroën, lo que le otorga la cotizada etiqueta ECO de la DGT. Dotado de una tecnología híbrida de 48 V, el SUV Citroën C5 Aircross Hybrid 136 une las prestaciones y la eficiencia del motor gasolina PureTech 136 con las de un propulsor eléctrico de 21 kW, ofreciendo una experiencia de conducción inédita en la que tanto las emisiones de CO2 como el consumo de combustible se reducen considerablemente.

El Doble Chevrón también lleva más lejos su gama de berlinas eléctricas Made in Spain, formada por los Citroën Ë-C4 y Ë C4 X fabricados en Madrid, con la incorporación de una nueva motorización cero emisiones de 156 CV (115 kW). Su batería de 54 kWh de última generación permite alcanzar una autonomía de 420 Km en ciclo combinado WLTP, una cifra que puede aumentar en recorridos urbanos. Además, se han trabajado aspectos prácticos como la velocidad de carga de la batería, que cuenta con una modalidad rápida que consigue sumar 100 Km de autonomía en 10 minutos si se utiliza un punto de 100 Kw con corriente continua.

Sin salir de los vehículos con distintivo CERO de la DGT; el SUV C5 Aircross y la berlina de alta gama C5 X refuerzan su oferta de motorizaciones híbridas enchufables (PHEV) con la llegada de las versiones Plug-In Hybrid 180, que destacan por su accesibilidad y el placer de conducir que proporcionan.

La cadena de tracción Plug-In Hybrid 180 se distingue por sus prestaciones y su agrado de conducción al sumar la potencia de un motor gasolina PureTech 150, un motor eléctrico de 81,2 kW y una caja de cambios automática ë EAT8, que entregan, conjuntamente, una potencia de 180 CV.