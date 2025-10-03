Es sólo septiembre, pero ya se sabe cual va a ser la marca de coches más vendida en España en 2025. Desde que se inicio el año, Toyota ha sido líder indiscutible del ranking y acumula, hasta la fecha, 73.682 unidades matriculadas, con una importante diferencia del segundo y el tercer puesto que ocupan Renault y Volkswagen, respectivamente. Unas cifras que situarían al fabricante automovilístico japonés como el más vendido por cuarto año consecutivo.

En concreto, según los datos de matriculaciones de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, Toyota ha logrado mantenerse en la primera posición, liderando el ránking de marcas más vendidas en el noveno mes del año, en el que alcanzó las 8.250 matriculaciones, lo que se traduce en un 22% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando registró 6.737 ventas.

Mientras, en el acumulado del año, el fabricante automovilístico japonés suma 73.682 operaciones comerciales, un 6% más que en los nueve primeros meses del año en los que alcanzó las 69.471 matriculaciones. Unas cifras que ya descuenta que Toyota sea la marca más vendida de coches en España en 2025, repitiendo puesto por cuarto año consecutivo.

Marca de coches más vendida en España

En segundo lugar, se encuentra Renualt, como marca más vendida, que ha registrado un importante incremento de sus ventas en lo que va de 2025 ante la llegada de nuevos modelos como el Renault R5, pasando de las 44.355 a las 60.675, lo que se traduce en un 36% más que en los nueve primeros meses de 2024. No obstante, pese al aumento de las cifras, la firma gala se sitúa lejos de asaltar al gigante japonés y robarle el primer puesto del ranking con una diferencia de más de 13.000 operaciones comerciales.

Volkswagen con 56.132 matriculaciones, Seat con 50.506 ventas y Hyundai con 48.809 entregas completan el top 5 de las marcas más vendidas en lo que va de año.

Si nos centramos en los modelos, el Dacia Sandero es la estrella. En el mercado general, este modelo ha vuelto a repetir en septiembre como el más vendido en España, con 3.449 matriculaciones. En todo el año, el Dacia Sandero es el modelo con más ventas al anotar 28.765 unidades, por delante del MG ZS, con 19.251 unidades y el Renault Clio, con 16.075 comercializaciones.

Matriculaciones de coches en septiembre

Las matriculaciones de coches en España alcanzaron las 85.167 unidades en septiembre, lo que equivale a un incremento del 16,4% respecto al mismo mes de 2024, enlazando otro mes en positivo. El buen ritmo de las ventas de electrificados está empujando el mercado total que, por primera vez en un mes, registra un volumen superior a las registradas previamente a la pandemia, superando las 81.746 unidades vendidas en septiembre de 2019.

Asimismo, en el acumulado del año se registraron un total de 854.658 vehículos vendidos, lo que representa un incremento del 14,8% respecto al mismo período del año anterior, no obstante, esta es todavía un 11,5% inferior a la de 2019, periodo previo al impacto de la crisis del coronavirus.